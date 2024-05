„Za 35 Kč pohoda. Žádný Maggi.“ Takhle jedí komunisti v centru Prahy. Odhaleno na kameru

Youtuber Starej fotr se vydal do ulice Politických vězňů v Praze, kde podle jeho slov sídlí klub KSČM a nachází se tam také jejich kantýna. „Prý jsou tam ceny skoro stejný jako za socialismu," poznamenal Starej fotr, než vstoupil dovnitř. A pak hodnotil hovězí vývar. „Normální vývar, není úplně silný. Chutná vlastně jakoby hodně normálně, není tam žádná sypka, není tam žádný Maggi, nic takovýho. Játrový knedlíček je ale takovej tužší, kamaráde. Ale vypadá to, že v něm je docela dost jater, že je takovej tmavší. Za 35 Kč pohoda. Hodně zeleniny, hodně knedlíčků. To nedostaneš pomalu ani na nádraží," prohlásil

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, pečená krkovice a koprová omáčka. „Hele, tak jako docela šlágry, který máme rádi. Hele, ty ceny nejsou úplně komunistický jako, 119 Kč. Ale musím říct, že to je jako hodně levný. V Praze asi úplně nejlevnější hotovka, kterou jsem viděl takhle v centru, tak se na to jdeme mrknout, jak to bude vypadat," sdělil Starej fotr. A platba? 370 Kč za dvě hlavní jídla a jednu polévku, což je podle jeho slov na centrum Prahy skvělá cena.

Hovězí vývar následně zhodnotil tak, že vypadá dobře. „Normální vývar, není úplně silný. Chutná vlastně jakoby hodně normálně, není tam žádná sypka, není tam žádný Maggi, nic takovýho. Játrový knedlíček je ale takovej tužší, kamaráde. Ale vypadá to, že v něm je docela dost jater, že je takovej tmavší. Za 35 Kč pohoda. Hodně zeleniny, hodně knedlíčků. To nedostaneš pomalu ani na nádraží," dodal Starej fotr.

Následně se již pustil do koprovky s bramborem. „Hele, vajco, uvařený ve vodě zhruba na 98 stupňů. Jako taková školka školní. Jedli jsme určitě v jídelnách lepší. Chtělo by to trošku dotunit a byla by fajn. Líbí se mi, že to je udělaný normálně, že to je taková stará škola, že to není něčím sypaný. Jsme měli koprovky, který byly sypaný sypkama, aby to mělo nějakou chuť. Tohle je přesně takový, takový mdlý," dodal a zhodnotil ještě krkovici, které podle svých slov dostal obrovský kus.

„Jsme dostali asi nějakej dobrej kus, člověče. To maso je fakt měkký. Omáčka taková klasická, něco z výpeku, možná tam je něco přidanýho, ale jako to maso je extrémně měkký. Bramborový knedlík, ten tady nedělají, je tuhej... Málo toho sosu, chtěl bych ho víc, ale je chutnej," dodal Starej fotr, že houskový knedlík je dobrý.

„Moc lidí tu teda není, což je hodně zvláštní. Ale ono je pravda, že je to strašně blbě čitelný. Možná to je tím, že když jdou lidi okolo vstupu, tak tam není dostatečně dáno najevo, že se jedná o jídelnu," řekl Starej fotr.

Hned vedle této jídelny pak Starej fotr narazil na kantýnu, dle jeho slov kapitalistickou. Zde si dal mimo jiné hovězí krk, kus pupku jako rolády, sekanou. Ochutnal i bramborovou kaši. „Je tam ranec másla. Klasická kaše, ale udělaná dobře. Je tam máslo, mléko," poznamenal.

„Pupek je vlastně strašně jemný masíčko, ale musí se umět dobře udělat. Ale tohle si myslím, že je udělaný pěkně, protože je udělaný pomalu, hezky se trhá, to by se ta roláda rozsypala. Proto vám to takhle trhám, abyste to viděli," ukázal na kameru. A poznamenal, že mu chybí omáčka. Nakonec si dal kávovou omáčku s lanýžovým máslem a lanýžovým olejem.

A co roastbeef? „Je zakouřenej, člověče, to je zajímavý. Nevím, jestli tady mají nějakej gril, ale je fakt cítit krásně kouřem," dodal. Hovězí roláda je pak podle něj krásná. „Krásné maso, dlouze tažené, nádherně," uvedl. Pochválil následně i sekanou.

„Ale ta je fakt dobrá, to je dobrá sekačka. Tahle je hodně vymazlená," rozplýval se. „Všechno to jídlo je dobře udělaný. Taky si ho ale zaplatíš. Buď si dáš do žaludku něco za 120, nebo si chceš pochutnat a dáš za to víc," řekl. Následně zaplatil 964 korun.

