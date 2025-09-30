Aby Dozimetr nevymlčeli tak jako fakultu. Šlachtova akce Rakušanovi pod okny

Své vystoupení před Ministerstvem vnitra začal Róbert Šlachta po velkolepém nástupu s hlasitou hudbou omluvou řadovým policistům, kteří akci na chodníku museli hlídat. Někteří muži z ochranky „kachlíkárny“ se s někdejším plukovníkem a dnešním senátorem skutečně srdečně zdravili.
„Vždycky jsme se snažili pořádat naše akce tak, abychom vás neobtěžovali,“ vysvětloval Šlachta, že si řadových policistů váží a ví, jak to mají těžké. Oni sami za ním prý chodí, jak je frustruje, že jim šéfuje ministr dosazený organizovaným zločinem. „Já jsem třicet let sloužil, vím, jak na ně dopadá, když musejí prověřovat svého ministra a lidi kolem něj,“ uvedl.
„Důvod celého tohoto happeningu je právě v tom, že se poslední týden u soudu odhaluje to, co už dávno říkáme, že hnutí STAN vzniklo jako zločinecká organizace k vyvádění peněz ze státních zakázek,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz, zatímco kolem se scházeli jeho stoupenci.
Kromě českých vlajek dorazili též s transparenty, kde se například ministra vnitra ptali, zda má nabitý svůj šifrovaný telefon nebo také zda už má sbaleno. Na dalších třeba „hanba“, „smrt korupci“ nebo také „kradete naše peníze“.
„Stop korupci, jedině Přísaha,“ stálo na dvou velkých transparentech společně s fotografií Víta Rakušana a citáty z médií, jak peníze z Dozimetru měly financovat STAN.
Na jednom z transparentů se objevilo i heslo, které pak zaznělo také v jednom z projevů: Na vnitro patří Róbert Šlachta.
Ten ve svém krátkém projevu připomněl, kterak Vít Rakušan ještě před převzetím dekretu věděl, že vymění policejního prezidenta, a následně jmenoval Martina Vondráška a další policisty podobného typu. „Já si ty lidi bohužel ze služby ještě pamatuju,“ dodal k tomu někdejší šéf ÚOOZ.
S mikrofonem se opakovaně obrátil k budově a vyzval ministra, ať mezi demonstranty přijde. Ze dveří ale vycházeli jen úředníci, kteří v poledne mířili na oběd. Někteří si Šlachtu a jeho sešlost fotografovali.
„Ale ministr nemůže přijít, je na vládě,“ vysvětloval pořadatelům jeden z policistů. Šlachta připomněl, jak Rakušan přišel nedávno mezi protestující policisty a sliboval, kolik jim přidá. „Já myslím, že pan ministr někdy rychleji mluví, než přemýšlí,“ dodal.
Ministrem vnitra by podle něj Vít Rakušan dál být neměl z mnoha důvodů. „Ať si klidně dělá ministra školství nebo kultury, to by mu mohlo jít, když učil na tom gymnáziu,“ připomněl. Ale vnitro v rukou hnutí STAN je bezpečnostní riziko. A voliči by na to měli myslet.
Vít Rakušan ale tvrdí, že hnutí STAN se poučilo a už je zcela čisté. „Jo, to mi vždycky říkali Albánci, na kterých jsme pracovali: pane plukovníku, já už budu hodnej,“ zavzpomínal pro ParlamentníListy.cz Róbert Šlachta.
Při projevu vzpomněl také jiné regiony s pochybnou úrovní veřejné správy. Aby mafiánský gang přímo ovládal Ministerstvo vnitra, to je podle něj úroveň Latinské Ameriky.
„Rakušan teď stále někde hledá 101 demokratů. Těch zbylých 99, to pro něj asi vůbec nejsou lidi,“ zamyslel se Šlachta. Přísaha, jak zdůraznil, nikdy lidi na vyšší a nižší kategorie dělit nebude.
A pokud jde o tu demokracii, vláda řízená organizovaným zločinem podle něj nemá s uspořádáním respektujícím vládu lidu společného nic.
„Za tři dny bychom ho měli dostat pryč,“ navrhl Šlachta. Zástupce hnutí Chcípl pes, který mluvil po něm, umístění zpřesnil, Vít Rakušan podle něj patří do vězení. Za tento názor si vysloužil aplaus.
Podobný měli i další řečníci z řad kandidátů Přísahy, největší brněnský Petr Vokřál. Na závěr si účastníci zazpívali hymnu a na některých bylo vidět pohnutí.
Celá akce podle Róberta Šlachty měla veřejnosti připomenout, co neuvěřitelného se tu odehrává. „Oni se to snaží vymlčet. Tak jak vymlčeli fakultu, tak chtějí vymlčet teď Dozimetr. A to přece nejde,“ řekl Róbert Šlachta pro ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo