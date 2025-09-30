„Žádné další hysterky jako Černochová. Pavel pochopil.“ Dozvuk projevu

Komentář

Komentátor Petr Holec pro ParlamentníListy.cz zhodnotil projev prezidenta Petra Pavla k nadcházejícím volbám. Některé pasáže projevu podle něho naznačují určité „posuny“ v Pavlově rétorice, ale na druhé straně připomíná proměnlivost názorů prezidenta.

Foto: ČT24
Popisek: Petr Pavel

Petr Holec začíná pozitivně. „Předně chci prezidenta pochválit, že je to asi jeho první projev, kde nám nenutí euro. Možná i na Pražském hradě začínají tát ledy, jak se říkalo v době, kdy Petr Pavel ještě sloužil totalitě a Kremlu a byl na to náležitě hrdý,“ uvádí Holec s narážkou na předchozí projevy Pavla, kde se doporučení k přijetí evropské měny vždy objevila. Například v novoročním projevu prezident mimo jiné hodnotil ekonomickou situaci našeho státu a platy Čechů, kterým by podle něho prospělo vyplácení v evropské měně.

Když Pavel v nynějším předvolebním projevu ujistil voliče, že bude respektovat jejich vůli vyjádřenou výsledky voleb a bude postupovat v souladu s ústavou, tedy že se bude snažit o vznik odpovědného kabinetu, tak i zde ho Holec s jistou dávkou ironie „pochválil.“

„Nebude komplikovat vznik nové vlády poté, co už půl roku straší národ, že ho komplikovat bude. Tomu samozřejmě musíme všichni věřit“, glosuje a k tomu dodává: „Taky se mi líbilo, jak mluvil o tom, že tu prý jistí kandidáti straší manipulací voleb. Jistě myslí svého kandidáta a dnes i šéfa Ústavního soudu Josefa Baxu, který před časem řekl, že by soudl mohl do voleb zasáhnout, načež se rozvědčicky odmlčel.“

Pavel zdůraznil také nutnost silné vlády, která ochrání zemi. „Potřebujeme vládu, která naší zemi zajistí i nadále bezpečnost. Tu dnes máme díky našemu pevnému ukotvení v Evropské unii a především nejsilnější obranné alianci ve světě, v NATO,“ uvedl prezident, který varoval před hrozbami ze strany Ruska.

„To čtu pozitivně tak, že premiérem podle něj nebude někdo, kdo do vlády jako Petr Fiala jmenuje nebezpečné hysterky s deficitem mentální kapacity a geopolitického myšlení, jako je třeba Jana Černochová,“ nebere si servítky Holec. I Pavel tak podle jeho názoru zřejmě pochopil, že současná vláda už nemá pokračovat, domýšlí se. „Na druhou stranu je to Pavel a jak už bohužel víme, mění své názory jako Pavel. Počkal bych proto ještě na jeho další předvolební projev,“ dodává Holec ve svém hodnocení prezidentského předvolebního projevu.

autor: Karel Výborný

