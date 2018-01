„Zastřelit Zemana. Dement. Zabednění voliči!“ Toto říká člověk spojený s webem Demagog.cz, který viní prezidenta ze lhaní. A je toho víc…

Do prezidentské kampaně se v posledních dnech hojně zapojuje server Demagog.cz, který údajně vyhledává pravost výroků obou kandidátů během debat a následně vydá prohlášení, kolikrát řekli pravdu nebo lež. Podle některých expertů se však demagogicky chová spíše Demagog.cz. A objevila se další zajímavá věc. Jednatel partnerské agentury Demagogu.cz se veřejně hlásí k Jiřímu Drahošovi, prezidenta Zemana má „zastřelit komando“ a jeho voliči jsou „totálně zabednění“.

Server Demagog.cz není třeba příliš představovat. Jde o projekt, jehož cílem má být ověření pravdivosti výroků politiků. Nyní před finálovým soubojem o Hrad je Demagog nejaktivnější.

Slyšíme o něm hlavně v souvislosti s tvrzeními, že v debatách prezident Miloš Zeman používá více nepravdivých výroků než jeho oponent Jiří Drahoš.

Projekt Demagog.cz má ale zajímavé partnery, což může mnohé vysvětlit. Webové stránky projektu uvádějí své podporovatele a organizace, s nimiž spolupracují. Mezi podporovateli nalezneme kupříkladu americkou ambasádu v Česku nebo Visegrádský fond. Na tom není nic zvláštního.

Mnohem zajímavější je informace, že Demagog.cz spolupracuje s agenturou Little Greta. Jejím jednatelem je Jan Blažek, který je velmi aktivní na sociální síti Facebook.

Na svém profilovém obrázku má Blažek připnutou „placku“ na podporu Jiřího Drahoše. To je ale jen začátek. Mezi jeho příspěvky je možné najít drsné a vulgární útoky na prezidenta Miloše Zemana a jeho voliče.

Kromě jiných veřejně dostupných příspěvků se na Blažkově facebookovém profilu můžeme dočíst, že „voliči Miloše Zemana musí být fakt (!) totálně (!!) zabednění“.

Koncem října loňského roku sdílel jednatel agentury spolupracující se serverem Demagog.cz fotku životopisu Miloše Zemana, který byl rozesílán do schránek, na který míří vztyčeným prostředníčkem. „Neřekl ten dement, že žádnou kampaň nepovede?! Tak co je tohle?“ opatřil to ještě vulgárním komentářem.

Vulgární narážky ale ještě nebyly tím nejostřejším, co Jan Blažek na svém Facebooku napsal. Stěžoval si, že mu administrátoři sociální sítě smazali příspěvek následujícího znění: „Problém s Českou republikou by vyřešilo komando, které zabije Miloše Zemana.“

A ke screenu oznámení ze strany Facebooku o smazání této věci si pak postěžoval, že mu to bylo smazáno. „Facebooku nevadí, když kokot Zeman řekne, že problém s Koreou by vyřešilo komando, které zabije Kima, ale smaže mi koment se 300 lajky, kde říkám, že by problém s Českou republikou vyřešilo komando, které zabije Zemana,“ napsal Jan Blažek.

autor: Radim Panenka