„Zneuctil Spojené státy.“ Výbuch v Oválné pracovně. Trump „vyhodil“ Zelenského

Podle agentury Reuters nedošlo k podepsání dohody mezi hlavami Ukrajiny a USA. Schůzka v sídle amerických prezidentů začala nešťastně výměnou názorů před novináři. Viceprezident J. D. Vance označil Zelenského jednání za neuctivé.

.@VP: "Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?"@POTUS: "You don't have the cards right now. With us, you start having cards ... You're… pic.twitter.com/iTYyAmfuCJ