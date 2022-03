„Vláďo, jdu si pro tebe!“ Bojovníci za Ukrajinu ze všech koutů světa už letí. Rozmluvit si to nenechají

Ukrajinský prezident Zelenskyj nechal vytvořit cizineckou legii. A dobrovolníci se hlásí. Ve Velké Británii už o nich vznikla reportáž. Přihlásil se dokonce i jeden šedesátiletý. Další dobrovolníci se pak shromažďují na diskuzních fórech. Hlásí se hlavně mladí lidé, někteří už jsou na místě. A odvaha jim nechybí. „Zrovna jsem se rozhodl, že odletím na Ukrajinu. Až to tam osvobodím, mířím přímo do Moskvy. Přesně tak, Vláďo, jdu si pro tebe!“ napsal jeden z nich.

Dobrovolníci se skutečně hlásí, například ve Velké Británii, kde o nich televize Sky News natočila krátkou reportáž. Přihlásil se například Leon Dawson ze Surrey. „Vypadá to, že potřebují pomoc. Jsme mladí, silní a zdraví muži, takže proč ne?“ uvedl dotyčný. Na kameru mu pak ukrajinský voják lámanou angličtinou vysvětloval, že má poslat e-mail a obratem mu pak bude vysvětleno, co má udělat. Přihlásil se také 60letý Brian Grove, který se chlubil, že je ještě ve věkové hranici (18-60 let) o kterou je zájem. Dle reportáže se zapojil také jeden Íránec. A když se ho reportérka zeptala proč, odpověděl: „Nenávidím Putina.“

„Jakmile vylezete na Ukrajině z vlaku, váš život je ohrožen. Nemáte jistotu, že se vrátíte nebo že se vrátíte v jednom kuse,“ uvedl Dawson, který si výbavu do války vypůjčil od známého, jenž sloužil u mariňáků. S Leonem Dawsonem pak na Ukrajinu míří i Tom Konarzewski, který uznává, že by se nebál jen blázen.

Dawson a Konarzewski

Zdroj: Sky News

Dobrovolníci se sdružují také na diskuzní síti Reddit. „Je mi 22 let, žiju ve Švédsku a už jsem se rozhodl, že půjdu do války. Mám hodně zkušeností, protože pocházím z vojenské rodiny. Je tu někdo ze Švédska, kdo by mi pomohl se připravit? Uvidíme se na Ukrajině,“ napsal jeden z nich.

„Kupuju lístek do Lublaně. Mám asi 300 dolarů v hotovosti na dopravu. Je mi 19 let, s vojnou nemám žádné zkušenosti. Svůj názor nezměním, takže má někdo nějaké rady? Ať se děje, co se děje, tak půjdu, jen chci vědět, co mě čeká. A ne, nejsem hloupý, vím, jaké je riziko,“ napsal další.

Jeden z dobrovolníků se dokonce vyfotil s kalašnikovem s nasazeným bajonetem ve Lvově, pochází z Portlandu. A další napsal: „Zrovna jsem se rozhodl, že odletím na Ukrajinu. Až to tam osvobodím, mířím přímo do Moskvy. Přesně tak, Vláďo, jdu si pro tebe!“

Na stránce jsou také výzvy pro ty, kdo ještě váhají. „Prostě jděte. Nestarejte se o maličkosti. Pokud skutečně chcete bojovat, nasedněte na letadlo do Krakowa, pak jeďte na východ a zeptejte se,“ radí přispěvatel a doporučuje si s sebou vzít teplé oblečení, kvalitní obuv, rukavice, pokrývky, láhev na vodu, karimatku, čepici a teplé ponožky. „Vezměte si nějakou hotovost, telefon, nabíječku,“ radí.

„Nedumejte nad tím tolik! Pokud máte skutečnou touhu bojovat, tak prostě zvedněte zadek a jděte. Hlásí se i osmdesátiletí, kteří sotva udrží pušku. Tohle je válka. Přestaňte se připravovat a prostě jděte,“ vyzývá dotyčný.

Objevilo se také doporučení, aby si dobrovolníci vzali dostatek masek N95. „Protože covid je pořád tady a ve válce budou všude nemoci,“ vysvětlil jeden z diskutujících.

