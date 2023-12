„Zdochni!“ Řidič vyhodil z autobusu Ukrajinky. VIDEO se šíří. Češi se nad ním rvou

reklama

Na videozáznamu, které pořídily mladé ukrajinské dívky, je značně rozzlobený řidič, který je odmítá svést autobusem. „Odchod, obě dvě,“ ukazuje jim prstem cestu ven. „Proč?“ táže se Ukrajinka. „Zdochni. Ty mě tu nebudeš azbukou psát po oknech! Jsi normální?“ rozčiluje se dál řidič autobusu.

„Tady jsi na návštěvě. My jsme tady, Češi. To je naše zem!“ bije se v hruď řidič a opět Ukrajinky vyzývá, aby si z autobusu vystoupily a počkaly na další spoj.

Když cizinky stojí stále v autobuse a tážou se, proč se nemohou svést, postaví před ně zábradlí, aby se nemohly v autobuse jít posadit a opakovaně na ně pokřikuje, aby vystoupily ven. Protože se ale k odchodu ukrajinské ženy ani tak nemají, nakonec se řidič zvedne od volantu a z autobusu je vystrčí.

Počínání řidiče odsoudila uživatelka sítě X s nickem Barbora Mercury. „A co by na toto chování řidiče autobusu řekl jeho zaměstnavatel, kdyby to viděl? Říct mladým holkám ,zdechni' a vyhodit je z autobusu jen za to, ze si čmáraly prstem po oroseném okně?“ napsala.

A co by na toto chování řidiče autobusu řekl jeho zaměstnavatel, kdyby to viděl???

Říct mladým holkám “zdechni” a vyhodit je z autobusu jen za to, ze si čmáraly prstem po oroseném okně??? pic.twitter.com/Et7Fb32o0Q — Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) December 8, 2023

Barbora Marcury neváhala odtajnit identitu řidiče s cílem vytvořit tlak na jeho zaměstnavatele, aby jej z práce vyhodil a také čelil ze strany veřejnosti dehonestaci.

„Ve společnosti roste napětí. To je znamení, že se něco chystá,“ reagoval na její příspěvek komentátor Lukáš Pollert.

Od Barbory Mercury přišla ostrá reakce: „A co se chystá, pane doktore? Vy dezoláti o tom mluvíte a vyvoláváte nenávist už skoro čtyři roky a stále se nic fatálního neděje,“ uvedla.

Pollert nato následně zmínil, že Ukrajina by měla přestat lhát o stavu války. „Říkal to Kličko. Já bych si to nedovolil. To by byla teprve mela,“ vtipkoval.

„Aha a to je jako to fantastické odhalení, na které nás dezoláti připravují už od dob Covidu? Řeknu Vám tajemství, pane doktore, ve válce obvykle obě země lžou o stavu války a destrukci svých sil… a to od té doby, co svět světem stojí,“ odpověděla Mercury.

Komentátor připomněl nedávný případ, kdy si o tomto „tajemství“ dovolila promluvit paní učitelka, a byla za to vyhozena z práce.

Na stranu řidiče se postavil novinář Lukáš Lhoťan, kterému volání po jeho potrestání přijdou přes čáru. „Video, jak dvě Ukrajinky dělaly bordel v autobuse a tak je řidič vyhodil. Samozřejmě již bojovníci za nadřazenost Ukrajinců nad Čechy volají po potrestání řidiče a jeho likvidaci. Možná brzy k tomu přidají i požadavek, aby byl řidič autobusu veřejně popraven?“ pozastavoval se ve svém komentáři.

Video jak dvě Ukrajinky dělaly bordel v autobuse a tak je řidič vyhodil. Samozřejmě již bojovníci za nadřazenost Ukrajinců nad Čechy volají po potrestání řidiče a jeho likvidaci. Možná brzy k tomu přidají i požadavek, aby byl řidič autobusu veřejně popraven? pic.twitter.com/fkPkx1wLRv — Lukáš Lhoťan (@LukasLhotan) December 9, 2023

Jak již dříve informovaly ParlamentníListy.cz, Barbora Mercury je známá tvář mezi „lovci dezinformátorů“, která se ale letos v létě sama nevyhnula šíření dezinformací, když napsala pár slov ke Zdeňkovi H., který skončil ve vazbě po víkendovém napadení dvou ukrajinských žen.

I v tomto případě Barbora Mercury zveřejnila celé jméno muže, aby z něj před veřejností udělala agresora.

Podobný případ, kdy byly Ukrajinky vyhozeny řidičem z autobusu, se stal loni v květnu. Pro iDNES.cz tuto zkušenost popsala Anna Rybak, mladá Ukrajinka z města Dnipro, která se sestrou a jejich čtyřmi dětmi v bytě uprchly před válkou a našly zázemí v Ostravě.

Popsala, že když se její sestra vracela spolu se svým synem z práce, a když nastoupili do autobusu, slyšeli od řidiče: „Jděte pěšky!“ Není jasné, co takovou reakci vyvolalo. Sice nakonec oním autobusem jeli, ale Marina byla celý večer velmi rozrušená a probrečela ho.

„Má velký strach, že nás v Česku nikdy nepřijmou. Mohu jen hádat, co způsobilo takové chování řidiče... Chci jen poznamenat, že my, všichni, kteří jsme byli nuceni odejít, jsme velmi vděčni za pomoc vládě České republiky a všem, kterým to není lhostejné. Každý z nás se přitom snaží být co nejužitečnější společnosti a státu, který nám poskytl přístřeší,“ reagovala Ukrajinka na odmítnutí ze strany některých českých občanů.

