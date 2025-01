„Znásilňují krávy, abyste měli mléko.“ Aktivisté se zase jednou „vyznamenali“

Organizace se zapojuje do diskuse kolem etiky a přirozenosti konzumace mléka. Zatímco PETA propaguje rostlinné alternativy, jiní upozorňují na evoluční přizpůsobení lidského trávení.

„Pokud to vypadá divně, je to proto, že to divné je,“ uvádí PETA ke sdílené vizualizaci, na které lidé pijí mléko přímo ze struku psa, kočky, potkana nebo krávy, čímž označuje konzumaci zvířecího mléka za něco neobvyklého.

„Mléko jiných savců není dělané pro lidi, ale pro jejich vlastní mláďata,“ dodává organizace podporující alternativy jako ovesné, sójové nebo mandlové mléko.

Rozporuje tak některé vědecké poznatky, které tvrdí, že i když je kravské mléko biologicky určené pro telata, lidé ho konzumují už tisíce let a díky genetickému rysu zvanému laktázová persistence jsou mnozí schopni trávit laktózu i v dospělosti.

PETA v příspěvku používá provokativní jazyk k odsouzení mléčného průmyslu a zdůrazňuje, že inseminace krav je násilným aktem. Zmiňuje termín „rape juice“ (doslova „znásilňovací šťáva“). Výraz má naznačit, že získávání mléka od krav je spojeno s nucenou reprodukcí samic v mléčném průmyslu.

Někteří lidé v diskusi však vyjadřovali nesouhlas a uvedli, že ovesné a mandlové mléko považují za nechutné. Zároveň zdůrazňovali, že i nadále zůstanou u kravského mléka.

„Skutečnost, že mléko je v podstatě znásilňovací šťáva, vám nestačí? Co třeba tohle: Sýr z mléka obsahuje žaludeční výstelku a návykové látky, a to není všechno. Také se to v něm hemží bakteriemi – některé z nich jsou neškodné a některé pěkně hnusné. Například stejná rodina bakterií, kvůli které sýr Limburger tak páchne (brevibacterium linens), způsobuje, že vám páchnou nohy,“ reagovala následně organizace na příspěvky konzumentů kravského mléka.

K tomu se váže i termín „rape rack“, což je zařízení, ve kterém jsou krávy fixovány pro umělé oplodnění. Podle PETA jsou tyto praktiky neetické a představují formu sexuálního násilí na zvířatech. PETA argumentuje, že krávy produkují mléko pouze pro svá telata, ale jsou opakovaně nuceny k březosti, aby jejich produkce mléka zůstala vysoká. Jejich telata jsou jim krátce po porodu odebrána, což organizace označuje za kruté a traumatizující pro obě strany.

„Nikdo nemusí pít kravské mléko. Nikdy. Je to kalorický nápoj chudý na živiny, který je spojován s řadou nemocí a jeho konzumace škodí jak lidským, tak kravským matkám,“ zdůrazňuje PETA.

