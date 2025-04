36 tisíc za byt v Praze. 28 tisíc s protekcí. Mladí Češi přiznali, kolik je stojí bydlení

„Bydlím v privatizovaném bytě, takže docela levně,“ svěřila se reportérce Marii Rezlerové z online magazínu Refresher Pražanka zralejšího věku. „Se vším všudy – se službami – asi sedm a půl tisíce,“ upřesnila obyvatelka pražského Žižkova. Byt je dvoupokojový a má kuchyňský kout. „Dohromady 60 metrů čtverečních,“ dodala žena. V bytě je podle svých slov spokojená a stěhovat se nechystá.

Ne každý na to má

„Bydlím na Vinohradech, je to byt rodičů, takže nájem neplatím,“ usmívala se spokojeně mladá žena. Do budoucna si chce pořídit vlastní bydlení na okraji Prahy, počítá s financováním hypotékou.

Na Vinohradech žije také mladý muž, který pravil, že má „velmi protekční nájem“ – platí celkem 28 tisíc korun měsíčně. Byt o velikosti asi 50 metrů čtverečních má dispozici 2+kk. Do budoucna by si muž chtěl pořídit vlastní byt. „Čím dřív, tím líp, protože ceny v Praze jen porostou. Investice do nemovitosti v Praze je určitě dobrá volba,“ domnívá se.

„Máme 65 metrů čtverečních, je tam jedna velká terasa, jedna menší,“ uvedla mladá žena, která za bydlení na Vinohradech vydá měsíčně 26 tisíc korun. „V Praze je naprosto nemožné pořídit si vlastní bydlení, pokud člověk nezdědil byt nebo nemá bohaté rodiče,“ soudí. S manželem by chtěli dítě, a protože na bydlení v Praze nemají, nejspíš se odstěhují za rodinou na Moravu.

Musí se šetřit

Stejně velký byt si pronajímá další žena na Smíchově. „Celková částka za bydlení je 26 tisíc,“ prozradila. „Byt je dokonalý a pronajímá mi ho kamarád za přátelskou cenu, takže jsem dost v pohodě,“ dodala a svěřila se, že ve Vršovicích má svůj vlastní investiční byt, který pronajímá a který jí kryje tři čtvrtiny nákladů na současné bydlení.

Bydlení v Italské ulici na Vinohradech vyjde jinou ženu na 36 tisíc. Ve Stodůlkách nájem stojí kolem 16 tisíc za byt 2+kk, celkově 30 metrů čtverečních.

„My bydlíme ve vlastním na Zahradním Městě v rodinném domě. Se ženou jsme byli schopní našetřit peníze na to, abychom si koupili vlastní 1+kk v Praze za hotové. Takže jsme měli výbornou startovací pozici, začali jsme bydlet ve vlastním a pak jsme si našetřili na velký rodinný dům,“ uvedl muž. Dům je na hypotéku, splácet s manželkou budou do roku 2049.

Přepych na kolejích

Levněji vyjde bydlení na vysokoškolských kolejích. Student v koleji Palachova vydá za noc 186 korun, v pokoji má spolubydlícího. „Máme asi deset metrů čtverečních,“ upřesnil. Do budoucna by se chtěl s přáteli složit na byt na Žižkově. „Chodíme na brigády, snad by nám to vyšlo.“

Jiný dotazovaný uvedl, že na Chodově platí 4700 korun. „V pokoji jsme dva, na buňce tři. Máme vlastní kuchyň a koupelnu,“ prozradil. Do budoucna by chtěl bydlet ve vlastním. Plánuje si pořídit hypotéku.

Na koleji v Holešovicích se dá bydlet za pět tisíc. „Jsme na buňce. Je nás tam pět, máme společnou kuchyňku, záchod a sprchu,“ upřesnila studentka. Na koleji se jí prý líbí, ale do budoucna by chtěla do bytu. Pořídit si vlastní bydlení má v dnešní době za nereálné.