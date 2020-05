A už je tu diskriminace: Problémy s návratem dětí do škol

Návrat dětí do škol se blíží. Vypadá to, že problémů vyplývajících z nových pokynů Ministerstva školství je mnoho a školy a jejich ředitelé se s nimi musí nějak vypořádat. Jak se s online vyučováním vypořádají lidé ve špatné ekonomické situaci a kdo jim pomůže, o tom informoval deník Právo.

České školy se pomalu připravují na návrat dětí do lavic, který by měl proběhnout 25. května. Podle šéfa Asociace ředitelů ZŠ Michala Černého se zájem rodičů o prezenční výuku žáků prvního stupně značně liší. Hlavním kritériem podle všech ukazatelů je, zda se dětem ve školách budou věnovat jejich třídní učitelé a to v mnoha případech není ani zdaleka jisté. Mnoho vyučujících patří k rizikovým skupinám obyvatelstva, a proto do škol nenastoupí. „Tam, kde nejdou učit do škol třídní, po čemž ty děti a rodiče touží, nastoupí něco kolem čtvrtiny žáků, to jsou ti, jejichž rodiče nutně potřebují poslat děti do školy, a možná pár dalších. Ale pokud budou ve školách působit třídní učitelé, tam je návrat podstatně větší, mezi 70 až 80 procenty,“ říká Černý, který je zároveň ředitelem Masarykovy ZŠ v Praze Klánovicích. Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2351 lidí

Problém nastává, pokud ve škole není dost prostoru nebo personálu pro nařízené patnáctičlenné skupiny žáků. Hlavní spor vzniká o to, jak děti vybírat. Ministerstvo školství říká: „Škola nesmí diskriminovat děti při jejich přijímání do maximálního počtu 15 dětí z toho důvodu, že jsou rodiče na home office nebo na mateřské či rodičovské dovolené. Škola by tím diskriminovala dítě.“ Z logiky věci by tak musel ředitel školy přistoupit na losování jako občas při běžných zápisech do 1. tříd.

O tom, jak koronavirus zasáhl děti zejména z chudých rodin, mluví Pavel Hanych, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Přímo říká: „Vytváří se propast mezi dětmi, které doma podporu mají, a těmi, které se nyní učí málo nebo vůbec.“ Naráží tak na případy rodin, které nemají počítač nebo funkční internetové připojení.

Fotogalerie: - Tvrdá rána ekonomice

Zmiňuje se o případu otce, jehož děti se kvůli slabé ekonomické situaci nemohly zapojit do online výuky. „Rodina počítač sice má, ale jeho provoz je nestabilní. Neustále se jim vypíná, vypadává wifi připojení a reálně už je nepoužitelný. Ale otec byl po celou dobu v kontaktu především s třídními učitelkami a většinu věcí s nimi řešil osobně,“ říká Hanych.

Diakonie se rozhodla takovým a podobným případům pomoci vyhlášením letní verze největší vánoční sbírky s názvem Krabice od bot a měla by dětem pomáhat například individuálním doučováním nebo školními pomůckami. Mluvčí dále uvádí: „Tato mimořádná sbírka je zaměřena výlučně na pomoc nejohroženějším dětem a jejich rodinám.“ Naplno se již rozběhly další projekty, jako sbírka SOS Česko, organizovaná Člověkem v tísni.

