„Vše pro Brno.“ Premiér dostal vynadáno za to, kam tečou peníze

„Je to věc, která je důležitá nejen pro Brno a Jihomoravský kraj, ale pro celou Českou republiku. Díky spolupráci se podařilo zařadit Velkou cenu do kalendáře mistrovství světa, pojede se už příští rok,“ oznámil Fiala návrat MotoGP.

„Je to důležité nejen z ekonomického hlediska, ale označil bych to také za věc, která má i kulturní rozměr. Silniční závody patřily k tradici Česka a Československa, patří také k Brnu.

Psali jsme: „Český muž je vaše ochrana před hijábem.“ Kampaň proti zírání. Komentátor vypěnil

„Pochod pro každou rodinu“. Piráti, EU, firmy, velvyslanci. Vyvrcholení Prague Pride stálo za to

V minulosti se jednalo o jednu z nejnavštěvovanějších akcí, která má ekonomický profit pro region i celou republiku. Znamená podporu podnikatelů v regionu a vytvoření dalších pracovních příležitostí. Vložené finance se několikanásobně vrátí,“ dodal Fiala.

Novinářka Irena Buršová z časopisu Heroine očekává, že návrat MotoGP a s ním spojené velké investice státu vzedmou vlnu kritiky těch, kterým se nelíbily dotace státu pro Prague Pride či investice do kampaně proti sexuálnímu obtěžování. „Očekávám od těch samých lidi adekvátně násobně větší pobouření, než když jdou peníze na Pride nebo kampaň proti sexuálnímu obtěžování,“ napsala na socilní síti X.

Ocekavam od tech samych lidi adekvatne nasobne vetsi poboureni, nez kdyz jdou penize na Pride nebo kampan proti sexualnimu obtezovani. https://t.co/m2cb2HYYQl — irena (@irenabursova) August 28, 2024

Desítky milionů ze státních peněz na návrat MotoGP netěší ani komentátora Martina Kováře: „To už není ani legrační…,“ povzdechl si.

To už není ani legrační… ?? https://t.co/Qom6Nst62C — Martin Kovář (@maaarty1965) August 28, 2024

Europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová vládě připomněla, že investice by měly směřovat do jiných oblastí, kde jsou skutečně potřeba: „Takže rozpočet je napjatý, peníze na školství nejsou a stát přidá vyšší desítky na akci MotoGP. Hlásím, že rozumím. Dálnice do Mikulova stále není, ale uděláme nový asfalt na okruhu – aspoň,“ uvedla Nerudová.

Takže rozpočet je napjatý, peníze na školství nejsou a stát přidá vyšší desítky na akci MotoGP. Hlásím, že rozumím.

Dálnice do Mikulova stále není, ale uděláme nový asfalt na okruhu - aspoň ??. https://t.co/vJuclE9bpj — Danuše Nerudová (@danusenerudova) August 28, 2024

V diskusi Nerudová ještě dodala, že jako „ekonomka ví, že ta nejvýnosnější investice pro stát je investice do vzdělání“. „Za situace, kdy jsme pod průměrem zemí OECD, je to zcela nepochopitelné, jak se chováme,“ poznamenala.

„Ta brněnská klika vyjde Českou republiku ještě pěkně draho,“ komentovala situaci nezisková organizace Konec uhlí – Nová energie Vladimíra Budinského. „Premiér Fiala dnes v Brně oznámí podrobnosti k návratu závodů MotoGP. Pod heslem: ‚Vše pro Brno‘ – to je sekera šest milionů eur (asi 162 milionů Kč) a oprava dráhy odhadem za 100 milionů korun,“ vyčíslila na sociální síti X.

Premiér Fiala dnes v Brně oznámí podrobnosti k návratu závodů MotoGP.

Pod heslem: “Vše pro Brno” - to je sekera šest milionů eur (asi 162 milionů Kč) a oprava dráhy odhadem za 100 milionů korun.

Ta brněnská klika vyjde Českou republiku ještě pěkně draho.https://t.co/FVoSWlnya1 — Konec uhli - Nova energie (@NovaUhli) August 28, 2024

„Úplná legenda, ten premiér. Na kapitálovém trhu daňově znásilňuje a bere, co mu nepatří, a v Brně rozdává. Vzhůru do voleb,“ reagoval Michal Šnobr na vyjádření premiéra Fialy, že se investice do MotoGP mnohonásobně vrátí.

Do Brna se vrátí MotoGP. Vložené peníze se mnohonásobně vrátí, věří Fiala



Úplná legenda ten premiér. Na kapitálovém trhu daňově znásilňuje a bere, co mu nepatří a v Brně rozdává ?? vzhůru do voleb https://t.co/HJeqFAHaIF prostřednictvím @iDNEScz — Michal Šnobr (@michalsnobr) August 28, 2024

Důvodem, proč se Brno a Česko pořádání MotoGP po roce 2020 vzdaly, byly právě finance. Tehdy zalistovací poplatek, který se platil promotérské společnosti Dorna, činil asi šest milionů eur (přibližně 162 milionů korun), od té doby podle informací iDNES.cz vzrostl asi na devět milionů eur (zhruba 227 milionů korun).

K této sumě je třeba připočíst dalších sto milionů korun na potřebnou úpravu závodní dráhy Masarykova okruhu.

Psali jsme: „Psovi psí smrt.“ Za Foltýnem se šikují ti, co chtějí tvrdou akci. A hned „To tu ještě nebylo.” Vláda se propadá, premiér je spokojený a jen toto ho zachrání Cena od zmocněnkyně Šimáčkové. Za podporu migrantů i genderových menšin Politici, „správná“ média, cinknuté informace. Takto to vše funguje, odhalil Drulák