„Zaostalý národ, Češi. Do p*dele.“ Z TOP 09 k neočkovaným. TV nadskakovala

Vypadá to, že Češi jsou zaostalý národ. Tak politik TOP 09 a bývalý nejvyšší šéf Komerční banky komentoval neochotu k očkování. Ve studiu Prima CNN bohužel narazil na neočkovaného pěvce, který se bojí jehel a vyznává přírodní styl života, takže očkován stále není. To Válkova spolustraníka vytočilo tak, že začal sprostě nadávat. Nakonec prohlásil, že by se to lidem prostě mělo píchnout a vůbec se s nimi nebavit.

Show CNN Prima Co Čech, to politik by se pomalu mohla přejmenovat na Co Čech, to epidemiolog. Pandemická témata jsou v podvečerní talk show jednoznačně nejčastější. Populárně naučnou show už navštívil i ctihodný Roman Prymula, v úterý pak dorazil prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Kubek jako jediný v respirátoru hned na úvod potvrdil, že je „prudič“, peskující ostatní k dodržování pravidel. Moderátorka Pavlína Wolfová přiznala, že si roli „prudiče“ zkusila jednou ve vlaku a není to příjemné.

Radovan Vávra hned na úvod podpořil slova svého stranického kolegy Vlastimila Válka, pretendenta ministerstva zdravotnictví, že kvůli rostoucím číslům nákazy to „začíná smrdět“ dalšími zkaženými Vánocemi.

Vávra si myslí, že Vánoce v klidu jsou možné jen pokud by nás stroj času vrátil do srpna a my mohli napravit, co jsme od té doby pokazili. Tuto možnost teď nemáme, takže nám nezbývá než spoléhat na zázrak, novou vládu a změnu chování velké části české populace. Takže podnikatel očekává „mimořádně depresivní Vánoce“.

Zpěvák Marian Vojtko se rozčiloval nad uzavíráním kultury. „Už je to dlouho, je to nemyslitelný“.

Vojtko pak ale vytočil Radovana Vávru. Politik TOP 09 a bývalý generální ředitel Komerční banky nevydýchal, že Vojtko ještě není očkován a dokonce do televize prohlašuje, že je „přírodně založený“.

„Ohleduplnost lidí by měla být namístě,“ nabádal Vojtko s tím, že čísla opravdu stoupají. Pak přiznal, že sám ještě na očkování nebyl a chce tak učinit až po skutečně zralém uvážení.

„A co řeknete, když to zase přivřou kvůli lidem, jako jste vy,“ smála se mu moderátorka Pavlína Wolfová. Umělec odmítl, že by vina byla na jeho straně.

„Čtu si pro i proti, ale asi budeme všichni donuceni se očkovat. My umělci v divadle bychom to asi měli mít. Jsme v komunitě, kde se to může roznést,“ myslí si. Limitem je prý pro něj i strach. „Bojím se injekcí, odpadávám, ale to už je na jiný rozhovor,“ vykládal, zatímco Milan Kubek vedle něj zjevně musel dýchat hodně z hluboka. Zejména když pěvec dodal, že jemu očkovaní lidé nijak nevadí, i když jsou „jiní“.

No a pak Vojtko přidal další argument: „Jsem člověk, který je trošku přírodně založený, přemýšlím jinak. Nikdy jsem nechodil na vakcíny.“ To už Kubek vypadal, že vdechne svůj respirátor se srdíčkem.

Bankéř a topkař Vávra jeho vývody o přírodě setřel: „Nechci říkat, že jsme zaostalí, ale v tomhle to tak trošku vypadá“. Vytáhl čísla, že Dánsko má proočkováno 80 procent, jiné státy i 90. U nás jsou ta čísla stále podezřele nízká. A člen TOP 09 to klade za vinu vládě, ta podle něj nic nedělala pro propagaci očkování.

Kubek hovořil o „snesitelné formě nátlaku“ k očkování, kterou Česká lékařská komora podporovala. Přesto ji lidé ignorovali a v létě se očkovat nenechali. A teď míří na očkování pozdě. „Očkovat se, očkovat se,“ nabádal přesto. Systému odměna – trest je podle něj stále nejúčinnější.

Vávra postupem pořadu ztrácel s přírodně orientovaným zpěvákem a všemi dalšími odmítači trpělivost: „Připadám si jak v nějakém komiksu. Přece nežijeme pod nějakým černým poklopem, není tu bolševismus. Je to dva roky, co covid začal, zhruba rok od schválení vakcíny, a my se bavíme o takových kravinách. Fakt se na mě nezlobte. Ty recepty jsou známé, chápou je i sedmileté děti. Jenom politici a lidi, kteří to nechtějí vidět, se snaží zviditelnit na jiných nápadech. Ale tady už není co objevovat,“ vybuchl.

A když ani to nepomohlo, přidal sprostá slova. „Jde nám o životy. Nebavíme se tu o tom, jestli pan Vojtko bude mít premiéru, byť mu ji strašně přeji, a nebavíme se o tom, kolik si dá kdo piv. Tady do p*dele umírají lidi, už toho mám fakt plný zuby,“ zuřil.

Lidem by se podle bývalého pana generálního z Komerčky prostě mělo říct, že se naočkují, a vůbec jim nic nevysvětlovat, protože takto tolerantní přístup stejně není k ničemu. „Ve Spojených státech, kolébce svobody, prezident Biden odsouhlasil zákon, podle kterého se státní zaměstnanci buď budou očkovat, nebo každý druhý den za svoje peníze testovat“.

Kubek byl v podobném šoku. „To je středověký myšlení, tohle,“ vmetl Vojtkovi. „Tak se vrátíme zpátky do přírody a průměrný věk nebudeme mít 75 let, ale třicet, a třetina dětí nám umře.“

Marian Vojtko však i na konci pořadu trval na tom, že stále nebyl přesvědčen.

