A vy jste nazývali pana Grolicha pučmidrátem... Hladík se rozjel proti ANO

Krajské volby vyhrálo jednoznačně hnutí ANO, jež dostalo nejvíc hlasů v 10 krajích. Ve třech krajích vyhrály vládní strany. V Jihomoravském kraji vyhrála koalice Spolu s lídrem Janem Grolichem (KDU-ČSL) a v Libereckém kraji Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty těsně před ANO. V Jihočeském kraji získala ODS vedená hejtmanem Martinem Kubou nadpoloviční většinu mandátů a nepotřebuje tam koaliční partnery pro „krajskou vládu“.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) prohlásil, že volby ukázaly, že „lidovci nejsou žádnou tříprocentní stranou“. „Když se podívám na to, jak dopadla KDU-ČSL, tak musím říct, že to, co tady v médiích zaznívá měsíce, prostě neplatí. Nejsme žádnou tříprocentní stranou. Když se podívám na naše mandáty, je to zhruba 7,2 %, které jsme dostali,“ dopočítal Hladík.

Následovalo i koaliční hodnocení: „Výsledky našich ostatních partnerů – ODS, STAN i TOP 09, jsou velmi obdobné jako před čtyřmi lety. Zásadní problém je u pirátů, ti ztratili před devadesát mandátů,“ řekl Hladík k drtivému neúspěchu pirátů.

Vedení Pirátské strany, tedy republikové předsednictvo, dalo na základě výsledků voleb „k dispozici“ své funkce, a že rozhodovat o důvěře k vedení strany budou široké vrstvy pirátstva, oznámil ve volebním štábu předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

K výraznému nárůstu volebních zisků hnutí ANO Hladík dodal, že se ukazuje, že ANO je silnou značkou. „Lidé volí ANO nehledě na to, jaké lidi volí a jakou politiku prosazují nebo co konkrétně udělali či udělají. Je jednoznačné, že kandidovali tři lidé – Babiš, Schillerová, Havlíček – a ty lidé volili celostátně, vůbec nehleděli na to, kdo na té kandidátní listině je,“ vyjádřil svůj názor Hladík.

Naopak u vládních stran podle Hladíka dominovaly silné osobnosti v konkrétních krajích a kampaň dle jeho slov v žádném případě nebyla celostátní u žádné z vládních stran, ale pouze regionální. „Bylo to o konkrétních lídrech, o konkrétních osobnostech, a výrazné osobnosti také uspěly,“ zmínil Hladík. A poukázal na úspěch výrazných „vládních hejtmanů“. Souboj o preferenční hlasy v letošních krajských volbách vyhrál dosavadní hejtman Jihomoravského kraje a lídr kandidátky Spolu Jan Grolich (KDU-ČSL); na volebním lístku ho zakroužkovalo 46.854 voličů. Jako druhý získal nejvíce preferenčních hlasů jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) s přibližně 38,5 tisíci hlasy.

Podle místopředsedy ANO, poslance Radka Vondráčka je úspěch hnutí ANO výsledkem opoziční práce, která má strukturu. „Nemůžeme si ale zásluhy připsat jen my sami – projevila se teď ta každodenní mizerná práce této vlády, její neplnění slibů, negativní kampaně a nálepkování, že představitelé hnutí ANO jsou proruští. Vláda nám opravdu strašně pomáhá tím, jak funguje. Tohle je vysvědčení, které dostala,“ konstatoval.

Právě úspěch hejtmana Kuby přičítá Vondráček tomu, že razí jinou politiku než většina vládních politiků. „Kuba dělá politiku trochu jinak, on je v dresu ODS, ale je poměrně kritický k vládě, vystupuje konstruktivně a vystupuje konstruktivně i k hnutí ANO. On to prostě neeskaluje až do toho konfliktu ‚hodní a zlí‘. Je to zkušený politik a vyplatilo se mu to,“ dodal Vondráček k volebnímu úspěchu jihočeského hejtmana Martina Kuby.

Aktuálně probíhají v krajích vyjednávání o koalicích a podle Vondráčka už není možné ANO obejít, jak se stalo po krajských volbách v roce 2020. „V minulých volbách nás odešli, kde to šlo, ale dnes je výsledek takový, že už nás nebude možné ve většině krajů jen tak obejít. Koalice se budou skládat bez kampaně antibabiš, měly by se skládat racionálně,“ pokračoval Vondráček.

Ve Středočeském kraji zvítězilo hnutí ANO. Místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček zaznamenal výrazný skok, když z posledního 70. místa na kandidátce ve Středočeském kraji se díky 12.164 preferenčním hlasům posunul až na první pozici. S třetí ODS, resp. s koalici Spolu vyjednává jak vítězné hnutí ANO, tak i hnutí STAN. „Pro mě jsou tyto volby signálem k návratu k normálnímu, racionálnímu vládnutí. Jeho součástí je, že se korektně bavíte se všemi, a ne že dopředu vzkazujete, že ‚tohle určitě ne‘, bral bych to podle velikosti,“ dodal Vondráček k variantě případné koalice ANO a ODS ve středních Čechách. Zatím nemá podle svých slov bližší informace.

Hladík na dotaz, zda by dal ve Středočeském kraji přednost silné koalici s hnutím ANO, nebo „křehké“ koalici s hnutím STAN, řekl, že z výsledků je možné, že by Spolu se STANem udělalo většinovou koalici. „Pro nás by bylo výrazně lepší, kdyby ve Středočeském kraji vznikla koalice bez hnutí ANO,“ pravil Hladík.

A vyčetl Vondráčkovi, že ANO jinak mluví a jinak jedná, když před volbami špičky hnutí vytvořily stovky osobních útoků na hejtmana z KDU-ČSL Jana Grolicha. „Nazývali jste ho pučmidrátem, i na paní Peckovou,“ pokračoval Hladík.

„Pane ministře, taky bych mohl otevřít diář. Má to smysl teď řešit, co kdo napsal?“ ohradil se Vondráček.

„Hnutí ANO často jinak mluví a jinak dělá. Osobní útoky tu byly na spoustu kandidátů, to je špatně,“ zopakoval Hladík.

Za úspěch při povolebních vyjednáváních by Vondráček považoval, kdyby se zvýšil počet hejtmanů z ANO. „Vždycky byl pro mě úspěch, když budeme mít více mandátů. Máme více o 114. A když budeme mít i více hejtmanů, tak to bude úspěch,“ řekl.