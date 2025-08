Adam Vojtěch si naběhl na vidle. Rozmáznuto

Politička STAČILO! Petra Rédová v souvislosti se zásadními otázkami týkajícími se pandemie covidu-19 oslovila bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). Jeho odpověď následně zveřejnila na svém facebookovém profilu s odůvodněním, že veřejná funkce znamená také veřejnou odpovědnost.

Rédová též vysvětlila, proč se stále zajímá a připomíná minulost. „Pokud zapomeneme, co se tu během pandemie dělo, čeká nás to znovu – jen v tvrdší a propracovanější verzi. Protože ti, kdo to tehdy řídili, už vědí, co funguje, jak manipulovat a jak umlčet odpor,“ varuje Rédová.

Adam Vojtěch působil jako ministr zdravotnictví v první a poté i v druhé vládě Andreje Babiše. Podruhé převzal ministerské křeslo v květnu 2021 během pandemie a byl ministrem až do prosince téhož roku, kdy ho ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula. V současnosti Vojtěch kandiduje za hnutí ANO jako číslo 1 na kandidátce v Jihočeském kraji.

Rédová uvedla, že je v kontaktu s lidmi, kteří v době pandemie důvěřovali systému a dodnes trpí zdravotními následky i ekonomickými ztrátami. A nikdo se jich nezastává. „Jsou neviditelní, odhození jako vedlejší produkt ‚boje s pandemií‘,“ píše Rédová jako vysvětlení toho, proč „nesmíme mlčet“ a ti, kteří během pandemie byli na předních rozhodovacích pozicích, by měli být voláni k odpovědnosti.

„Někdo rozhodoval, a někdo za to musí nést důsledky ,politické i morální‘,“ požaduje politička STAČILO!.

Bývalý ministr zdravotnictví, Adam Vojtěch, političce Rédové na její zprávu odpověděl krátce před půl jednou ráno sérií dalších otázek.

„Píšete, že jste stála během pandemie covidu v první linii? Mohu se zeptat, kde konkrétně? Co jste během covidu dělala Vy? Jak jste pomáhala situaci řešit? Kolik jste ošetřila pacientů a v jaké nemocnici?“ ptal se Vojtěch bez poskytnutí jiných odpovědí.

Rédová mu na jeho otázky neváhala odpovědět a svou odpověď taktéž sdílela na facebooku. Dokonce k ní připojila koláž, která zobrazuje ji, coby boxerku, jak levým hákem knokautuje postavu v obleku, představující Adama Vojtěcha.

„Já nejsem ta, kdo v době pandemie zastávala funkci ministra zdravotnictví, nepodepisovala nouzový stav ani nevyhlašovala plošná opatření, která zásadně ovlivnila životy milionů lidí. Vy ano,“ připomněla Rédová, ovšem bezelstně uvedla, že jakožto zdravotní sestra s více než 25 lety praxe, pracovala během pandemie v první linii na jednotce intenzivní péče ve Velké Británii, kde pečovala o těžce nemocné ventilované pacienty. Současně veřejně kritizovala nesmyslná opatření, která podle ní nepocházela od skutečných odborníků, a upozorňovala na selhání systému a korupci ve zdravotnictví.

Rédová v odpovědi zdůraznila, že místo strašení lidí, jak činila vláda, ona a její kolegové poskytovali skutečnou podporu, když pomáhali seniorům s nákupy, telefonicky je podporovali a pomáhali jim zvládat úzkosti a deprese. Podle ní šlo o skutečnou pomoc, nikoliv o mediální show.

Důležitější, než co dělala ona sama, je ovšem podle Rédové to, co „nedělal“ Adam Vojtěch jako jeden z tehdejších představitelů vlády.

„Nepřiznal jste chybu,“ vyčetla mu. „Nevyjádřil jste žádnou sebereflexi. Nevysvětlil jste, proč jste ignoroval varování odborníků, proč byla cenzura silnější než otevřená debata, proč byli kriticky smýšlející občané ponižováni a vyhazováni z práce.“

Následně Rédová obvinila Vojtěcha, že už v roce 2021 měl vědět o rizicích vakcín, ale rozhodl se je ignorovat, „zavřít oči“ a podřídit se systému. Dnes podle Rédové existují tisíce lidí poškozených očkováním.

Zároveň Vojtěchovi vyčetla diskriminaci a zastrašování neočkovaných. „Tohle nebyla ochrana zdraví. Tohle bylo zneužití moci,“ tvrdí Rédová a připomíná Vojtěchovi, že „paměť lidí není krátká“.

V soukromé zprávě, kterou Petra Rédová (STAČILO!) poskytla redakci ParlamentníchListů.cz, jí Adam Vojtěch včera večer odepsal a připustil, že vzhledem k bezprecedentní povaze pandemie nebylo možné se chybám vyhnout.

„Pokud řešíte něco poprvé v historii, bez přípravy, bez možnosti se podívat do nějakých guidelines apod., je jasné, že se chybám nevyhnete,“ uvedl Vojtěch.

„Ale zásadní je jedna věc – vše, co jsme já, vláda a další kolegové na MZ či v armádě, kteří často pracovali prakticky 24 hodin, 7 dní v týdnu, dělali, bylo činěno s jediným cílem – zabránit šíření infekce a kolapsu, resp. tzv. přetečení nemocnic, tedy ochránit zdraví a životy lidí,“ zdůraznil v odpovědi.

„A věřte, že nikdo z nás si covid nepřál a nebyl šťastný z toho, že jsme museli daná opatření činit,“ uvedl Vojtěch a označil dvouleté období pandemie a dva nejhorší roky svého života. „Bohužel jsem měl smůlu, že jsem zrovna byl ministrem, když pandemie přišla,“ dodal bývalý ministr.

Pokud by byl dle jeho názoru tehdy ministrem někdo jiný, postupoval by stejně a čelil by stejné kritice. Vojtěch také odmítl představu, že vláda měla z nouzových stavů či omezení radost, a obvinil Rédovou, že ač na covidu „založila svou politickou kariéru“ tak skutečnost je jiná, než jakou ji politička prezentuje.

Vojtěch též přiznal, že z doby pandemie zná pouze „sebereprezentující se“ videa Rédové, v nichž sama sebe označuje coby sestru z Brna, přestože brněnské nemocnice její působení měly údajně popřít. Na závěr popřál Rédové dobré zdraví.

Petra Rédová tvrzení, že by se označovala za „brněnskou sestru“ vyvrátila a uvedla, že tuto nálepku vytvořil tým Jana Cempera, šéfredaktora webu Manipulátoři.cz, k její diskreditaci. Zkritizovala proto Adama Vojtěcha za to, že toto označení bez ověření převzal.

„Na rozdíl od některých jiných, má cesta do veřejného prostoru nevznikla díky zpívánkám ve stylu Superstar, ani díky vyšlapané dálnici od Andreje Babiše,“ osopila se Rédová na Vojtěcha a připomněla, že její vstup do veřejného prostoru vychází pouze z letité práce ve zdravotnictví, pomoci lidem a odvahy upozorňovat na problémy.

„Moje motivace nebyla mediální sláva, ale konkrétní činy, výsledky a snaha změnit věci k lepšímu,“ uvedla Rédová, ačkoliv dodala, že si je vědoma skutečnosti, že v současnosti se již „pravda a osobní nasazení nenosí, pokud nejdou ruku v ruce s povoleným narativem“. Závěrem odpovědi vzkázala Vojtěchovi, že pokud by někdy měl zájem o vedení věcného rozhovoru bez nálepek a osobních útoků, ráda se ho zúčastní.