„Život už nic neznamená, slyšíme to v novinách.“ Nejasná zpráva o protirežimním básníkovi Hejátkovi

„Život už nic neznamená, slyšíme to denně v novinách, vem si všechen moudrý věk na ramena a uteč někam do daleka,“ začíná první píseň nazvaná Padlým básníka Pavla J. Hejátka. Do vydání jeho skeptického a temného cédéčka Eden nedohleden se zapojili i Rusové. Tak se pojďme podívat, jak se toto všechno mohlo stát…

Jeho kramářské písně

V ParlamentníchListech.cz vyšel s Pavlem Josefovičem Hejátkem obsáhlý rozhovor na konci roku 2020, který se zabýval mimo jiné i strašákem covidu- 19 a jeho písní Vir, již prý skládal s pocitem absolutní bezmoci, a která byla v té době relativně populární. „Mnohé mé písně jsou takzvané ‚kramářské písně‘. Vycházím v nich z tradic lidových písničkářů, kteří především na různých trzích zpívali písně o problémech týkajících se všech lidí, kteří na těchto trzích, chcete-li slavnostech, byli, nakupovali a stýkali se. Tyto písně mnohdy později zlidověly a dodnes jsou dokladem své doby,“ sdělil tehdy v jedné z odpovědí.

„Jsem nacionální bolševik a stalinista. Pro mě je liberalismus simulakrem absolutní zkázy pro masu nevyvolených. Tedy těch nejchudších, nejubožejších a přitom současně i nejsedřenějších, díky nimž si na druhou stranu ale mohou elity hrát na to, nač si hrají. Je tak pro mě o to sprostší, že jen díky těmto masám může existovat něco tak zlovolného, pokryteckého a tyranského jako je liberalismus. Třídní systém je tu věky věků, a i když jsem jako nacionální bolševik dalek mnoha marxistických myšlenek, tohle je jedna z mála, se kterou souzním. Jeden moudrý muž kdysi pravil: ‚Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý politický systém, každý kostel, každá synagoga, každý chrám, každý volební program není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení‘,“ citoval v prostředku rozhovoru Rajneeshe Chandru Mohana Jaina, tedy známého indického mystika Osho.

Písně nejen kramářské

Autorovi článku poslal zmíněné cédéčko Eden nedohleden. Na jeho plastickém přebalu je nálepka „Izdanie exil“, tedy vydáno v exilu. V knížce textů k cédéčku se píše, že za jeho vydáním stojí nakladatelství Kmen a ruská společnost Krasnaja linija, tedy Rudá čára. Je tam třeba píseň Balada o ovcích. „Zlomený procházím stádem ovcí, spokojeně pasou se v travinách, pastva se však oplocuje, hody končí, jetel spasen, řekl ovčák – ovčák kat. S velkou vášní se jeho psi za ovcemi honí, ukazují, kam která musí jít, ovce slepě ty příkazy poslouchají, když je ovčák spokojený, mají klid,“ zpívá. Zajímavý je verš písně Co smyslem je: „To, když z tchořů mačkají voňavku z jejich prdů.“

V písni Evoluce zpívá: „Ten život vylhaný je příroda, holt jako vždycky, my však máme se krásně a sporadicky, že dítě se narodí a skončí v popelnici, to je zákon života, tak nastavený byl vždycky, žijeme v úžasné době, nejlepší, co dosud byla, jsme horší než zvířata, co se kdy narodila, co se na této zemi narodila.“

Disident tohoto systému?

Podle Wikipedie vystudoval Pavel Josefovič Hejátko afrikanistiku a rusistiku v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studoval i dnešní premiér Petr Fiala. Jeho oblíbenci jsou básníci Karel Kryl, František Gellner, Ivan Diviš a Egon Bondy. Ostatně spolupracovník Státní bezpečnosti Zbyněk Fišer alias Egon Bondy byl miláčkem protikomunistického undergroundu, který napsal: „Nikdo o mně neví, že jsem marxist levý.“

Za svou básnickou tvorbu byl nominován na cenu Magnesia Litera. Když jsem se ho zeptal na Facebooku na otázky ohledně ruské spolupráce na cédéčku, poslal odkazy. Jsou nefunkční, nejspíš ho Facebook „zneškodnil“. Poslední zprávu napsal v únoru: „Vždy jsem cítil, že moji tvorbu chápete.“

Má za sebou celkem neotřelou kampaň v roce 2007 proti americkému radaru, kdy začal jménem fiktivní české odnože teroristické organizace Frakce Rudé armády (Ultralevicová teroristická skupina aktivní v letech 1970 až 1998 tehdejšího západního Německa. Pozn. Red.) rozesílat výhružné dopisy, což pak označil jako mystifikaci či politickou satiru. To se také píše na Wikipedii. Některými je považován za „disidenta současného liberálně demokratického režimu“. Od roku 2020 má kvůli chování za pandemie covidu-19 a vstřícným postojům vůči Rusku problémy s policií, soudy a byl vězněn. Autor článku s ním ale ztratil kontakt.

