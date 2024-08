„Zablokován, vymazán.“ Jak si podporovatelé Ukrajiny dělají v přátelích „pořádek“

Podrobný sociologický průzkum do duše nesmlouvavého obhájce Ukrajiny ukázala sociální síť X. Tam se jedna z klávesnicových obhájkyň Ukrajiny zbavila svého přítele. „Takže další kamarád minus. Vyvalil na mne to s tím, jak Ukrajinci v ČR nebrání svou zem a jak mají ty drahé auta. Zablokován, vymazán. Ještě se mi bude smát, když mu vysvětluju že Češi mají nejmíň co mluvit, ti odevzdali zem russákum a dvacet let se nechali okupovat. Hnus tohle,“ podělila se obhájkyně Ukrajiny.

A zmínila, že nemá moc kamarádů, ale takové u sebe i tak nebude tolerovat. „Je mi z toho šoufl. Moc kamarádů nemám, zejména proto, že jsem introvert. Tenhle je profi hasič, velice chytrý v oboru. Donedávna jsem si myslela, že i s rozhledem a on je to obyčejný nechutný dezolát. Rozdejchávam,“ zaznělo pod prvním příspěvkem.

A na to konto se hned sesypali virtuální kamarádi.

„Přesně to bych udělal taky. A ze zkušenosti vím, že to je šlus anšlus. Forever. Bohužel. Ale tenhle mor mi nesmí do života,“ podpořil autorku Kamil Krilov. Autorka postu označila podobné lidi za mozkožrouty, které není dobré mít ve své bublině. „Tohle jsou mozkožrouti, není dobré je mít ve své bublině. Měl si nechat svůj ,jiný názor‘ pro sebe. Promarnil příležitost mlčet,“ zaznělo na konto bývalého kamaráda.

Ale přišly i výhrady, že někteří Ukrajinci se v ČR skutečně nechovají dobře. „Takže když ti přinesu důkazy jak Ukrajinci prodávaj holky v restauraci Demínka, a osobně jsem od těch Ukrajinců slyšel jak svým budoucím zaměstnankyním vyhrožujou, tak mě taky zablokuješ? Těch trhlin doopravdy a smrtelně vážně přibývá, často to bývaj jen střípky. Ukrajině fandím a vím jak je důležitá pro celej svět,“ napsal autorce původního postu Ivan Liška.

„Nikdo nepopírá existenci zmetků. Kazdy stát má ty své. Ukrajina s korupcí bojuje, chce do EU a NATO. Ale flusat na celý národ, je tak trochu faux pas. Trochu hodně,“ rozhorlila se autorka.

Přišla i otázka toho, zda zničit přátelství na základě politického postoje. „Jestli ti stojí politický názor za zničeny přátelství, tak jsi větší nula než on,“ zaznělo v diskusi. Podle autorky ovšem nešlo o tak dobrého člověka. „S politickým názorem se dokážu smířit, pakliže mi není cpán násilně. Ale se způsobem, jakým přijal můj pohled na věc, s tím se nesmířím,“ zaburácela autorka do diskuse a následně zhodnotila, jaké přátelství to vůbec bylo. „A jaké to bylo přátelství? Nemějte obavu, o až tak kvalitního člověka nešlo,“ zaznělo.

Přišla i vzpomínka na Pavlíka Morozova, který v Sovětském svazu udal policii za politický názor své rodiče a stal se tak hrdinou Sovětského svazu. „Jasně a proto základním postem brečíte jak želva. Měla jste kamaráda, který dle vás zas tak kvalitním člověkem nebyl. Vypadáte čím dál víc jako Pavlík Morozov,“ neudržel se Petr Dvořák.

Ale rozhodně nepršela jen kritika. Přišla i chápavá reakce. Lži a podpora terorismu není odlišní politický názor. „Chápu. Tady i jinde čtu a slýchám, jak se lidi nemají hádat a končit s druhými kvůli ,jinému názoru na politiku‘. Sakra, jinej názor na politiku je odlišný postoj ke zdanění nebo stavebnímu zákonu, ne lži a předsudky, relativizace reality nebo rovnou podpora terorismu,“ rozohnila se Olga Pavlasová.

A přišla nadšená reakce autorky. „Přesně. Já se nehádala, já se jen zeptala, co se s ním stalo. Smršť dezokeců a naprosto nečekaný výsměch, pohrdání mnou. Tak takhle ne,“ zaznělo s důrazem.

A přišel návod i na očistu vlastního účtu na sociální síti od dezolátů. „Na FB jsem postnul, že komouši jsou kurvy a rusáci vrazi. Do týdne se vyprofilovali. Už si nemáme co říct,“ zaznělo s posměchem.

Autorčini „dezoláti“ prý skřípou zuby, ale mlčí. Ale někteří jsou hloupější a nemlčí. „Moji dezoláti tiše skřípou zubama, ale mlčí. Občas padne otázka, proč fandím Ukrajincům. Z oči do očí se s nima dá líp diskutovat. Nakonec mi to přestanou podsouvat, já je nechám s jejich názorem a fungujem dál. Někteří jsou ale hloupější.“

A přišel i dotaz, kde se to zvrtlo. „Já se ho zeptala, jaké jsou možnosti hašení těch ropných zásobníků a on rozjel dezo kecy o ošklivých Ukrajincích a jejich drahých autech. Debatu neumožnil. Až tak kvalitní člověk nebyl, nemám co řešit, blok. Debily kolem sebe nepotřebuju,“ dostali fanoušci autorky popis jejích zkušeností s „dezolátem“.

Autorka pak popsala, že se nejednalo o tolik dobrého člověka. Vykašlal se na ni, když jí bylo nejhůř. A nikdo, nikdo nebude špinit Ukrajinu, to je práh, přes který nesmí přejít nikdo. „Vždycky jsem ho považovala za chytrého, s rozhledem, citem pro spravedlnost. Zpětně ale dobrý nebyl, když mi bylo nejhůř, rok jsem o něm neslyšela. To bude dobrý, zas tak kvalitní člověk nebyl. Jenže moje postoje jsou pevně a neotřesitelné a nikdo nebude špinit Ukrajinu. Nikdo.“

Ukázka jednání přišla i od dalšího diskutujícího. „Tak to je mi líto, já odřízla dva kolegy v Německu a tady v ČR už několik známých, včetně jednoho člena rodiny. V tomto nemíním těmto blbcům oponovat, jim nevysvětlíte nic,“ zaznělo bojovně.

