„Za to se šlo do basy.“ Hejma urvaný ze řetězu. Rána před volbami

V dalším díle Hejma show se komentátor pustil do analýzy skutečné opozice, tedy Volného bloku, SPD a TSS. Volný blok je prý strana idealistická, radikální, ale nikoliv extremistická. „Za tohle se kdysi zavíralo do vězení. Václav Havel by mohl vyprávět. To je prostě podvracení režimu,“ označil poslancova slova. SPD se naopak umírňuje a Okamura se dle Hejmy chystá na případnou koalici s Babišem. A TSS, kterou hodlá volit, pochválil za to, že nechce vystupovat z NATO, protože tento pakt prý nemá alternativu.

Kampaň podle něho stagnuje, nic moc se neděje, žádné významné myšlenky ani témata nepřicházejí, alespoň od vlády. „Něco“ se prý děje jen v opozici, ovšem nikoliv v tzv. demobloku neboli bruselské pětce. Zmínil Lubomíra Volného, který se podle něho stává superstar nebo alespoň kometou. „Skandálky, úžasná show a zdá se, že jeho podpora stoupá. V té straně se dějí zajímavé věci,“ mínil a dodal, že Volný je dítětem covidu a poslanec se tématu zhostil, protože pochopil, že covid je slabinou současné vlády, která prý neví, jak se k němu postavit a Volný naopak šel naplno a nazýval postup zločinným a mafiánským, čímž získal popularitu. „Tím to zdaleka nekončí, to byl jen spouštěcí mechanismus, ten covid,“ tvrdí Hejma.

Zmínil, že Volný blok má program a je prý krátký a „dokonalý“. „Slibuje lidem přesně to, co by chtěli. Chtěli by svobodu, suverenitu, žádný strašení, žádnou migraci atd. Slibuje prostě úplně všechno, protože Volný blok je strana idealistická, která jasně definuje ty svoje ideály. A z těch nehodlá ustupovat, dělat jakékoliv kompromisy. Je to strana idealistická a zároveň strana radikální. To znamená, že jde tvrdě na věc bez kompromisů. Ale to prosím pěkně není strana extremistická, to je něco úplně jiného,“ vyjádřil se o Volném bloku.

Doplnil, že blok v podstatě usiluje o svržení tohoto režimu, a to kvůli bodům v programu, jako je okamžitý czexit či vystoupení z NATO. „To je ještě větší pecka, než nějakej czexit. To by s touhle zemí zamávalo úplně strašlivě. A to tam poslanec Volný normálně slibuje, z pozic poslanecké lavice. A za tohle se kdysi zavíralo do vězení. Václav Havel by mohl vyprávět. To je prostě podvracení režimu, přerušení všech spojeneckých, politických a obchodních vazeb. A poslanec Volný chodí po svobodě a volně vypráví svoje ideály a davy jeho příznivců se neustále rozšiřují,“ komentoval. Volný blok má podle něj našlápnuto, ale i kdyby se do Parlamentu dostal, radikální politika podle něho nemá žádnou šanci.

„Mně to prostě opravdu připomíná ten disent z doby Husákovy normalizace, kdy disidenti v Chartě 77 říkali věci naprosto nemyslitelné, které byly tehdy úplně tehdejší politické uvažování. Všichni je měli za blázny, oni čekali, čekali, až se dočkali. Ale nezapomeňme, že někdy v začátcích měla charta tisíc signatářů,“ řekl s tím, že řada lidí se bála kvůli perzekuci podepsat. Zda se bojí perzekuce příznivci Volného, to komentátor neví.

Ovšem Hejma nezapomenul zmínit, že do Volného bloku vstoupila i zkušená politická kandidátka Jana Bobošíková, a tak se ještě uvidí, kdo ve straně bude rozhodovat. Lakmusovým papírkem by mělo být velké setkání na Letné 28. 8. Důležité podle něho bude sledovat finance Volného bloku. Letná totiž Hejmovi připomenula Milion chvilek, který prý „lehounce zašantročil“ příspěvky od lidí, čímž údajně zdiskreditoval svoji kampaň. A Hejma by byl nerad, kdyby se toto stalo u Volného bloku, který je mu myšlenkově mnohem bližší. Další rizikem je pak to, že se z radikální strany stane parodie sama sebe. Kdo chce Volný blok, ať ho volí, ale může ho čekat „zajímavé probuzení“, míní Ondřej Hejma.

SPD je naopak stranou populistickou, tvrdí komentátor a dodává, že to není špatně, jak některá média tvrdí. Problém s populismem podle něj je, když ho dělá politik, který tomu, co říká, sám nevěří. A Okamura prý tomu, co říká, skutečně věří, myslí si Hejma. Ale není úplně příznivcem referend, které SPD prosazuje, protože tento způsob nemá v Česku velkou tradici. „Už jsme se s jedním referendem o Evropské unii a o vstupu do ní trošinku spálili, takže ani pověst toho referenda není valná u nás,“ připomenul. Nemluvě o tom, že referenda dle Hejmy mohou zneužít a ovlivnit média.

U Okamury vidí posun a umírnění radikální rétoriky, protože radikální rétoriku přebral Volný. Šéf SPD podle něj postupuje uvážlivě, jako člověk, který by chtěl po volbách zasahovat do vládnutí. „Pokud to myslíte vážně a chcete bejt mezi velkejma klukama, tak nemůžete požadovat okamžitý czexit a okamžité vystoupení z NATO a jeho nahrazení V4. To jsou prostě komické představy, které už Tomio Okamura opustil, protože už se trošku seznámil s tím, jak se ty povolební koalice po volbách dělají,“ pravil Hejma.

„Když se chtěl tehdá zapojit do té Babišovy vlády, tak já si myslím, je to moje spekulace, i když mi to Tomio v podstatě potvrdil v našem rozhovoru, tak tehdy Brusel řekl: ‚Okamura ne. Okamura přes naší mrtvolu‘. Protože Tomio tehdy bušil do témat, jako je migrace a podobně velice ostře. A Brusel dokonce Babišovi zřejmě povolil ty komunisty jakožto tichého společníka radši než SPD a Tomia Okamuru, protože ti byli na ten Brusel tehdy příliš radikální,“ odhaloval Hejma a doplnil, že Okamura se zřejmě připravuje na vstup do vládní koalice, pokud bude s Babišem. Ale klíčová otázka je, zda jeho hlasy budou stačit. Hejmu proto mrzí, že se nepodařila integrace opozice proti zbylým koalicím.

Na Trikolóru, Svobodné a Soukromníky také došlo. Komentátor stranu popsal jako konzervativní a pravicovou, vyhrazenou proti výstřelkům ze Západu a dotacím. Zvlášť dotace dle něho více škodí než pomáhají. „Jsou to okovy, kterými jsme připoutaní k Evropské unii a s tím je potřeba něco dělat,“ řekl. Program TSS hodnotí jako nejméně radikální, v podstatě požadavek Trikolóry je, aby evropské právo nebylo nadřazeno českému, v podstatě odmítnutí Lisabonské smlouvy.

Hejma se rozhovořil o historii ODS a Václavu Klausovi starším. Připomenul, jak ODS chtěla vystoupením zničit Unie Svobody a jak Mirek Topolánek pošilhával po Miroslavu Kalouskovi. A také jak Petr Fiala ve snaze očistit jméno ODS vylil s vaničkou i dítě. „Najednou ta strana byla něco úplně jiného. Už to nebyla strana modrá, ale strana fialová, což, uznáte, je rozdíl. Začaly se objevovat příšery typu Řeporyjce. Mirka Němcová se úplně zbláznila, ta by měla být v tuhle chvíli spíš v TOP 09 nebo někde u lidovců. Zkrátka ty původní myšlenky ODS, to znamená konzervatismus, tvrdá poctivá práce, řemeslo, zlaté ručičky, to všechno je opuštěno ve jménu integrace se stranami silně probruselskými, jako je např. TOP 09.“

Připomenul, že TOP 09 vznikla tím, že Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg odvedli řadu osobností od KDU-ČSL a měla za úkol „zakroutit krkem ODS“. A teď se ODS a KDU dává dohromady se svým bývalým úhlavním nepřítelem, údajně aby byla TOP 09 zachráněna.

Trikolóra prý navazuje na to nejlepší, co kdy v ODS bylo. Rozdíl oproti předchozím stranám je pak v tom, že TSS výstup z NATO nežádá. Což Hejma kvitoval s tím, že alternativa za EU existuje, ale za NATO prý nikoliv. „Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale je to prostě tak,“ prohlásil a spojování v tomto směru jen s V4 prohlásil za šílené. Sám bude Trikolóru volit a ohrazoval se proti prohlášením „Ale ti se tam nedostanou“.

