A teď přijde bomba, pane prezidente... Zeman ve Vídni vytáhl historku s ekologickými aktivisty

„Mám velkou radost, že vás, pane prezidente, mohu dnes přivítat ve Vídni. Je to pro mě velice důležité, protože jsme kvůli pandemii v uplynulém roce téměř nemohli cestovat a je pro mě nesmírně důležité znovu navázat a posílit osobní kontakt s naší sousedskou zemí. Dnes jsme již trochu hovořili o velice dobrém vztahu mezi našimi dvěma zeměmi. Naše oba státy jsou v mnoha ohledech velice úzce spjaté. Možná spjatější než kdy před stovkami let. Rakousko a Česká republika jsou si vzájemně důležitými obchodními partnery. Pro Rakousko jste jeden z hlavních obchodních partnerů v Evropě. Pokud vím, tak díky přímým investicím z Rakouska vzniklo více než sto tisíc pracovních míst v České republice a více než tisíc rakouských firem má v České republice svou pobočku,“ zahájil společnou tiskovou konferenci Van der Bellen. Pochválil také přeshraniční spolupráci, na úrovni okresů, krajů i spolkových zemí.

„Přijel jsem sem rád. Jako vždy, těším se z našeho přátelství, ze vzájemného porozumění. A když občas – viz jaderná energetika – máme různé názory, což je v demokracii obvyklé, je dobré argumentovat, zbavit se na obou stranách ideologických bariér a vzájemně si vycházet vstříc. Protože pan prezident už většinu našich témat, která jsme teď probírali, zmínil, dovolte mi, abych ho ještě doplnil. Včera jsem se sešel se svými dlouholetými přáteli, mimo jiné s Heinzem Fischerem,“ poznamenal Zeman.

„V poslední době jsem se vrhl na otevírání českých domů. Otevřel jsem český dům v Jeruzalémě, pak jsem otevřel český dům v Bratislavě a na pozvání prezidenta Vučiče pojedu letos na podzim otevírat český dům do Bělehradu. Vy jistě víte, kam směřuji. Bylo by krásné a shodli jsme se na tom i s panem Harantem, kdybychom časem měli český dům i ve Vídni, protože ve Vídni byla tak velká česká menšina, že se o Vídni říkalo, že je to druhé největší české město,“ dodal Zeman.

Následně hovořil o ekonomické spolupráci.

„V České republice působí 1450 rakouských firem, a to velice úspěšně, v Rakousku je několik set českých firem, takže máme co dohánět. Co se týče problémů dopravní infrastruktury, tak bych jenom konstatoval, že se konečně pohnuly ledy a že dálnice mezi Lincem a Českými Budějovicemi je v plném proudu. A bude dokončena možná i o něco dříve, než rakouská strana ze své strany dorazí na hranice. Na druhé straně je naše ostuda a já ji sebekriticky přiznávám, že jsme dosud nepokročili ve stavbě dálnice Brno-Vídeň. Sice se teď řeší obchvat Mikulova, který má být součástí této dálnice, ale teď přijde bomba, pane prezidente. Pan ministr dopravy mi sdělil, že jsou to ekologičtí aktivisté z české strany, kteří brání z ne zcela pochopitelných důvodů stavbě této dálnice, a to zejména v úseku Novomlýnské nádrže. Možná, že by bylo dobré, kdybychom se poradili, svolali schůzku našich expertů, protože je nepochybně naším společným zájmem, aby tato dálnice byla co nejdříve dokončena a samozřejmě totéž se týká i vysokorychlostní železnice, kterou jste zmínil. Posledním problémem, a nebudu mluvit o jaderné energetice, je vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Chtěl bych vás informovat, že česká vláda nedávno jednomyslně schválila tento projekt. Jsem rád, že i polská vláda a osobně polský prezident k tomu vyjádřili svůj souhlas, nu a chápu, že jsou určité pochybnosti na straně rakouské. A ty by byly opět dobré řešit v přátelské atmosféře demokratické diskuse,“ dodal Zeman.

„Pane prezidente, vy jste se mě ptal, jak dlouho je tento projekt diskutován a já jsem vám odpověděl, že od 14. století, protože jeho prvním autorem byl císař Karel IV. Nu a pak mimo jiné to bylo včleněno v roce 1902 do vodocestného zákona Františka Josefa I., podporoval to český podnikatel Tomáš Baťa a teď jsem v této dobré společnosti i já. Takže vím, že to naráží na určité problémy, ale dodal bych jenom stručně dva argumenty; za prvé máme zde Green deal for Europe a do toho zelného údělu patří také vodní doprava. A za druhé, tento koridor není míněn pouze za účelem vodní dopravy, ale také za účelem zavlažování jižní Moravy jako největší zemědělské oblasti České republiky,“ řekl Zeman se slovy, že si váží nezávislé zahraniční politiky Rakouska. Van der Bellenovi poděkoval za vyvěšení izraelské vlajky.

„Oceňuji váš vyvážený postoj k Ruské federaci, a jak jsme o tom dnes diskutovali, nechuť k obnovování studenoválečnické atmosféry. Plně souhlasím s vaším názorem, že i Rusko a zejména ruská Evropa patří do Evropy a že je neproduktivní Rusko z Evropy vylučovat a bránit se jednáním s ním,“ uzavřel Zeman.

