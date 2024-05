„Zaplať, nebo se odstěhuj.“ Vlastníte nemovitost? Pozor. Poradce Fialy si pohrává s novinkou

reklama

Představte si, že jste se před dvaceti lety s rodinou nastěhovali do nového domu v oblasti s levnými nemovitostmi. Máte již pomalu splacenou hypotéku za dům a těšíte, až bude dům ze 100 procent už jen váš a nemáte nejmenší zájem se ze svého domova stěhovat. Jak roky plynou, stane se daná oblast atraktivní a cena vaší nemovitosti stoupne na několikanásobek té, za níž jste si ji pořídili, avšak pro vás to nic neznamená, jelikož svou rodinu nechcete stěhovat a vysoká reálná hodnota nemovitosti je de facto pouze „papírová“ záležitost, která vám příjmy nijak nezmění. Co kdyby ovšem, že vaší rodině v situaci, kdy se vám papírově zhodnotí cena vašeho bydlení, hrozil finanční postih v podobě vysokého zdanění?



Právě takovýto scénář, kdy se vám příjmy a výdaje nikterak nezmění, ale budete nuceni zaplatit za to, že se vám například kvůli spekulantům s bydlením zvýší papírově hodnota vašeho majetku, je návrh, který v Česku zaznívá z organizace PAQ Research sociologa Daniela Prokopa, jenž je zároveň také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), neboli radící kabinetu s ekonomickými otázkami, včetně možností získání dalších prostředků pro stát formou úprav zdanění.

Fotogalerie: - Milostivé léto



Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 2% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 69% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10382 lidí hlásá analytik PAQ Research Jakub Komárek s odkazem na to, že má Česko ve srovnání s dalšími zeměmi EU jedny z nejnižších podílů daňových příjmů ze zdanění nemovitostí.

„Vláda od letošního roku zvedla daň z nemovitosti o přibližně 80 %. Příjmy českého státu ze zdanění nemovitostí dlouhodobě patří k nejnižším v Evropě a jejich význam v posledních letech klesal. Zastaralý a nesrozumitelný systém, který nedostatečně zohledňuje reálnou hodnotu nemovitostí, zatěžuje především domácnosti v chudších částech obcí s nízkými příjmy a nízkou hodnotou majetku,“ tvrdí Komárek a poukazuje na to, že průměrně v EU jsou příjmy států ze zdanění nemovitostí pětkrát vyšší. „Kdyby se podíl daňového výnosu Česka ze zdanění nemovitostí dostal na průměr EU, státní rozpočet by si polepšil o desítky miliard,“ dodává.

Řešením je podle analytika navázání daně na reálnou hodnotu nemovitosti, přičemž se odkazuje na to, že má jít o praxi, kterou doporučuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).



Stoupla papírová cena nemovitosti? „Zaplať anebo se odstěhuj!“

Anketa Dovolili byste týmu Ruské federace startovat na příštím mistrovstí světa v hokeji? Ano 89% Ne 9% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8579 lidí Dle Komárka by to měl na starost stát či určený zprostředkovatel. „Pro reformu je nezbytná příprava mechanismu, který transparentně a věrohodně ocení nemovitosti napříč republikou. Dnes jsou tyto nástroje běžně rozšířené, neboť je využívají banky pro ocenění nemovitostí,“ píše.



Radí také, aby stát od lidí bral peníze skrze daň z nemovitosti pravidelně během roku. „Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že daň z nemovitostí je lépe přijímána, pokud platba je rozdělena na více nižších plateb v průběhu roku, například čtvrtletně nebo měsíčně. Nabízí se také automatický odpočet z příjmu domácností (např. ze mzdy, z důchodu),“ navrhuje Komárek.



To, že někdo žije desítky let v nemovitosti, která v posledních letech stoupla na ceně, by tak mělo podle návrhu analytika vést k tomu, že si připlatí. Míní, že by se měla méně danit práce a více majetek. „Vyváženější daňový mix by navíc mohl pomoci vyřešit hospodářské problémy republiky,“ zaznívá rovněž mezi argumenty.

Fotogalerie: - Důchodová reforma

Na to, že nápad bude znamenat pro mnohé lidi, kteří po generace žijí na jednom místě, které se v průběhu let značně papírově zhodnotilo, silnou finanční zátěž – za předpokladu, že se ze svého domova i kvůli navýšení daňových nákladů neodstěhují – upozorňují na sociálních sítích mnozí lidé, které návrh nepříjemně zaskočil. „Jsem z dědiny. Po 3 generace naši budovali a zlepšovali 2 generační dům a statek. Teď už část odešla ze světa, a jakože nám budou chodit složenky z celého? Když babička má podprůměrný důchod a rodina průměrné příjmy. Prostě chcete lidi okrást/vyhnat a nic víc. Komouši zasraní,“ nezakrýval rozhořčení jeden z komentujících Komárkova návrhu.



„Vystěhovávat lidi, protože jejich nemovitosti nebyly na papírové hodnotě, to je prostě na kriminál,“ ohradil se ostře proti návrhu, že by lidé měli platit vysoké daně jen proto, že jejich domov papírově nabyl na hodnotě, rovněž komentátor Ondřej Tesárek, vystupující též pod přezdívkou Bratříček.

Fotogalerie: - Hladoví ministři

Nejde o jedinou zamýšlenou daň



Najedná se navíc o jedinou daň, kterou v poslední době Komárek hájil. Značné pozornosti se dostává také jeho obhajobě důvodů, proč by Češi měli více platit státu za to, že pijí slazené nápoje. Přestože již nápoje vláda znevýhodnila oproti potravinám tím, že je přesunula do vyšší 21 % sazby daně z přidané hodnoty (DPH), navrhuje ji PAQ Research, aby zvýšila jejich cenu opětovně prostřednictvím uvalení ještě vyššího zdanění na slazené nápoje. „Efektivní zdokumentovanou cestu ke snížení spotřeby cukru a spojených rizik představuje zatížení slazených nápojů spotřební daní,“ tvrdí organizace.



Proč by ale měl platit víc člověk, který si dá rád slazený nápoj, než ten, který sní stejné množství cukrů v zákuscích? I proto má Jakub Komárek vysvětlení. Na dotaz moderátorky, proč cukr v nápojích označuje za „nejzbytečnější“ a zdali jde tedy o „zbytečnější cukr než v bonbónech nebo sušenkách“ a čím se tato „zbytečnost cukru“ měří, odpověděl: „Tak já nejsem ekonom… Teda – já nejsem lékař, ale jsem ekonom, takže výživě až tak nerozumím, ale co jsem se doslechl, tak cokoliv my pijeme, má být převážně k hydrataci a ne ke kaloriím. Naopak potrava má být ke kaloriím.

Pití má být k hydrataci, ne ke kaloriím. Betálnej argument pro regulaci, @KubaKomarek! ?? pic.twitter.com/zmdXLDfwpU — Martin Pánek (@mmister) May 14, 2024

Psali jsme: Žádný Čech neuteče. 6 815 000 Kč za minibyt je jen začátek Výbory a dekrety na byty. Komunistům to zkrachovalo, a vláda to teď zkouší znovu, žasne Zaorálek Už žádné děti, herci ani politici. Ale odborníci. Na půdě Sněmovny se řekne pravda o klimatu i Green Dealu Tajný plán EU na řešení migrace. A Geert Wilders? Narazí, zní v Bruselu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE