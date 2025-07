Daniela Kovářová přirovnala návrh STAN ke zločinům Josefa Mengeleho

V takzvaném „Dobrém programu“ hnutí STAN, konkrétně v kapitole o lidských právech a rovných šancích, se objevuje také bod Důstojný odchod ze života jako svobodné rozhodnutí. Starostové a nezávislí v něm slibují přípravu novely zákona o zdraví, který zavede pojem „důstojná smrt“ či „plánovaný odchod ze života“ jako možnost medicínsky asistovaného ukončení života člověka na vlastní žádost.

Podle Starostů by legalizace eutanazie měla umožnit odchod ze života předně u lidí trpících závažným a nevyléčitelným onemocněním

Stínová ministryně zdravotnictví hnutí STAN, Michaela Šebelová, v úterním rozhovoru pro Aktuálně.cz upřesnila, že v budoucnu by o eutanazii mohly žádat i děti.

„Zpočátku bych to povolila jenom dospělým. Teprve až bychom si to vyzkoušeli v praxi a nabrali nějaké zkušenosti, začala bych uvažovat o mladších pacientech,“ odpověděla Šebelová na otázku, zda by asistovaná sebevražda byla povolena i těžce nemocným dětem.

Za spodní věkovou hranici označila 14 let. „Obecně se dá říct, že v občanském zákoníku už teď máme zakotveno, že děti můžou o svém zdravotním stavu rozhodovat od 14 let. Můžou se třeba rozhodnout, jestli se nechají očkovat. Takže postupem času by se to dalo vztáhnout i na eutanazii,“ dodala Šebelová.

Návrh stínové ministryně zdravotnictví z hnutí STAN odmítla senátorka Daniela Kovářová, označila ho za „návrh hodný Mengeleho“.

Josef Mengele byl německým lékařem a důstojníkem SS, který byl známý hlavně svým působením v koncentračním táboře v Osvětimi, kde proslul svými krutými a nelidskými experimenty, jež prováděl především na dětech.

„Jako člověk, jako dcera dvou lékařů, jako senátorka,“ uvedla Kovářová pro ParlamentníListy.cz a odmítla zakotvení „zabíjení“ do zákonů. Senátorka argumentuje, že člověk by neměl mít právo brát život, a to ani se souhlasem umírajícího, protože vypjaté situace mohou ovlivnit úsudek člověka.

Eutanazii navíc senátorka považuje za právně zneužitelnou, přičemž žádné záruky tomuto riziku podle ní nemohou zabránit.

„Jako člověk s 60letou životní zkušeností jsem opakovaně zažila sebevědomá tvrzení zdravých lidí o tom, že oni by v případě nevyléčitelné nemoci eutanazii volili. A pak, až nemoc přišla, už o ní nikdo nemluvil. Naopak stál o každý den, kdy mohl dýchat a žít,“ uvedla Kovářová a raději proto zdůraznila nutnost rozvoje paliativní medicíny a sociální péče, které mohou omezit utrpení bez nutnosti legalizace eutanazie.

Obzvlášť tvrdě se však senátorka Kovářová vymezila proti myšlence povolení eutanazie dětem. Připomněla, že čtrnáctiletí ještě nejsou plně svéprávní a považuje proto za nelogické, aby jim bylo umožněno rozhodovat o konci svého života.

„Když 14letý nemůže pracovat, řídit auto, kupovat nemovitosti a jinak se zavazovat, protože nemá plnou svéprávnost, bylo by úplně bláznivé, kdybychom eutanazii povolili i dětem,“ uvedla Kovářová.

Závěrem Kovářová dodala k zamyšlení, že pokud někdo podporuje eutanazii, měl by vysvětlit, proč společnost zachraňuje sebevrahy a staví ochranné sítě na mostech, věžích a rozhlednách. „Proč by mladík, nevýslovně trpící neopětovanou láskou, nemohl skočit z Nuseláku? Dejme tam schůdky, aby snadněji překonal zábradlí!“ navrhla ironicky Kovářová. Podle ní jde o zvrácené uvažování.

Kompletní vyjádření senátorky Daniely Kovářové:

Tento návrh by mohli pojmenovat podle Mengeleho. Jsem zásadně proti. Jako člověk, jako dcera dvou lékařů, jako senátorka. Duchovně jsem toho názoru, že sami život nedáváme, proto nemáme právo ho brát, a už vůbec ne takové zabíjení jako právo dávat do zákonů. A že prý se souhlasem zabíjeného? Můžeme vůbec posoudit, jak člověk za vypjatých okolností může rozhodovat o tom, že dá takovýhle pokyn? Právně je eutanazie zneužitelná a žádné záruky tomu nezabrání. A jako člověk s 60letou životní zkušenosti jsem opakovaně zažila sebevědomá tvrzení zdravých lidí o tom, že oni by v případě nevyléčitelné nemoci eutanazii volili. A pak, až nemoc přišla, už o ní nikdo nemluvil. Naopak stál o každý den, kdy mohl dýchat a žít. Nikdo z nás nemůže vědět, jak se bude cítit, až se začne blížit jeho konec, o co bude stát, jak bude život prožívat, když už třeba nebude moci komunikovat. Proto je třeba všemožně podpořit a obecně rozšířit paliativní medicínu a sociální služby pro závěr života, abychom co nejvíce omezili utrpení. A se správně nastavenou paliativní a sociální medicínou poslední argument přátel snadného zabíjení padá. A pokud jde o děti, ty správně chráníme před jimi samotnými až do plné dospělosti. Když 14letý nemůže pracovat, řídit auto, kupovat nemovitosti a jinak se zavazovat, protože nemá plnou svéprávnost, bylo by úplně bláznivé, kdybychom eutanazii povolili i dětem. Kdo přemýšlí a podporuje eutanazii, měl by vysvětlit, proč zachraňujeme sebevrahy a instalujeme sítě na mostech, na věžích a na rozhlednách. Proč by mladík, nevýslovně trpící neopětovanou láskou, nemohl skočit z Nuseláku? Dejme tam schůdky, aby snadněji překonal zábradlí! Vždyť je to zvrácené uvažování. Senátorka Daniela Kovářová

