Vystoupit z WHO? S pandemickou úmluvou je prý čas na otázku

Světová zdravotnická organizace (WHO) na svém plenárním zasedání v Ženevě oficiálně schválila tzv. pandemickou úmluvu. Dokument má být reakcí na zkušenosti z doby pandemie covidu-19 a má v budoucnu zajistit rovnější přístup ke zdravotnickým prostředkům včetně vakcín, zejména pro rozvojové státy. Kritici však tvrdí, že úmluva v praxi legalizuje autoritativní postupy, které WHO uplatňovala během pandemie, a výrazně posiluje její pravomoci.

Kriticky se k přijaté úmluvě vyjádřil právník Tomáš Nielsen, jenž během covidu obhajoval stíhané kritiky vládních opatření. „Vývoj kolem takzvané pandemické úmluvy a novely Mezinárodního zdravotnického řádu (IHR) sledujeme v rámci Institutu Pro Libertate dlouho. Osobně jsem se zúčastnil dvou veřejných slyšení, která WHO organizovala, a trváme stále na tom samém. Roli WHO je působit jako nezávislá nepolitická odborná platforma bez možnosti vydávat závazná stanoviska. Bohužel, nové kroky Světové zdravotnické organizace, tedy nedávné přijetí novely IHR a dnešní schválení tzv. pandemické úmluvy, ukazují, že místo toho hodlá WHO legalizovat to, co dělala během covidové pandemie neformálně,“ říká Nielsen pro ParlamentníListy.cz.

Rolí WHO podle něj tehdy bylo stanovit jednotný názor, znemožnit odbornou diskusi, zcenzurovat všechny oponenty a vynucovat si řešení, která jejich experti označili jako správná. „Vzhledem k tomu, jak úzké je propojení WHO a těch jejích expertů s různými soukromými investory a s firmami působícími v oblasti farmacií, IT apod., si asi každý umí představit, čí zájmy bude WHO hájit,“ obává se Nielsen.

Úmluva posiluje pravomoci WHO

Podle kritiků nová dohoda dává WHO bezprecedentní možnost vyhlašovat nejen pandemie, ale i další stavy nouze, například klimatické. Spouštěčem výjimečného režimu přitom nemusí být jen reálné ohrožení veřejného zdraví, ale i samotné riziko. Součástí dohody je i požadavek na posílení „vědecké a pandemické gramotnosti“ veřejnosti – zahrnující také aktivní potírání zdravotnických dezinformací.

Hlavním propagátorem úmluvy je generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, který stojí v čele organizace od roku 2017. Bývalý marxistický revolucionář a exministr zahraničí Etiopie je kritizován za své dřívější vazby na Čínu i za nejasné řízení WHO během pandemie. Jako první ředitel WHO v historii nemá lékařské vzdělání, přesto vystupuje na sítích pod titulem „Dr. Tedros“. Právě kvůli těmto skutečnostem oznámil prezident Donald Trump odchod USA z WHO.

Pandemická úmluva vstoupí v platnost ratifikaci v 60 členských státech WHO. České ministerstvo zdravotnictví úmluvu podporuje a na svém webu k ní uvádí, že dokument výslovně zaručuje suverenitu členských států, pokud jde o přijímání opatření na ochranu veřejného zdraví na svém území. WHO podle něj nebude moci jednotlivým zemím nařizovat konkrétní národní politiky nebo legislativní opatření.

K přijetí pandemické úmluvy WHO se ostře vymezilo i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Ve vyjádření, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici, označuje postup vlády Petra Fialy za ohrožení státní suverenity a varuje před tím, že rozhodování o veřejném zdraví se fakticky přesune na úroveň Evropské unie.

„Včera byla přijata pandemická úmluva WHO se souhlasem Fialovy vlády. Tato smlouva bude předložena k souhlasu oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně předložena k podpisu prezidentovi ČR jako tzv. prezidentská smlouva, která je na úrovni ústavního zákona,“ uvádí SPD.

Reaguje i na vysvětlení Ministerstva zdravotnictví, že úmluva garantuje plnou suverenitu států v otázkách zdravotní politiky. SPD však poukazuje na to, že účastníky úmluvy jsou nejen jednotlivé členské státy WHO, ale za Evropskou unii také Evropská komise, která byla pověřena zastupováním EU při přípravě dokumentu. „Důležitou roli bude hrát předsednická země, která jménem států EU bude vystupovat v oblastech, které spadají do výlučné pravomoci členských států.(!!!) To znamená, že za ČR bude rozhodovat EU. Vzpomínáte na zabavení roušek z Číny určených pro ČR, při mezipřistání letadla v Německu za covidové pandemie?“ připomíná hnutí SPD.

SPD současně zpochybňuje, proč je vůbec nutné pandemickou úmluvu přijímat formou prezidentské smlouvy, tedy na úrovni ústavního zákona: „Je namístě otázka, proč je nutné tuto smlouvu ratifikovat na úrovni ústavního zákona, který nelze případnou příští vládou jednoduše revokovat, když současně ministerstvo uvádí, že ČR již nyní plní většinu závazků se kterými smlouva přichází a v plné míře je již téměř 20 let vázána Mezinárodními zdravotnickými předpisy (do IHR 2005). Údajně ‚vše, co bude v pandemické úmluvě, se promítne i do IHR 2005‘ (tak proč tedy speciální pandemická smlouva?),“ uvádí SPD ve svém vyjádření.

Ve svém oficiálním stanovisku SPD dále zdůrazňuje, že samotná pandemická úmluva obsahuje nebezpečné posuny kompetencí směrem k mezinárodním strukturám. Hnutí upozorňuje na konkrétní pasáže textu úmluvy a odmítá tvrzení Ministerstva zdravotnictví ČR jako zkreslené: „Z vlastní smlouvy: Strany se zavazují k udržitelnému financování posílení prevence pandemie, připravenosti a reakce na ni. Poskytovat odpovídající finanční podporu například pro systém zdravotní péče s postupnou realizaci univerzálního zdravotního pojištění pro prevenci pandemie; nejpozději do 31. prosince 2026 zřídí mechanismus udržitelného financování. Mechanismus zajistí poskytnutí nových a dodatečných a předvídatelných finančních zdrojů na pomoc stranám, zejména rozvojovým zemím, při plnění jejich závazků vyplývajících z pandemické dohody WHO a souvisejících činností v oblasti prevence, připravenosti a reakce na pandemii.

Pro účely této dohody bude mechanismus fungovat pod vedením Konference smluvních stran a bude jí odpovědná. Konference smluvních stran definuje pokyny k celkovým strategiím, politikám, programovým prioritám a způsobilosti pro přístup k finančním zdrojům a jejich využití na podporu jejich plnění závazků vyplývajících z dohody WHO o pandemii.

V případě event. další pandemie je mezinárodní spolupráce nutná. O této spolupráci by měla rozhodovat vláda ČR, a ne úředníci EU. Z uvedených článků Smlouvy je jednoznačně patrné, že tvrzení na webu MZdr je nepravdivé a účelově zkreslené, protože ratifikací této smlouvy bychom ztratili další část suverenity, ve prospěch WHO potažmo EU,“ upozorňuje SPD, které proto ve zdravotním programu předkládá k posouzení voličům zásadní nesouhlas s případnou ratifikací této smlouvy.

K pandemické úmluvě Světové zdravotnické organizace se vyjádřila také politická strana Motoristé sobě. Ve své oficiální tiskové zprávě zaujala jednoznačně odmítavé stanovisko a připojila se tak ke kritikům, kteří považují dohodu za krok proti principům demokratického řízení.

„Motoristé sobě důrazně odmítají pandemickou dohodu Světové zdravotnické organizace (WHO), která byla schválena navzdory oprávněným obavám mnoha členských států. Tato dohoda podle nás představuje ohrožení státní suverenity a další krok směrem k centralizaci pravomocí mimo rámec národních států – bez dostatečné demokratické kontroly a bez skutečné odpovědnosti,“ uvádí strana.

„Takzvaná pandemická dohoda vytváří nebezpečný precedens. Suverénní státy mají rozhodovat samy, nikoli se podřizovat mezinárodní byrokracii,“ upozorňuje stínový ministr zdravotnictví a pražský lídr Motoristů Boris Šťastný. A dodává: „Schválená dohoda je jen dalším nesmyslným pokusem o regulaci a centralizované řízení pandemických opatření a její ratifikace českým parlamentem by mohla omezit autonomii při přijímání vlastních rozhodnutí.”

WHO podle jeho slov v rámci pandemie covidu-19 selhala při zavádění konzistentních a racionálních opatření. Negativní roli sehrála u veškerých doporučení ohledně lockdownů, roušek a vakcinačních strategií, které opakovaně měnila. Mnohá doporučení vyhlašovaná WHO byla často v rozporu s daty a jevila se jako nátlaková, a nikoli odborná.

„WHO během pandemie covidu totálně selhala. Místo včasných varování a ochrany veřejného zdraví jsme byli svědky nekonzistentní komunikace, podléhání politickému a byznysovému vlivu a neefektivních doporučení,” připomíná Boris Šťastný. Motoristé sobě se chtějí inspirovat odvážným rozhodnutím USA. Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa zahájily proces vystoupení z WHO. Věříme, že nastal čas otevřít veřejnou debatu o tomtéž i v České republice,“ uvádějí Motoristé.

Světovou zdravotnickou organizaci pokládá Šťastný za zbytečnou, aktivistickou a zpolitizovanou instituci, která jen vysává peníze daňových poplatníků jednotlivých členských zemí. „V případě, že ratifikace dnes schválené pandemické dohody bude součástí agendy příštího českého parlamentu po podzimních sněmovních volbách, Motoristé budou hlasovat rezolutně proti,” uzavírá Boris Šťastný.

