Veleba: Náš účel v EU? Aby západ udržel svou výrobu. Dotujeme bodláky

Řekl mně přítel, že abych vstřebal novinky v agrární politice, tak nepotřebuji studovat odborný magazín AGRObase, ale vše si přečtu v koncentrované podobě v sobotním deníku Právo. Agrární komora tam je partnerem celých dvou stran. Těžko si představit Právo, Agrární komoru a upadající české zemědělství, tož jsem si poslední Právo ze soboty 12. 7. koupil, otevřel, nalistoval na stránku 26, 27 a nevěřícně zůstal zírat. Na té první straně fotografie prezidenta Agrární komory ČR v černých kalhotách, bílé košili, úsměv na rtech a s českou vlajkou na pódiu uprostřed prázdného náměstí kdesi v Bruselu a rozhovor s ním: „EU si protiřečí. Výdaje na zemědělství musejí růst, ne klesat, což se již nyní proslýchá.“ Vezmu to tedy po pořádku.

Proslýchá se pokles peněz… průšvih pro naši zemi...

Tak nyní se proslýchá pokles peněz, přičemž Evropská komise návrh rozpočtu od roku 2027 předloží tento týden!, píše pan Doležal. Už teď se ví, že unijní rozpočet má být snížen o 20 procent, tedy všechny jeho kapitoly, včetně zemědělství, a o rozdělování peněz z EU mají rozhodovat členské státy. To je ovšem pro naši zemi průšvih, který bych zde v Parlamentních listech, médiu bez cenzury, čtenáři popsal.



Tak tedy:



– Máme premiéra, který otevřeně podporuje dovozy potravin ze zahraničí. V posledních letech zejména z Ukrajiny (především obilí).



– Máme ministra zemědělství, který nemá základní odborné znalosti – ty má v teologii a prioritou pro něj jsou malé rodinné farmy, když velká většina výroby potravin začíná na zprivatizovaných střediscích a ve velkých zemědělských podnicích.



– Máme prezidenta Agrární komory ČR, který neumí či nechce, reálie českého zemědělství dostat mezi lidi a prosadit, aby si jich konečně povšimla česká vláda a začala se jimi zabývat.



Jak to bylo za Marie Terezie?



Výsledky této zemědělské antipolitiky se samozřejmě dostavují a je třeba je opakovat a připomínat, jak už to říkal učitel národů Jan Amos Komenský v 17. století – „opakování matka moudrosti“. Já, obyčejný člověk z Vysočiny, bych dodal – matka moudrosti a pokroku. Jinak se domnívám, že při každodenní mediální masáži provládních médií je třeba výsledky české agrární soustavy při každé příležitosti opakovat a probudit v občanské společnosti podporu českého zemědělství.

Dovolím si připomenout, že zemědělstvím, obděláním půdy, se vážně zabývala už Marie Terezie (1717–1780), a císař Josef II. (1741–1790), král uherský a král český, kterým byl v letech 1780 až 1790.



Už jsem tady o tom nedávno psal a nebude na škodu to současné vládě, zejména ministrovi zemědělství a premiérovi, připomenout. Marie Terezie a Josef II. vládli před téměř 250 roky a chovali se k půdě zcela opačně, než se chová dnes ministr Výborný a premiér Fiala. Jak? Měli to jednoduše a geniálně vymyšleno. Pozemek v katastru se tehdy každý třetí či čtvrtý rok neosíval, nesázel, zkrátka neobdělával a rostoucí plevele spásal na něm se volně pohybující dobytek, který zároveň svými výkaly (moč a kravince) půdu hnojil.



Dotované množírny bodláků a dalších plevelů…



Dnes, přes 200 let na to, kdy máme v ČR 2 a půl milionu hektarů orné půdy, tak pět procent bychom nemuseli obdělávat a pobírat na ně dotace! Když jedete krajinou, tak taková pole „hospodářů“ vidíte. Pro mě to, spíš než pole, jsou dotované množírny pýrů, bodláků a dalších plevelů. Tak takovou agrární politiku děláme a výsledek se samozřejmě dostavuje. Ještě v roce 1994 byl náš agrární zahraniční obchod plus 94 miliard korun, když za třicet let, tedy v roce 2024 se propadl na mínus 65 miliard korun. To je nepochopitelné, respektive možná i je a sice – jako nová východní země EU jsme předurčeni k tomu, aby si ty země staré mohly výrobu udržet. Pro názornou představu uvedu současnou soběstačnost u potravin, které se na našem stole objevují pravidelně každý týden nebo den:



– Vepřové maso – 36 procent



– Drůbeží maso – 57 procent



– Ovoce – 30 procent



– Zelenina – 25 procent



– Brambory ve slupce – 60 procent





Jistě každý svobodný a nezávislý člověk musí uznat, že tento vývoj nadále není možný. Očekávám, že vláda, která vzejde z voleb, počátkem října, se bude k zemědělství chovat jinak. Jak? Jako k oboru, který živí svou zemi.



Jan Veleba



exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019