A pojedu tam zas. Dostál se Farského nelekl. Naopak přidal narážku

Europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za hnutí STAČILO!, čelí kritice kvůli své nedávné účasti na hospodářské konferenci v Číně. Podle informací Deníku N šlo o akci, kterou organizovala čínská vlivová struktura s napojením na Komunistickou stranu Číny – před takovými operacemi dlouhodobě varuje i česká Bezpečnostní informační služba (BIS). K události se ostře vyjádřil místopředseda hnutí STAN Jan Farský a později i samotný Ondřej Dostál.

Farský: Kufry přímo do centra propagandy

Poslanec Evropského parlamentu Jan Farský sdílel informaci Deníku N o Dostálově cestě na sociální síti X, kde ji ostře kritizoval a spojil s hrozbou čínského vlivu.

„Zatímco evropské tajné služby varují před čínskými vlivovými operacemi, kolega Ondřej Dostál si sbalil kufry a vyrazil přímo do centra propagandy Pekingu. A ještě mu nebylo trapné požádat si o proplacení cesty z evropských peněz…,“ uvedl na síti X Jan Farský.

A doplnil, že na akci čínských komunistů Dostál chválil „velké úspěchy“ tohohle totalitního režimu.

Zároveň upozornil na Dostálovu reakci na dotaz novinářů, kteří se ptali na varování BIS: „Popravdě, to mě nezajímá,“ měl podle Farského odseknout europoslanec.

„Takhle si STAČILO! představuje ‚suverénní‘ českou politiku?“ zakončil svůj komentář řečnickou otázkou Farský.

Dostál: Farský by měl být rád, že se starám o obchod

Na kritiku zareagoval Ondřej Dostál v sérii vyjádření, kde obhajoval svou cestu do Číny jako součást obchodní diplomacie a pragmatického přístupu k zahraniční politice.

„Farský by měl být rád, že se starám o obchodní politiku ČR, kterou STAN ničí. Víte co? Většina účinných látek léčiv pro EU je z Číny a Indie. Když nám Čína stopne dovoz, co podáte nemocným místo antibiotik? Propagandu z eNka, že jo!“ reagoval s ironií.

Zároveň přidal podrobnosti o charakteru své návštěvy: „Cesta do Číny byla na vládní pozvání, sjednána s ambasádou v Bruselu, ověřeno předem. Nešlo o cestu do Pekingu, ale na hospodářské konference v průmyslové provincii Kuej-čou (co myslíte, najde to Farský na mapě?) a přímořské Kuang-tung (Kanton by snad našla i Nerudová...); můj konferenční příspěvek byl na téma spolupráce v health&pharma,“ pokračoval europoslanec Dostál.

Na výhrady, že se zúčastnil akce pořádané organizací, před kterou varuje česká kontrarozvědka, Ondřej Dostál reagoval s tím, že pokud by to někomu vadilo, určitě by mi to řekli. „Číslo na mě mají,“ uvedl Dostál.

„Pojedu tam zas. Sorry, not sorry.“

Dostál tvrdí, že nevidí důvod, proč by měl čínské partnery ignorovat, když jde o globální mocnost a ekonomického partnera. „Čína je vedle USA a Ruska jednou ze tří supervelmocí, které v naší době rozhodují o dění ve světě. Současně je rostoucí ekonomikou a neopominutelným partnerem pro každého, kdo chce někam prodat, co vyrábí, nebo dovézt, co vyrobit neumí,“ vzkázal Farskému.

Zároveň oznámil, že v listopadu plánuje účast na importním veletrhu v Číně, kde chce zjišťovat možnosti pro český export. „Pojedu tam zas, v listopadu je v jednání účast na IMPORTNÍM veletrhu, kde se dozvíme více o tom, co z našich výrobků můžeme na tomto trhu uplatnit. Takže sorry, not sorry,“ doplnil.

Rovněž kritiku ohledně financování cesty z evropských prostředků odmítl: „Evropský parlament, jak jsem byl informován, PREFERUJE z důvodu transparentnosti, abychom si nenechali platit cesty od třetích zemí a používali na to specificky určený rozpočet, který má každý europoslanec (i Farský, pokud ho neprojezdil autem do Semil). Vše samozřejmě řádně doloženo a vyúčtováno do eurocentu,“ uzavřel Ondřej Dostál.

