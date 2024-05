A co jste vy udělal pro mír, aby vás Putin poslechl? Vondra hájil pomoc Ukrajině, nic jiného prý nezbývá

Lídr koalice SPD a Trikolory pro evropské volby Petr Mach zkritizoval vládu Petra Fialy, že místo snah zahájit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou sbírá po světě munici na pokračování války a zabíjení lidí. „Co vy jste pro ten mír udělal, aby vás Vladimir Putin poslechl? Co máte k dispozici?“ opáčil lídr koalice SPOLU pro Evropské volby Alexandr Vondra (ODS) a dodal, že Čech s mnichovskou zkušeností nemá Ukrajincům co navrhovat.

Mach v debatě ve studiu CNN Prima NEWS opakoval dlouhodobá tvrzení SPD, že je potřeba začít jednat o míru v konfliktu na Ukrajině. „Ta jednání probíhala někdy po začátku války, ale potom z toho Ukrajina vycouvala. Ale ten mír by mohl být, a když ne teď, tak třeba za týden, za rok, za dva, za deset let, ale čím později bude, tím více bude mrtvých přece, to je logické,“ uvedl Mach.

Mach je kritický i k tzv. české iniciativě na nákup 800 tisíc kusů dělostřelecké munice. Tato iniciativa podle něj má smysl jen v případě, že se začne jednat o míru. „Když vy nepřestanete střílet, my nepřestaneme střílet, v tu chvíli taková strategická iniciativa má smysl, ale dělat to bez jednání o míru je zase jenom prodlužování války,“ vysvětloval své stanovisko Mach.

Ing. Petr Mach, Ph.D.



Vondra v tu chvíli Machovi připomněl, že Ukrajina je napadený stát a dochází tam k válečným zločinům a ostřelování civilního obyvatelstva. To Mach podle svých slov samozřejmě nerozporuje. „Je pravda, že na Ukrajině dochází k válečným zločinům a k zabíjení. Proto chceme ten mír. Já tady, proboha, nehájím Putina. Jen říkám, že se má jednat o míru,“ pokračoval Mach.

„Co vy jste pro ten mír udělal, aby vás Vladimir Putin poslechl? Co máte k dispozici?“ reagoval Vondra. Mach v tu chvíli oponoval, že opozice k tomu nemá manévrovací prostor, který ale vláda má, stejně tak třeba USA nebo Francie.

Podle Vondry ale jediné, co česká vláda má, je setrvat v podpoře Ukrajiny. „Jediné, co máme k dispozici, je západní podpora Ukrajiny. Západ musí táhnout za jeden provaz. Vy tomu můžete přispět tak, že nebudete nabourávat naši solidaritu, jako to dělá Tomio Okamura,“ vzkázal Machovi.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



Vondra se také pozastavil nad tím, že někdo z Česka, kdo má historickou zkušenost s Mnichovem, chce radit Ukrajincům, že mají vyjednávat o míru, i když jsou napadenou zemí. „Čech s mnichovskou zkušeností nemá Ukrajincům co navrhovat. Mír může být pouze za účasti Ukrajiny. Jde totiž o jejich stát a území. Ten mír zároveň musí být trvalý, tedy ne nějaké příměří, kdy Putin pak v dalším poločase znovu zaútočí a ukradne i Oděsu, Charkov nebo Kyjev. Aby k tomu nedošlo, je nutná bezpečnostní záruka klíčových západních mocností,“ dodal lídr SPOLU.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.