„Znesvěcení...“ Jiří Suchý důrazně k průběhu oslav 17. listopadu

Podle Jiřího Suchého je v dnešním humoru hodně věcí, bez kterých by se obešel. „Bývá vulgární, je takový, že se přizpůsobí vkusu diváků, takových nejméně náročných, protože těch je hodně, vlastně nejvíc." Je prý rád, že pro toto publikum vystupují jiní komici, takže on se může soustředit na „chytrý humor", jak jeho styl komedie nazvali diváci divadla Semafor. Divadlo prý zažívá zlaté časy a diváci projevují dnes stejné nadšení jako v letech šedesátých.

Suchý řekl, že režimu začal vadit už když začal „něco“ dělat. „Jednak jsme milovali rock ‘n‘ roll, milovali jsme jazz, Jiří Šlitr, odchovanec dixielandu, já, odchovanec swingu, a to jim vadilo, protože tehdy byla taková vlídná... socialistická taneční hudba, se tomu říkalo. Nebyly to vždy špatné věci, někdy byly velice krásné. Bylo to takové hodné a my jsme byli spíš takoví bouřliváci. To jim strašně vadilo.“ Suchý zmínil, jak se do nich hned po založení Semaforu pustila Mladá fronta.

Za to zpěvák a textař komunistům poděkoval: „Když oni vytušili, že přitahujeme publikum, tak naštěstí byli tak blbý, že tím, že do nás začali šít v novinách, do nějaké vinárničky, o které by se nikdo nedověděl, kdyby o tom nezačali psát, tak tím nám udělali obrovskou reklamu. A já jim touto cestou srdečně děkuji.“ Suchý dodal, že znal spoustu skvělých interpretů, o kterých ale nikdo nenapsal, a tak zapadli.

Čestmír Strakatý se zeptal na roli, kterou hrál v divadle Josef Dvořák, který dle Suchého spolupracoval se Státní bezpečností. „Já vás požádám, abychom toto přeskočili, protože už mám přesvědčení nevyřizovat si účty z minulosti. To nepřinese nic dobrého. Já jsem ho, je to asi 2–3 roky, pozval do divadla, když jsme hráli 800. reprízu Kytice, ve které on taky dřív hrál. My jsme si leccos vyříkali a já jsem udělal tlustou čáru,“ vyjádřil se herec a textař. Pravil, že naštěstí netrpí pomstychtivostí. Když byl napaden v novinách, tak reagoval, ale že by sám někoho z pomsty napadl, to se mu příčí. Fotogalerie: - Národní atrakce

Prý si nedovede představit, za jakých okolností byl Dvořák nebo i jiní ke spolupráci donucen. „Dneska se do něj v novinách pouštějí, ale ti, kdo ho do toho namočili, ti estébáci, tyhle hlavní postavy, co i mě vyslýchali, tak ti mají dneska advokátní kancelář, jak jsem se náhodou dočetl, ti si žijou, ale jejich oběti, které mačkali a někdy i k něčemu donutili, ty to odnášejí. To je taková nespravedlnost.“

Moderátor se pak zeptal, zda tento velkorysý přístup v české společnosti nechybí. S tím ředitel Semaforu souhlasil, že to není zvykem. „Každý se spíš snaží likvidovat své odpůrce a tak, ale je to vlastně nevýhoda, že to není zvykem. Protože já tím, že nad tím mávnu rukou, tak já si žiju spokojeně, se mnou necloumají pocity, že bych támhle toho... Kdyby se to naučili ti pomstychtiví, tak by zjistili, že se jim uleví. Že je to proti jejich zájmu, protože pak se sžírají tou nenávistí. Znám takový, kteří neumí mluvit o ničem jiném,“ apeloval herec. Sžíravá nenávist a pomstychtivost je prý hlavně českou záležitostí.

Strakatý k tomuto tématu přidal demosntrace na Letné. Podle Suchého demonstrace k demokratickému životu patří. „Mně u těch demonstrací vadí jedna věc. Že tu a tam se vyskytne sprostý nápis nebo urážející nápis. Oni se starají, aby ta demonstrace byla pokleslejší.“ Prý je hrozné, že na demonstrace vždy prosákne nenávist. Fotogalerie: - Cestou na Chvilky

V souvislosti s tím Strakatý zmínil události na Národní třídě, kde demonstranti pískali a nadávali Václavu Klausovi mladšímu a premiéru Babišovi. „Tohleto mi připadá tak nedůstojné, že tu pietní ceremonii jsou schopní někteří lidé poskvrnit, že tam pískají na někoho, kdo jim není po chuti. Přičemž ten dotyčný, tedy premiér, tam přijde položit věnec. To není nic negativního. Měli by si říct: Tak aspoň, že tohleto udělal. Ale oni celou tu věc znesvětí tím, že začnou pískat.“ Důstojnější by podle něj bylo, kdyby se dotyční otočili zády, když už tento odpor cítí. Strakatý ještě namítl, že Andrej Babiš vládne de facto s komunisty, takže obava, že se staré časy vracejí, je legitimní. „Od toho jsou noviny, od toho jsou demonstrace. Ale jsou místa, kde by mělo zavládnout příměří, klid zbraní. Vzpomeneme všichni na tu událost, co se stalo, zavřou se dveře a pak se do toho zase půjde. To říká i Babiš, že to patří k demokracii,“ trval si na svém ředitel divadla Semafor.

„Mělo by to mít nějakou formu. Nemělo by to být sprosté, vulgární. Neměli by napadat ty lidi způsobem hrubým nebo urážejícím. Tím podle mě strašně snižují kvalitu toho protestu,“ řekl ještě a poznamenal, že hlavně na minulé Letné byly sprosté nápisy. Takoví prý pouštějí vodu na mlýn svých odpůrců.

