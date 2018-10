„Zm*di.“ Prezident Zeman ve veřejnoprávním rozhlasu hodně přitvrdil. Patřilo to Bakalovi a dalším

Před rokem Zeman v Českém rozhlase poznamenal, že podporuje zrušení Senátu. Po roce prý zrušení Senátu podporuje ještě víc. „Ještě více než před tím rokem,“ poznamenal doslova Zeman. A vysvětlil proč. „Instituce, které voliči nevěří a kterou v podstatě pohrdají, je podle mého názoru vhodná ke zrušení. Ale dovolím si uvést dva argument pro její zrušení. To, co je u nás důležité, je hlasování o důvěře vládě a hlasování o rozpočtu. Do obojího nemá Senát co mluvit,“ připomněl Zeman.

Senát je podle Zemana zbytečný i proto, že je pro Sněmovnu snadné ho přehlasovat. Jako pojistka demokracie hraje roli jen u ústavních zákonů a volebních zákonů. Ty však žádná chytrá vláda nemění, takže Senát vlastně nepotřebujeme. Alespoň podle prezidenta ne. „Pohled do světa ukazuje, že dvoukomorový parlament mají většinou velké země. Střední a malé země mají většinou jednokolový parlament,“ pokračoval prezident.

Posléze nabídl cestu, jak Senát zrušit. „Pokud Senát nebude souhlasit se svým rozpouštěním... tak je velmi jednoduchá cesta, jak Senát zrušit. Jak jsem před chvílí upozornil, že jedině Sněmovna schvaluje rozpočet, tak nic nebrání Sněmovně, aby kapitolu Senát v rozpočtu podstatným způsobem zredukovala,“ uvedl host Českého rozhlasu. Sám se údajně nechce plést do práce Senátu, jen jako občan říká, že pro zrušení Senátu existuje jednoduchá cesta.

Praha je stát ve státě, míní prezident

Několika slovy okomentoval zvolení svých protikandidátů z prezidentské volby do Senátu. Senátory se stali Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Pavel Fischer. Zeman zdůraznil, že uspěli v Praze. Mimo Prahu by podle prezidenta tolik šancí neměli. „Praha je stát ve státě. Praha je stát, který podporuje pravicové kandidáty. Já jsem jim blahopřál a se zdvořilostí sobě vlastní jsem řekl, že to je taková cena útěchy,“ podotkl prezident.

Varuji ČSSD

Stranou pozornosti prezidenta republiky nezůstala ani situace v ČSSD. „Víte, já vím, pane redaktore, že tím strašnou spoustu lidí rozčiluju, ale já to řeknu znova a znova a znova. Výsledky jakýchkoliv voleb záleží na tom, jestli v nich kandidují úspěšné osobnosti. A když ty strany úspěšné osobnosti nemají, tak se nemohou divit, že čelí porážce,“ řekl Zeman.

„Varuji ČSSD před tím, aby se rozštěpila. Doporučuji jí, aby si uchovala tandem Hamáček a Zimola. A doporučuji jí, aby si zvolila širší vedení, které bude s tímto tandemem spolupracovat a nebude mu házet klacky pod nohy.“

Připomněl také, že si ČSSD odhlasovala vstup do vlády ve vnitrostranickém referendu. Výsledky tohoto referenda by měli respektovat všichni členové strany. Včetně Milana Chovance, kterého má prý prezident rád, ale kandidoval na předsedu ČSSD a neuspěl.

Kriticky se vyjádřil i na adresu jiných menších stran, které nazval trpaslíky, polotrpaslíky a poloobry. „Teď by se ti trpaslíci, polotrpaslíci a poloobři měli rozhodnout, kdo bude v čele Senátu. Mně do toho jako prezidentovi nic není, ale jako občan bych si přál, aby tam byla osobnost. Já bych si velmi přál, aby se předsedou Senátu stal Jaroslav Kubera z ODS. Bez ohledu na to, že nesouhlasím s politickými názory Jaroslava Kubery. Je to ta silná osobnost,“ zdůraznil prezident. Je však toho názoru, že nakonec se stane předsedou Senátu někdo takřka neznámý. „Ale už jsem si přečetl, že hnutí STAN tam chce mít, tuším, exstarostu Krásné Lípy,“ doplnil prezident.

Poté přešel od senátních voleb k volbám komunálním. Zopakoval svou tezi, že by se starostou měl automaticky stát nejúspěšnější politik vítězné strany. Tím by se podle prezidenta zamezilo mnoha podrazům, které vidíme dnes. „Vracím se k tématu, které jsem sám zažil v roce 2003. Obklopí vás trpaslíci a začnou vám okopávat kotníky,“ doplnil k tématu Zeman.

Ti blbečci

Pár slov Zeman přidal i k výročí 17. listopadu. „Blíží se výročí 17. listopadu. Samozřejmě že tam vystoupí řada lidí, kteří nemají se 17. listopadem vůbec nic společného. Já říkám, že mně stačí tiše vzpomínat. Já vzpomínám na ty hektické dny, bylo jich asi tak deset, kdy jsem jezdil do škol i divadel, téměř mi odešly hlasivky, a když jsme přijížděli asi do pátého divadla, tak jsme to nestíhali a lidé odcházeli. Pak jsme samozřejmě vyjeli i mimo Prahu. Vyjeli jsme tam, kde komunisté měli silné postavení. Já mám tyto vzpomínky a mě nějací blbečci, kteří budou demonstrativně vystupovat, nezajímají,“ pravil prezident.

Mezi řečí prozradil, že si nechá svého čínského poradce Jie Ťien-minga vyšetřovaného čínskými státními úřady pro podezření ze spáchání ekonomických zločinů. Zeman prý ctí presumpci neviny a ponechá si svého poradce do okamžiku, než bude pravomocně odsouzen.

Zeman a Masaryk

V souvislosti se 100. výročím vzniku našeho moderního státu přišla v rozhovoru řeč i na našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Jako student byl prý Zeman díky fanatické češtinářce nucen přečíst celé Masarykovo dílo. „Kvůli čemuž jsem se nedostal na vysokou školu,“ prozradil Zeman. Masaryk se mu prý touto cestou vryl do mysli.

„Já vám nebudu opakovat ten známý výrok nebát se a nekrást, i když jsem si sám nikdy nic nenakradl a nebál jsem se. Já vám nebudu opakovat ani větu, že demokracie je diskuse. I když, když si prohlížím některé internetové debaty, tak místo diskuse tam vidím spíše analogii onanie v parku. S tím, že je to přenesený obraz, protože na tom internetu zpravidla jen nadáváte, protože nemáte žádné argumenty. Ale řeknu vám, že mě u Masaryka zaujala jeho věta: rozčílení není program. Ještě jednou, rozčílení není program. A já když vidím ty řvoucí davy, které protestovaly proti tomu, že strýček jednoho ministra nedostal medaili, tak si říkám, rozčílení není program.“

Zeman a Bakala

Zeman také znovu zopakoval, že vyznamená Michala Davida. „Deník Blesk mě překvapil, když uveřejnil anketu, kde se umělci v poměru 9 : 1 k vyznamenání postavili kladně. Byli tam třeba i Karel Gott nebo Marta Kubišová,“ uvedl prezident. „Pouze jedna zpěvačka, dnes už trochu zapomenutá zpěvačka, řekla, že by si ode mě vyznamenání nevzala. No, on jí ho nikdo nenabízí.“

28. října Zeman plánuje vzpomínat na historii tehdejšího Československa, takže vyznamená generála Bílého, který byl v roce 1940 popraven nacisty. „A bude tam člověk, kterému je už 95 let a který Český rozhlas, tehdy Československý rozhlas, vedl k tomu, aby vysílal proti sovětské okupaci,“ uvedl Zeman.

Než se rozloučil s posluchači, neodpustil si použití sprostého slova. „Já se dneska rozdávám, tak vám ještě řeknu jednu trojici. Ta trojice je spojena tím, že brojí proti ekonomickým zmrdům. V tomto případě já ten termín považuji za naprosto výstižný. Jsou jimi Viktor Kožený, Zdeněk Bakala, jsou to solární baroni a je to skupina kolem lehkých topných olejů,“ popsal Zeman, koho považuje za ekonomické lumpy.

Vyznamená někdejší šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou bojující proti solárním baronům, finančníka Pavola Krúpu, který si nebere servítky vůči Zdeňku Bakalovi, a někdejší poslankyni za hnutí ANO Janu Lorencovou, novinářku, která se věnovala kauze lehkých topných olejů.

