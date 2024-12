„Západ“ jako klacek. Luděk Bednář a poučení z vlády Petra Fialy

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10578 lidí

Ludvo, pojďme se, prosím, podívat na mezinárodní záležitosti očima někoho, kdo v roce 1990 určitě vítal příklon tehdejšího Československa k Západu. „Sounáležitost“ se Západem, „geopolitický kompas“ a v záporném znaménku „podkopávání jednoty Západu“ se staly běžné, pokud jde o dnešní vládu. Jak se vám tato hesla poslouchají?

O těchto heslech můžeme mluvit, jen pokud si vyjasníme, co si představujeme pod pojmem Západ, a to jak vnitřně, tak geopoliticky. Dokud to neučiníme, nemají žádný obsah, jde spíše o ideologický „klacek“ na ty, kteří si nemyslí totéž, co současná vládní garnitura.

Musím se ptát na Ukrajinu. Mnoho vašich vrstevníků – slušných lidí, kteří třeba i bojovali proti bolševikovi – se zaklíná, že Ukrajincům dlužíme podporu nejen ve válce s Ruskem, ale v případném přijetí do EU a do NATO. Cítíte takový dluh? Co jim na to říkáte?

Až budu vědět a rozumět tomu, proč válka na Ukrajině nastala, mohu začít přemýšlet o tom, jestli Ukrajincům něco dlužíme. A nedávný podcast Joea Rogana s Mikem Benzem mi napovídá, že některé spekulace o vzniku války na Ukrajině se mohou ukázat pravdivé. Především je však třeba si bez jakýchkoli předsudků odpovědět na otázku: Jaký je skutečný český národní zájem v tomto geopolitickém konfliktu?

Obecně: Co se v mezinárodních vztazích stalo po roce 2013, kdy na podzim začal tzv. Majdan?

Nastala jiná éra. Z unipolárního světa v čele s USA se stal multipolární, v němž dalšími významnými hráči jsou Čína, Rusko a třeba také Indie, a stále méně mezi ně patří Evropa. Čím dříve si to uvědomíme, tím lépe na tom Česká republika z geopolitického hlediska bude.

Abychom problém pojali z různých stran, tak Vladimira Putina asi těžko lze považovat za dobrodince. Ostatně, jeho vzorem je předseda KGB Andropov a sám Putin se „vyučil“ u této organizace, často považované za zločineckou. Někteří Putina obdivují. Dělají dobře?

Ať Putina obdivují, ale ať nechtějí po mně, abych tento jejich obdiv s nimi sdílel. A to zejména, pokud by se případně u nás dostali k moci. Obávám se však, že to je iluze a že bych se ocitl v podobné opozici, jako jsem byl vůči předlistopadové a jsem vůči současné vládnoucí moci.

Když postoupíme proti proudu času, Václav Klaus a další přední činitelé byli v roce 2003 proti válce v Iráku. Bylo to dva roky po 11. září 2001 a tehdy se Klaus postavil do jedné řady s tehdejšími lídry Francie a Německa Chiracem a Schröderem. Jak jste to tenkrát vnímal vy?

Nezamlouvala se mi tehdy a nezamlouvá se mi ani dnes ostrakizace odlišných názorů. Měl jsem silné pochybnosti o důvodu zahájení války – Saddám Husajn vlastní jaderné zbraně –, což bylo tehdy nepřípustné a dnes by bylo označené za dezinformaci, popřípadě konspirační teorii. Jak se však později ukázalo, tato konspirační teorie byla pravdivá, ale jen málokdo z podporovatelů války v Iráku otevřeně přiznal, že se mýlil, natož aby se těm, kdo zastávali odlišný názor, omluvil. V tomto ohledu je to, a pravděpodobně i bude, s válkou na Ukrajině podobné.

Už jste u nás řekl, že Donald Trump dělá dobře, když vysílá rozporné signály, pokud jde o řešení ukrajinského problému. Do různých funkcí jmenuje lidi s různým názorem. Jak se ten „nepořádek“ na Ukrajině asi uklidí a který proud převáží? Ten, který zastupuje zvláštní velvyslanec Kellogg, plédující za zmražení konfliktu?

Ať už převáží kterýkoli proud, poraženým bude Evropa, a v jejím rámci i Česká republika.

Trump se zúčastní znovuotevření opravené katedrály Notre Dame v Paříži. Potká se tam s evropskými lídry. Co by jim ideálně měl říci? Pokud jde obecně o vztah „jeho“ budoucích USA a Evropy?

Obhajujte svoje národní zájmy stejně, jako se budu snažit dělat v případě USA, a pokud se v něčem shodneme, bude tato spolupráce prospěšná pro obě strany.

Písničkář Jaromír Nohavica na koncertech pokládá – předtím, než uvede svou verzi písně „Le Déserteur“, kterou otextoval jako „Pánové nahoře“ – jednu otázku. „Proč všichni mluví o válce, a nikdo o míru?“ Je to projev blbého pacifismu, nebo to stojí za zamyšlení?

Nevidím jediný důvod, proč by se o míru nemělo přemýšlet. Velkou otázkou však je, jak by měl vypadat.

Stojí vůbec za to uvažovat o roli vlády Petra Fialy v tom všem?

O roli vlády Petra Fialy je třeba uvažovat především kvůli ponaučení se z jejích chyb a omylů, což se však velmi pravděpodobně nestane.