„Zničení EU?“ Brusel obchází strach. Stačil jeden Vanceův projev

Podle komentátorů bruselského deníku Politico Donald Trump dlouhodobě otevřeně pohrdá Evropskou unií, kterou řadí po bok jeho dalších nadnárodních nepřátel, jako je Světová obchodní organizace a Světová zdravotnická organizace, které podle Trumpa Ameriku už roky jen oškubávají. Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 77% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 19% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 5566 lidí

Již během prvních týdnů druhého funkčního období jeho administrativa ukázala, že lídři EU to nebudou mít lehké. Do Washingtonu nejprve odcestoval slovenský šéf obchodu EU Maroš Šefčovič, který neuspěl se snahou zmínit Trumpovy plány na zavedení cel na evropské zboží. Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová byl necitlivě odstrčena ministrem zahraničí Markem Rubiem, který si na ni nenašel čas, a viceprezident J.D. Vance v Mnichově otevřeně zkritizoval EU a stav její demokracie.

Vzkaz je podle komentátorů Politika jasný: „Trump odsunul EU na vedlejší kolej a s národními lídry si bude hrát na rozděl a panuj. To nebylo možné v obchodní válce v jeho prvním funkčním období, kdy se Evropa sjednotila, aby mu to vrátila. Ale nyní rozkoly kvůli válce na Ukrajině kladou existenční otázky o jednotě bloku.“

Kvůli nejednotnému postoji zemí EU a pomalé reakci vystoupili do popředí národní lídři, jako jsou francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer, kteří se ujali vedení evropské reakce na Trumpa. Evropská rada, která má přijímat velká zahraničněpolitická rozhodnutí konsenzem, se totiž podle komentátorů Politika „ukazuje jako příliš rozdělená a nedostatečně hbitá na to, aby dokázala reagovat na rozsah bouře, kterou Trump vyvolává kvůli Ukrajině.“

Diplomaté EU již nyní snižují očekávání, že na mimořádném summitu Rady v Bruselu tento týden dojde k nějakému zásadnímu průlomu, a to kvůli postoji Maďarska a Slovenska vůči další podpoře Ukrajiny. Místo toho musejí Starmer a Macron obcházet EU v nahodilých diplomatických formátech a zvát země jako Turecko a Kanadu s tím, že nezvou lídry s opačnými názory jako Slovensko a Maďarsko.

Krize tak přesouvá těžiště Evropy zpět do hlavních měst jednotlivých států, což je nová realita, které se musejí přizpůsobit nejvyšší představitelé EU, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa.

Trump otřásá unijním blokem nejen tím, že mění přístup ke Kremlu a narušuje západní alianci, ale také tím, že přímo zasahuje do politiky jednotlivých států a podporuje vzestup národně pravicových stran.

Podle některých diplomatů v Bruselu je Trumpova administrativa „pekelně odhodlaná podporovat populistické nacionalistické síly v Evropě, aby pomohla zničit EU a stáhnout ji zpět do mnohem volnější konfederace zemí, z nichž všechny by byly více zavázány Spojeným státům“.

„To, co Vance udělal v Mnichově ... ukazuje na touhu zničit progresivní Evropskou unii a vytvořit novou, která by byla spojencem Spojených států a byla by Evropou národů s konzervativním sklonem,“ řekl odborník na vztahy mezi EU a USA Tanguy Struye de Swielande.

Von der Leyenová, jejíž Komise velí obrovskému rozpočtu EU a má pod kontrolou obchodní i antimonopolní politiku, si podle komentátorů Politika pravděpodobně získá Trumpovu pozornost, ať se mu to líbí, nebo ne. „Až zahájí svou obchodní válku, budou to právě bruselští mocipáni, kdo bude uvalovat cla na americký bourbon, džíny a motorky. A je to Komise, která může americké technologické giganty postihnout mnohamiliardovými pokutami za porušení hospodářské soutěže,“ dodávají.

