A pak se nedivme, že svět ztmavne. Markéta Šichtařová kroutí hlavou nad nejnovějším pokrokovým hnutím, které chce zakazovat lidem potomky

Ekonomku Markétu Šichtařovou před časem zaujal článek o tom, že se světem pohybuje jisté lidské uskupení – tzv. antinatalisté. Ti tvrdí, že zachraňují planetu tím, že se nebudou množit. Podle Šichtařové je to nesmysl. Navíc nebezpečný nesmysl. Stačí se prý podívat na to, co vymýšlí bezdětní světoví lídři. Ekonomika naznačila jistou spojitost mezi politikou a psychopaty, kteří se v ní prosazují.

Antinataslisté mají za to, že planeta je přelidněna a oni Zemi prospějí, když nebudou mít děti. Podle Šichtařové je to hloupost. Antinatalisté podle jejího názoru jen sobecky žijí na úkor druhých lidí. Děti jiných lidí jednou budou přispívat na důchody a zdravotní pojištění stárnoucích bezdětných.

Jenže to prý není jediná slabina v úvaze antinatalistů. Šichtařové přijde zajímavé, že s tímto nápadem přicházejí obyvatelé Západu, kteří tak jak tak stárnou vymírají. V Africe, či v arabském světě, kde se rodí dětí opravdu hodně, s takovýmito nápady nikdo nepřichází. Dříve či později podle ekonomky dojde k tomu, že svět „ztmavne“.

„Vymíráme. I řada jiných národů vymírá. Je to definiční znak bohatých společností. Ať se nám to líbí, nebo ne, není vůbec rasistické říct, že dříve či později planeta ztmavne. To je prostě jen holé konstatování faktu, že počet obyvatel na planetě vzroste o polovinu, ale počet bílých Evropanů do roku 2050 klesne o 5 %. (Můžeme jen doufat, že Evropu nepotká stejný osud jako jižní Afriku, kde jsou běloši na indexu. Mají přijít bez náhrady o půdu a časem i o veškerý majetek – podobně, jako to činili Němci ve třicátých letech Židům),“ napsala Šichtařová na blogu iDnes.cz.

Lidé si s plnější planetou nějak poradí. Pokrok postupuje, lidé vynalézají nové cesty jak získat energii a podobně. Cesta omezování porodnosti prý není tou nejlepší cestou. Člověk má jako každý živočich předat své geny dál.

Pravda, najdeme řadu lidí, kteří děti nemají. Třeba proto, že je mít nemohou. Ale ti pak mají často touho zanechat něco pro budoucnost jiným způsobem.

„Právě bezdětní nezvykle často řídí vlády. Ať už v minulosti Hitler nebo Beneš, nebo dneska Merkelová, britská premiérka Mayová, skotská premiérka Sturgeonová, francouzský prezident Macron, nizozemský premiér Rutte či šéf evropské komise Juncker. Jen náhoda? Možná. Někdy se přeci stane, že lidé nemohou mít děti, ačkoli chtějí. Akorát že v politice je jich nějak velká koncentrace. Statisticky neodpovídá neplodnosti. Spíš naznačuje nějaké psychické pnutí. Koneckonců je známým faktem, že koncentrace psychopatů v politice je také nadprůměrná. Skoro se pak s trochou nadsázky zdá, že se antinatalisté v politice přemnožili a v souladu s osobním přesvědčením vedou své národy k vymření. Každou chvíli přeci politici haraší zbraněmi,“ konstatovala Šichtařová.

