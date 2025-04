Server nejčtenějšího německého deníku Bild upozornil, že má letadlo se 162 lidmi na palubě přistát na letišti v Lipsku příští středu. Mezi cestujícími je prý jen pět místních zaměstnanců a jejich 19 rodinných příslušníků. Místní zaměstnanci podporovali Bundeswehr a německé úřady až do převzetí moci Talibanem v roce 2021 a stejně jako mnoho jejich krajanů uprchli do Pákistánu. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5225 lidí

„Spolkové ministerstvo zahraničí a federální ministerstvo vnitra pod vedením SPD (sociální demokracie) v posledních týdnech opakovaně organizovaly lety pro Afghánce, kteří ‚potřebují ochranu‘,“ napsal Bild.

Spolkové ministerstvo zahraničí přidalo pár slov na vysvětlenou.

Všichni účastníci „úspěšně dokončili přijímací a vízové procedury, včetně bezpečnostních pohovorů a kontrol německých bezpečnostních úřadů“, uvedl resort. Bezpečnostní kontroly podobných žadatelů o ochranu vyjdou podle deníku Bild německé daňové poplatníky na miliony eur.

V CDU prý s těmito lety narůstá nespokojenost. SPD dostala na srozuměnou, že únorové volby prohrála a měla by se podle toho chovat.

„Pro poraženou federální vládu, aby bezohledně prosazovala svou vlastní ideologii až do konce, je neslušné. Ministerstvo zahraničí uvádí, že ‚kolem 2 600 lidí se závaznými akceptačními dopisy nebo prohlášeními o přijetí je stále v různých fázích procedury odjezdu‘. A tyto sliby by mohly vést k právnímu nároku (na přijetí v Německu),“ prohlásil generální tajemník CSU Martin Huber.

CDU/CSU a SPD se během rokování o vládní spolupráci shodly, že tato programy na přijímání uprchlíků budou zastaveny.

Psali jsme: Už nejde mlčet. Moderátor popsal, jak to opravdu je v Německu s migrací Jak vyřešit hrozbu migrace: Právo na azyl pryč z Ústavy. Právník Kotzian by ale zašel dál Okamura a hrubá záplata: Fialova vláda žene zemi ke krachu Německo přiznalo, že pokazilo migraci. „Příliš mnoho mladých mužů“