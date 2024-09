„Zavražděte Trumpa.“ V USA vyplul na povrch výbušný dopis

Dne 15. září byl bývalý americký prezident a republikánský kandidát na prezidenta do listopadových voleb 2024 převezen do bezpečí poté, co agent tajné služby vystřelil na podezřelého, později identifikovaného jako 58letý Ryan Wesley Routh, který se skrýval s puškou v křoví u Trump International Golf Clubu ve West Palm Beach na Floridě.

Podle záznamů mobilních telefonů Routh 14. srpna cestoval z domovské Severní Karolíny do West Palm Beach na Floridě, kde se Trump nacházel. Routh byl spatřen tajným agentem, jak se blíží k Trumpově golfovému hřišti v Palm Beach s poloautomatickou puškou za řetězovým plotem. Agent na něj vystřelil, což vedlo Routha k pokusu o útěk. Později byl zatčen a obviněn z držení střelné zbraně odsouzeným zločincem a také z držení zbraně s odstraněným sériovým číslem.

FBI incident vyšetřuje jako pokus o atentát, píše server Politico. Úřady se domnívaly, že Routh měl v úmyslu Trumpa zastřelit.

To se nyní částečně potvrdilo poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dopis od Ryana Wesleyho Routha, který se přiznal k neúspěšnému pokusu o atentát na Donalda Trumpa. Dopis, nalezený svědkem v krabici spolu s municí, obsahuje Routhovo přiznání, že chtěl Trumpa zabít, a nabízí odměnu 150 000 dolarů za dokončení atentátu.

„Byl to pokus o atentát na Donalda Trumpa, ale zklamal jsem vás. Snažil jsem se ze všech sil a dal jsem do toho všechno, co jsem mohl. Teď je na vás, abyste tu práci dokončili; a já nabídnu 150 000 dolarů tomu, kdo ji dokáže dokončit,“ nabídl Routh za zabití Trumpa bezmála 3,4 milionu korun.

„Všichni na celém světě od nejmladších po nejstarší vědí, že Trump není způsobilý být čímkoli, natož prezidentem USA,“ pokračuje v dopise Routh. „Prezidenti USA musejí minimálně ztělesňovat morální strukturu, kterou je Amerika, a musejí být laskaví, starostliví a nesobečtí a vždy se zasazovat o lidskost. Trump nic z toho nechápe.“

Podle soudního spisu si Routh v dopise také stěžoval, že Trump „ukončil vztahy s Íránem jako dítě a nyní se Blízký východ rozpadl“.

Routh je také autorem knihy z roku 2023, která diskutuje o globálních konfliktech a podle všeho vyzývá Írán k atentátu na Trumpa kvůli jeho rozhodnutí odstoupit od dohody o ukončení íránského jaderného zbrojního programu.

Podezřelý muž již dříve čelil několika trestným činům. V roce 2002 byl odsouzen za držení výbušného zařízení a v roce 2010 za držení kradeného zboží. Momentálně čelí federálním obviněním za držení zbraně a v budoucnu může čelit vážnějším obviněním včetně útoku na agenta tajné služby. Floridský guvernér Ron DeSantis navrhl, aby byl Routh odsouzen na doživotí, uvedl server FoxNews. O dopise informoval i server The Guardian či agentura NPR.

