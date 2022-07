„Vlastizrada.“ Když jde o vládu, Vlastimil Tlustý neváhal použít silná slova

reklama

Moderátor Luboš Xaver Veselý otevřel rozhovor aktualitou, že europarlament schválil boj proti dezinformacím. Eurokomisařka Věra Jourová k tomu dodává, že svoboda slova se v zásadě zachovává. Nad tím se pánové společně zasmáli a Tlustý dodal: „„Mohu příklad? Já teďka prohlásím: Ta paní je tam úplně k prdu. Je to dezinformace, anebo není? A kdo to bude posuzovat?“ pozastavuje se.

Psali jsme: Europarlament schválil boj proti dezinformacím. Svobodu slova v zásadě zachovává, vzkazuje Jourová

„Já když budu vést tu příslušnou komisi, tak to prohlásím za generální pravdu. No, ale jestli to povede tahle paní, tak mě za to zavřou,“ pousmál se. A ke slovům europoslance Tomáše Zdechovského, že „opak dezinformace je informace“, doplnil: „Oni si totiž představují všichni tito lidé, co mají nápady tohohle typu, jak o tom rozhodují. Kdyby věděli, že o tom budu rozhodovat já, tak oni by to nepřijímali,“ podotkl Tlustý.

„Jakmile někdo začne zakazovat, tak začne zakazovat to, co se mu nelíbí. Bude to účelové zakazování. Vždyť teď to krásně vidíme, jak pravdy, jsou pravdy jedněch, ale pravdy druhých prý jsou dezinformace,“ poznamenal Tlustý.

Sám věří tomu, že jednou věc zajde tak daleko, že bude existovat čip v uchu, dálkově přenášené informace, na nějakém citlivém místě elektrody. „A jak začnete říkat: Tahleta paní je tam k … Tak už to nedopovíte. Pošlou vám ránu. Takhle to dopadne,“ míní Tlustý.

Záznam celého rozhovoru najdete ZDE

Věnoval se také oslabování eura. Ekonom Lukáš Kovanda upozorňuje, že euro kriticky oslabuje vůči dolaru. Klíčovým důvodem podle něj je to, že Evropská centrální banka není schopna přijít s jasným plánem, jak bojovat s inflací. Během pár týdnů může být prý na paritě k dolaru, prvně od roku 2002. „To je docela chytrý pán – pan Kovanda. Rád ho čtu. Je to pravda, to, co říká. Ale nás víc trápí, co naše koruna, co naše inflace, a to jsou hrůzy. A jak by mohla Evropská komise bojovat s inflací, když tiskne peníze? To je divný boj. Na to je jednoduchá odpověď. Přestaňte tisknout peníze,“ nabádá exposlanec Vlastimil Tlustý.

Když se tisknou peníze, jsou podle Tlustého řeči ze strany Fialovy vlády o boji s inflaci pouhou „propagandou a dezinformací“. „Víte, když někdo dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že bojuje s inflací, tak je to propaganda, lež, neboli dezinformace. A to dělá jak Evropská unie, tak česká vláda, teď zrovna. Česká vláda oblbuje naše občany – dělá dluhy, tiskne peníze. A říkají, že jsou protiinflační. Ne, nejsou,“ konstatuje bývalý vlivný politik ODS s tím, že lide si myslí, že je to složité, ale je to takto jednoduché.

„V Německu je inflace 8 % – a u nás je 18 %. To jsou dvě krásná čísla. Za těch 8 % mohou tištěné peníze v Bruselu. A za těch 18 %, za to může zčásti inflace zvenčí, ale také špatné hospodaření naší vlády. Takže panu Fialovi bych připsal těch 10 procentních bodů za jeho nezodpovědné hospodaření,“ doplnil Tlustý.

Vládou rovněž otřásá kauza Dozimetr spojená s hnutím STAN. Tlustý v této souvislosti nevěřícně kroutil hlavou nad výrokem Petra Fialy, že „nevidí důvodu k rekonstrukci vlády, protože politická odpovědnost byla vyvozena“. „Tak, a to je dezinformace?“ pousmál se tlustý. „Ten jde vyloženě na ruku tomu STANu,“ soudí Veselý. „Nemělo by se to zakázat, takové blbosti říkat lidem? Oni si to ti pánové fakt tak myslí, to je mi jich líto,“ podotkl Tlustý.

Fiala by podle něj měl udělat následující: „Pan Fiala by měl běžet za panem prezidentem Zemanem, oni jsou prý v dobrých vztazích. Měl by říkat: „Prezidente, nic jiného mi nezbývá, chce to nového mistra vnitra.“ Víte proč? On totiž předseda politické strany, ve které řádí kauza Slepičák – náměstek primátora Prahy, s takovým rozpočtem, jaký Praha má... To není žádná kauza někde v malém městečku na venkově. To je kauza jako hrom! Není možné, aby spravedlnost na vnitru garantoval předseda strany, která je prolezlá Slepičáky, to nejde,“ vyslovil Tlustý svůj názor.

„Takových, které vláda zklamala, je moc. Já jsem je tedy nevolil, ale zklamaní jsme, protože, že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je za hranicemi mé fantazie...“ uvedl. „Ukrajina má opravdu dobrého premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne,“ citoval Tlustý jeden internetový komentář, který s ním zarezonoval.

Neváhal hovořit o vlastizradě: „Z toho, co teď Fiala dělá, bude mít prospěch možná miliony, ale tahle země za to zaplatí biliony. On za korunu zničí milion. Jsou lidi, pro které jsou cizí miliony mnohem méně než koruna. Takhle nějak se ten člověk chová,“ pokrčil Tlustý rameny nad úřadováním Petra Fialy. „Je pro to jedno staré české slovo – vlastizrada, tak by se mělo říkat vládnutí Petra Fialy. To prožíváme a to jsme si neuměli představit,“ řekl Tlustý.

„Uměl jste si představit, že předseda české vlády se bude na prvním místě starat o Ukrajinu? Pak o Brusel? Pak o Washington? A nevím o koho ještě... Ale Češi?“ tázal se Tlustý Veselého. „Nikdy mu to nezapomenu,“ odvětil moderátor. „Nevíte, o co mu jde? Chce být také eurokomisař nebo nějaký ouředník v NATO?“ přemítal dál exministr. Veselý usoudil, že Fiala je zkrátka „hujer“.

Také ze slov šéfa Kremlu Vladimira Putina, že „Rusko ještě pořádně nic nezačalo“, mrazí, pokračoval Veselý. „Putin nemůže za vše, jak je nám předkládáno, namítl Tlustý: „Mainstreamová média nám cpou do hlavy propagandu, že to lépe dělat nejde a že za vše může Putin, i za 18 % inflace. To je naprostá dezinformace. Na to je důkaz, že jsou v Evropě země, které mají nižší inflaci. Za kousek Putin může, ale ne za vše – za to můžou místní politici. Jsou země, které se o své obyvatele starají, čísla jsou neúprosná. Ukazuje se, že na nás vše dopadá hlavně kvůli vlast zrazující vládě,“ zopakoval Tlustý, že za velkou část naších potíží může právě kabinet Petra Fialy.

