A co ty rozbušky, Hamáčku? Řež na Staromáku: Nová svědectví

reklama

V neděli proběhla protivládní demonstrace občanského spolku HON (Hnutí občanské nespokojenosti), po které se na Staroměstském náměstí rozpoutala bitka mezi policisty a fotbalovými fanoušky. A nyní se vede debata, kdo za to může. Ministr vnitra Jan Hamáček v rádiu Impuls prohlásil: „Odpovědnost je vždycky na tom, kdo tu demonstraci svolává. Já když jsem včera poslouchal toho pána, co to svolal, tak tvrdil, že za to nemůže, tak takhle to není. On, pokud svolává demonstraci, musí mít zajištěnu pořadatelskou službu a musí mít zajištěno, aby byly splněny ty náležitosti a podmínky, které vláda dala. On to garantoval, když požádal o tu demonstraci a pak se mu to vymklo z kontroly a tvrdí, že za to nemůže. Může a bude čelit správnímu řízení.“ Pro iDnes.cz Hamáček uvedl, že „rameno spravedlnosti si pořadatele akce najde“.

Anketa Souhlasíte s nařízením nosit roušky venku? Ano 46% Ne 54% hlasovalo: 237 lidí

Dále Hamáček tvrdil, že tam někteří lidé nešli demonstrovat, ale šli se porvat s policií. „Jakmile demonstrace skončila, tak v horizontu minut se vrhli na policii, ještě navíc na uniformovanou, ne tu pořádkovou s helmami a štíty.“ Uniformovaným policistům prý hrozilo těžké zranění, možná i smrt. „Když jsem pak viděl, co po nich házeli, to byly několika desítekkilogramové kameny a ty betonové odpadkové koše a tak dále. To je za jakoukoliv hranou, je to prostě hyenismus a tito lidé musí dostat exemplární trest.“ Zásah ze strany policie byl dle Hamáčka perfektní.

Anketa Je dobře, že policie rozehnala demonstranty na Staroměstském náměstí? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 19416 lidí

Podotkl, že demonstraci svolal již před měsícem, kdy ještě žádný nouzový stav vyhlášen nebyl a intenzivně jednali s policií i s magistrátem, uvažovali dokonce i o zrušení. „Kdybychom to zrušili, stejně by to proběhlo, protože ti lidé chtěli na tu demosntraci přijet, i kdyby byla zrušená. Takže tím bychom si moc nepomohli,“ prohlásil. Moderátor Impulsu zmínil až třímilionovou pokutu, která Sochorovi možná hrozí, ale zakladatel spolku řekl rezolutně, že nic platit nebude, protože má jasné důkazy včetně mediálního vystoupení náměstka policejního prezidenta.

Fotogalerie: - Fandění na Staromáku

Podobně se vyjádřil i na facebooku: „Při rozpouštění demonstrace jsme postupovali v souladu s pokyny Magistrátu hl. m. Prahy a takovým způsobem, abychom nevyprovokovali demonstranty k násilnostem, neboť demonstrace byla ukončena o hodinu dříve, než bylo původně oznámeno. Trvala tak pouze 65 minut.“

Dle spolku za násilnosti může alespoň zčásti právě ministr Hamáček: „Domníváme se, že ministr vnitra ČR Jan Hamáček zcela nezvládl situaci tím, že si prosadil předčasné ukončení do té doby pokojné a zákonné demonstrace, a tím vyvolal pocit hrubé nespokojenosti u části demonstrantů. Jan Hamáček takto postupoval proti Ústavě ČR, ačkoliv věděl, protože byl přítomen v operačním středisku policie, že se mezi pokojné demonstranty infiltrovali různé agresivní elementy a podle videí účastníků demonstrace, která máme k dispozici, i policejní provokatéři, kteří společně úmyslně vyvolali nepokoje a střety s PČR.“

Sochor také poděkoval každému, kdo se nepokojů neúčastnil, i když policisté údajně zablokovali všechny východy ze Staroměstského náměstí.

„Teprve po tomto zablokování ‚jakousi náhodou‘ spustili elementy a provokatéři svou akci. Na náměstí v té době byli staří lidé i lidé s dětmi, dále invalidní účastníci třetího odboje proti komunistickému režimu, a považujeme toto za akt Hamáčkova pohrdání Ústavou ČR, která byla v listopadu 1989 těžce vybojována. Vůbec se nám nelíbí, že Jan Hamáček porušuje Ústavu a vyhrožuje veřejně třímilionovou pokutou vnukovi hrdiny sovětského svazu a člověku, který byl mlácen komunistickou StB,“ říká svolavatel demonstrace.

Spolek chce také ministra vnitra upozornit, že není účastníkem správního řízení ve věci demonstrace. „Je nezákonné, aby vydával příkazy správním orgánům, jakým způsobem mají koho, z malicherných a protiústavních důvodů, potrestat, protože se mu nelíbí. Takto se například choval ÚV KSČ v 50. letech v případu Milady Horákové,“ vzkazuje HON. A dále tvrdí, že ulice, kterými měli demonstranti oficiálně opustit Staroměstské náměstí, byly policií uzavřeny. Což vedlo k frustraci demonstrantů, jež u některých vedla k tomu, že se přidali k chuligánům.

A spolek zveřejnil i prohlášení fotbalových fanoušků, kteří na demonstraci byli. „V první řadě bychom rádi oznámili, že do Prahy jsme rozhodně nejeli s vidinou nějakých výtržností ani páchání jakéhokoliv jiného protiprávního jednání,“ tvrdí účastníci a trvají na tom, že konflikt nebyl jimi vyprovokován. Ovšem přiznávají svůj podíl viny za to, že se vyprovokovat nechali. „Jsme si vědomi toho, že kdyby na demonstraci nebyla početná skupina aktivních fanoušků, možná by k situaci takových rozměrů nedošlo,“ říkají. Ovšem poukazují na další skutečnosti.

„I přesto, že jsme od začátku apelovali na pokojný průběh demonstrace, což je mimochodem i v našem oficiálním vyjádření, všechny ostatní strany se snažily vyvolat paniku prohlášeními v médiích, že se do Prahy jedou vyřádit ‚chuligáni a ultras‘ a ačkoliv jsme od začátku zveřejňovali body, se kterými nesouhlasíme, byli jsme mylně označováni za popírače roušek,“ tvrdí fanoušci. Což prý policie i přiznala, když zveřejnila prohlášení, že organizátorku opakovaně varovali, že se fanoušci jedou porvat.

„Během cesty jsme byli zdržováni, odstavováni, auta byla prohledávána psy. Během této ‚preventivní akce‘ v režii policie bylo zabaveno několik ‚zbraní‘, které osoby měly v autech. Mimo jiné se jednalo například o vercajk, který vozil jeden z automechaniků v kufru či o švýcarský nůž, který pro změnu vezl v autě řidič z povolání a otec dvou dětí a v autě jej vozil už dlouho před demonstrací a nebýt ‚preventivního zásahu policie‘, vozil by jej dále,“ uvádějí fanoušci příkoří, která se jim děla ještě před příjezdem. Dodávají, že pak se zabavenými předměty chlubil ministr Hamáček, ale věci byly zabaveny v autech, nikoliv lidem jdoucím na demonstraci.

Psali jsme: Hokejový mistr světa vypráví, co zažil na Staromáku: Provokace. Najednou jeden „hooligan“ nastoupil do policejního auta a sám odjel Válka na Staromáku: Policie zadržela 144 lidí. Pořadatel háže vinu na Hamáčka. A do toho zahřměl Prymula Kr*téni, dát vám pěstí. Staromák: Tvrdě do vlastních řad A příště naostro. Expert viděl Staromák a tuší, co přijde dál

„Před samotným vstupem na Staroměstské náměstí všechny účastníky čekalo několik důkladných prohlídek, sepsání OP, na několika stanovištích byli nahráváni příslušníky PČR. Co se týče osob aktivně se pohybujících ve fanouškovském prostředí, tak ty od začátku akce dbaly na dodržení opatření, obličej měly zakrytý rouškou a postavily se bokem od ostatních za transparentem ‚Společně proti restrikcím‘. Vyvarovaly se vulgárnímu zpívání, po proslovu jejich řečníka zapěly pouze ‚My chceme rozumnou vládu‘,“ tvrdí fanoušci a dodávají, že jejich řečník zmínil všechno, s čím nesouhlasí ve svém proslovu.

Po proslovech jim bylo oznámeno, že policie vyzvala k rozpuštění demonstrace a odejít je možné pouze omezeným počtem ulic. „Najednou teda asi bylo úplně jedno, že se všech 2000 lidí narve na jedno místo, aby mohli vyjít z náměstí, najednou se na nějaká opatření nepohlíželo,“ podotýkají fanoušci. Tyto ulice byly dle fanoušků zablokovány policií, která jen čekala na záminku k zásahu. A protože v předních řadách rostlo napětí, vyčkávali stranou.

„V té chvíli svou roli zahráli nastrčení policejní provokatéři, kteří na několika různých místech začali nabádat dav ke konfliktu – skrytí policisté házeli plastové koše na své kolegy z pořádkové jednotky, nastrčená policistka dala před davem facku jednomu z demonstrantů, policie provedla první zákrok, naběhla do davu, část nastrčených provokatérů se za nimi schovala a následně nastoupili do policejních aut a odjeli. Jiní provokatéři si vytáhli pásku policie, vzali do rukou teleskopické obušky a začali konflikt ještě více nafukovat,“ prohlašují.

Fotogalerie: - Fandění na Staromáku

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 19657 lidí

„Distancujeme se tedy od jakéhokoliv spojování s vyvoláním konfliktu či se skutečností, že jsme se do Prahy přijeli pobít. Zároveň nesouhlasíme s výroky pana Hamáčka a později i pana prezidenta Zemana o zvládnutém zásahu a o jeho přiměřenosti, jelikož došlo k absolutnímu fiasku ze strany policie. Je pro nás nepochopitelné, že se něco takového může dít v demokratické společnosti, a ještě pod záštitou vlády a dalších ústavních představitelů naší země," prohlašují účastníci protestu z řad fotbalových fanoušků závěrem.

Policie ovšem tvrdí, že k žádným provokacím z její strany nedocházelo. „Důrazně odmítáme, že by docházelo ze strany policie k jakýmkoliv provokacím,“ řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová pro Novinky.cz. A pokud jde o záběry, jak jeden z přítomných na demonstraci odjede v policejním autě, jednalo se dle tvrzení policie o člena antikonfliktního týmu. Celkem bylo zadrženo 144 osob, z toho 14 je podezřelých ze spáchání trestného činu. Zraněno bylo údajně 20 policistů, z toho 18 lehce, dva byli ošetřeni v nemocnici, ale jsou již v domácím léčení.

Psali jsme: Má covid. Ale píše: Nevěřím ani slovo. Vidím čísla. Co to má být? ČEZ Distribuce omezí plánované odstávky elektřiny kvůli vzrůstajícím požadavkům svých zákazníků na práci z domova Poslance čeká hodně práce: Důchody, výživné a ochrana firem Maláčová protrhla lavinu. Před kamerou ČT promluvila sprostě o Babišovi. A teď si přisadil Jaroš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.