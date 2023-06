„Vzdala to.“ Černochová vynadala Čaputové, že končí. Bojí se, co bude

reklama

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uspořádala v úterý tiskovou konferenci, na které oznámila, že do konce jejího prvního prezidentského mandátu chybí rok, ale pokud by kandidovala znovu, bylo by před ní ještě 6 let. V příštích 6 letech by tak musela brát ohledy i na svou rodinu a na to všechno nemá podle vlastních slov dost energie. Rozhodla se proto v dalším volebním období nekandidovat.

„Všichni víme, že poslední čtyři roky byly spojeny s mnoha krizemi, covidem, válkou na Ukrajině, energetickou krizí, rekordní inflací. Za čtyři roky jsem sloužila se čtyřmi vládami a na podzim jmenuji pátou. Opravdu si vážím důvěry vás všech, kteří ji ke mě cítíte a věřte mi, že jsem si plně vědoma tohoto závazku důvěry. Ale nezklamat ji znamená dělat práci s plným úsilím a silou. Jinak by se mohlo stát, že prezidentský post poslouží mně, a ne já jemu a zemi. Než jsem oznámila toto své rozhodnutí, musela jsem odhadnout svou sílu na dalších, možná šest let. A po velmi poctivém zvážení dnes vím, že by nebylo dost sil na další mandát. Tímto dokončím svůj poslední rok ve funkci a má služba v této pozici bude dokončena. O druhé funkční období se už nebudu ucházet,“ oznámil Čaputová.

Řada Čechů zalitovala, že slovenská prezidentka Čaputová nebude kandidovat znovu a vyjádřili jí podporu.

Ozval se např. dobrodruh Dan Přibáň, který Slováky označil za „národ dezolátů“ a na sociální síti Facebook si postěžoval, že je to v Česku stejné.

„Těžko se jí divit, věnovat tolik času, úsilí a nervů národu dezolátů. A u nás je to to samé v bleděmodrém. Proto máme v celostátní politice tak málo skutečně schopných a talentovaných lidí a tolik křiváků a lemplů. Schopní a talentovaní lidé nechtějí ztrácet čas, úsilí a nervy prací pro lidi, kteří jim je jen uráží, vyhrožují jim a baží po omezeném světě omezených lidí. Mají mnohem více a mnohem zajímavější věci na práci. Bohužel,“ posteskl si.

Pochopení pro rozhodnutí Zuzany Čaputové vyjádřil český prezident Petr Pavel.

„Rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputové znovu nekandidovat samozřejmě respektuji a mám i velké pochopení pro její důvody. Osobně mě to velice mrzí, protože vnímáme stejně význam svobody, spravedlnosti, a také prosazování slušnosti v politice. I proto byla naše spolupráce na posilování česko-slovenských vztahů vždy bezproblémová a věřím, že pomohla posilovat hlas našeho regionu mezi zahraničními partnery. Jejím dnešním oznámením naše služba zdaleka nekončí. Plnit úkoly ve prospěch našich zemí budeme dál a věřím, že na tuto spolupráci navážeme i s její nástupkyní či nástupcem, který vzejde z demokratických voleb na Slovensku příští rok. Paní prezidentko, za práci, kterou pro Slovensko odvádíte doma i v zahraničí, Vám patří velké uznání,“ zdůraznil Pavel.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novinář Filip Horký konstatoval, že Slovensko v Čaputové ztratí političku evropského formátu. „Slovensko ztrácí v čele státu osobnost celooevropského významu. Myslím, že i nám dávala Zuzana Čaputová dlouho naději, že ‚to jde‘ jinak,“ konstatoval Horký.

Velkou lítost nad rozhodnutím Zuzany Čaputové vyjádřila senátorka ODS Miroslava Němcová.

„Paní prezidentka Čaputová nebude obhajovat mandát. Je mi to velmi líto. V této zdivočelé době patří k těm, kteří jsou nadějí, že v rámci EU a NATO nelehké roky zvládneme. Děkuji jí za péči o dobré vztahy mezi našimi zeměmi. Její lidskost a noblesa bude moc chybět,“ prohlásila Němcová.

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek konstatoval, že s odchodem Zuzany Čaputové ztratí obhájci západní demokracie silný hlas. „Čeho se mnozí obávali, se stalo realitou. Zuzana Čaputová nebude obhajovat mandát slovenské prezidentky. Prozápadní demokraté v regionu přijdou o silný hlas. Paní prezidentku ale chápu. Míra nenávistných útoků, kterým musí denně od dezinformátorů a proruské 5. kolony čelit, je obrovská,“ napsal Válek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) označila Čaputovou za milou ženu, ale vyčinila jí, že z boje se neutíká. Především ne v tak obtížné době, jakou zažíváme dnes.

„Budu upřímná. Já zklamaná jsem a hodně. První bojová linie se neopouští. A už vůbec ne teď. I když nás už všechno štve a bolí, krvácíme z otevřených ran a máme toho dost a chceme i z obyčejného pudu sebezáchovy zmizet někam hodně daleko… Ne, nechodím v botách paní prezidentky a její rozhodnutí lidsky chápu. Ale část našich trýznitelů (možná i společných) si řekne: Fajn, vyšlo nám to – umučili jsme ji, otrávili jsme ji, vyděsili jsme ji, ponížili jsme ji… a prošlo nám to, takže je to model, který skvěle funguje a vyplatí se. Topíme pod kotlem dál. Teroristům a zlu se neustupuje. Bojovat a vstát a znovu bojovat a zase vstát. Never give up mám v životě před Never forget,“ napsala Černochová.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátor Pavel Fischer se dovolával odkazu Zuzany Čaputové.

„Prezidentka Zuzana Čaputová prokázala schopnost obstát v těžkých časech a získala hluboké uznání doma i v zahraničí. Přijímám její rozhodnutí, že nebude příští rok podruhé kandidovat na prezidentku Slovenska, s úctou, ale také s lítostí. Přeji si, aby Slovensko i po jejím odchodu z funkce zůstalo srozumitelným politickým partnerem, který uznává demokratické hodnoty, hraje fér a dokáže odmítnout populismus a šíření nenávisti. Také v tom vidím velký politický odkaz paní prezidentky Zuzany Čaputové,“ napsal senátor a dvojnásobný neúspěšný kandidát na prezidenta ČR.

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyjádření na adresu Zuzany Čaputové uzavřel komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. „Prezidentka českého Twitteru Zuzana Čaputová chce skončit, dnes tu všichni truchlí,“ napsal komentátor.

Psali jsme: Už nemám sílu... Čaputová končí. Na prezidentku znovu kandidovat nechce Propaganda útočí, vysvětlila Čaputová sympatie Slováků k Rusku. Mladá demokracie se prý ještě nedovede bránit Fico udeřil: „Ti zoufalci!“ A začal jmenovat... „Ani Posselt...“ Paroubek k Pavlovi a bolavé minulosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.