A jak dopadlo Švédsko! Hayato Okamura narazil na kandidáta SPD. A ne ledajakého

Tento pátek a sobotu se bude volit nejen do zastupitelstev měst a obcí, ale také do třetiny Senátu. V Praze 8 proti sobě stojí mimo jiné tlumočník Hayato Okamura, starší bratr šéfa hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, který kandiduje do Senátu za KDU-ČSL s podporou Zelených, a Luděk Kula, bývalý šéf Vězeňské služby ČR. Ten kandiduje právě za SPD Tomia Okamury. Pánové proti sobě usedli v Televizi Seznam. Hayato Okamura se kvůli svému mladšímu bratrovi Tomiovi rozzlobil. Prý šíří strach.

Hayato Okamura zdůraznil, že jako překladatel musí umět vycházet s lidmi, a to i s lidmi, kteří jsou jiného názoru než on sám. Pakliže bude senátorem, prý by se rád stal jakýmsi ombudsmanem pro Prahu 8 a pomáhal lidem řešit jejich problémy. Také Kula zdůraznil, že umí mluvit s lidmi. V rámci vězeňské správy podle svých vlastních slov prošel mnoha stupni a vyslechl si mnohdy nelehké lidské příběhy. „Těm lidem naslouchat, abyste byl skutečně profesionál, to je velmi dobrá škola,“ uvedl Kula. I on by tedy jako senátor chtěl pracovat ve prospěch obyvatel Prahy 8.

Moderátorka Markéta Bidrmanová se Hayata Okamury zeptala na jeho bratra Tomia, což se senátnímu kandidátovi příliš nelíbilo. „Víte, já chci velmi, velmi zdůraznit, oni se mě na to ptají při každém rozhovoru, pořád na Tomia, na Tomia a dokolečka. Ale já mám své vlastní pozitivní poselství. Lidé vědí, že jsme tři bratři. Nejmladší bratr Osamu je významný urbanista, ostatně hlasuje pro Zelené a lidé ho také znají,“ podotkl host.

Hayato Okamura o sobě tvrdí, že je člověkem dialogu, odmítá extremismus. Návrhy svého bratra Tomia považuje za extremistické, ať už jde o odchod z EU, nebo z NATO, obojí by český národ citelně poškodilo. Lidé, kteří pamatují druhou světovou válku a později i sovětskou okupaci po srpnu 1968, to podle Hayata Okamury velmi dobře vědí.

„Jsou to lidská zřízení, nejsou dokonalá. Stejně jako není dokonalá naše republika a náš parlament, ale přece ten náš národní parlament nebudeme rušit,“ podotkl. NATO i EU potřebují vylepšovat. Ale pokud by se EU nebo NATO rozpadly, nebude to pro nás dobré. „Zůstaneme jako nahý v trní,“ varoval Hayato Okamura. Jako vlastenec prý hájí jak českou policii a armádu, tak naše členství v EU a v NATO. „Vystoupení z těchto společenství by naši společnost ohrozilo a je to cesta do katastrofy,“ varoval Hayato Okamura.

Kula nabídl trochu jiný pohled. S programem SPD je prý seznámen a jako palčivý problém vnímá problém migrace. „To je věc, se kterou mám nějakej vnitřní problém. Nechci vůbec působit extremisticky, za sebe tu nálepku absolutně odmítám, takový vůbec nejsem. Rasistický taky ne. Ale ten problém tady je, mnozí ho zlehčují, ale je ho třeba řešit. Já jsem člověk, který má rád pravidla, jasný řád,“ zdůraznil. Od případných rasistických výroků, které zazněly z úst některých představitelů SPD, se Kula distancoval. „Ale já u toho nebyl, tak to nechci hodnotit,“ podotkl. „Já mám pocit, že tu nálepku SPD dávají média. Já jsem sám takové názory nezaznamenal.

Moderátorka Kulovi namítla, že kriticky o SPD píše ve svých zprávách Ministerstvo vnitra, ale hosta tím nepřesvědčila. Otázka je, kdo tu zprávu píše a jak ji píše,“ poznamenal pouze.

Důrazně odmítl, že by hnutí Tomia Okamury šířilo strach ve společnosti a následně lidem slibovalo, že jim zajistí bezpečí. Stačí se prý podívat do severských zemí, jako je Švédsko, které bývaly velmi bezpečné, ale dnes už to o nich tak docela neplatí.

Hayato Okamura naproti tomu nepochyboval o tom, že jeho bratr občany straší. „No straší, samozřejmě. Každý, kdo měl možnost sledovat facebooková videa mého bratra, třeba před loňskými parlamentními volbami, tak to šlo každý týden, možná i dvakrát i třikrát za týden. Jakmile došlo v západní Evropě k nějakému hroznému teroristickému útoku, tak přece svědomitý politik postupuje s chladnou hlavou a lidsky uklidňuje občany. A ne to, co dělal Tomio, který přilíval olej do ohně,“ zlobil se Hayato Okamura. Kula dal svému kolegovi částečně za pravdu. „Částečně máte pravdu,“ řekl doslova.

Jako mnohem nebezpečnější vnímá možnost, že podceníme rizika spojená s migrací. „My bychom se měli poučit z toho, co v některých jiných zemí nezvládli. Je to o tom si říct, co ještě chceme, co nechceme a kam až jsme ochotni zajít v souvislosti se zachováním humanity této země,“ poznamenal Kula.

Když znovu dostal slovo Okamura, zdůraznil, že jako senátor chce mezi občany šířit dobré jméno policie i armády a současně prosazovat zájmy České republiky v EU. A v zájmu Česka rozhodně není, aby se EU rozpadla. Jako senátor se chce starat také o to, aby naše demokracie dbala na sociální prvky, aby bylo zajištěno, že i děti maminek samoživitelek budou mít možnost studovat vysokou školu, pokud o to budou stát.

Kula s Okamurou souhlasil v důrazu na policii. Strážci zákona by se podle něj měli častěji objevovat v ulicích, ale ne proto, aby dávali jen botičky špatně zaparkovaným autům. „Měli by se starat o slabší místa, o parky, u škol by měli být vidět a tak podobně,“ dal příklad.

