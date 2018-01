Afričtí migranti dostali v Izraeli opožděný dárek k Vánocům. I když... jak se to vezme

Čím dál více států se začíná uchylovat k „uplácení“ migrantů, kteří nemají nárok na udělení azylu a přesto se nehodlají dobrovolně vrátit do své rodné země. Zdaleka nejštědřejší je v tomto ohledu Izrael.

Na konci loňského roku úřady v Německu avizovaly, že v případě dobrovolného návratu do své vlasti obdrží každý dospělý migrant 1 200 eur. Podle dostupných údajů pobývá v Německu neoprávněně téměř 120 000 neúspěšných žadatelů do azyl. Jen malý počet z nich je však ochoten nastoupit do letadla a ze svého pohledu zemi zaslíbenou opustit. Obdobný problém řeší mnoho zemí v Evropě a také Izrael.

Jak uvádí německý magazin Focus, v Izraeli pobývá nelegálně asi 40 000 migrantů z Afriky. Většina z nich se dostala do země z Etiopie a Súdánu. Minulou středu vláda Benjamina Netanjahua představila návrh, podle kterého by mohl každý z nich dostat na cestu zpátky téměř 3 500 dolarů. Pokud nabídku přijmou, jsou povinni opustit Izrael do konce března. Jak uvedl Netanjahu, v opačném případě úřady „zvolí jiné prostředky“.

Konkrétně to bude znamenat, že od dubna se částka začne postupně v čase snižovat a doposud váhající migranti půjdou do vězení. V posledních letech se podařilo Izraeli deportovat asi 20 000 migrantů, ale dvojnásobný počet jich v zemi stále zůstává. Většina z nich žije v chudších částech Izraele a přibližně od roku 2007 jejich počet každým rokem narůstá. Izrael postavil v roce 2010 na hranicích s Egyptem plot o délce 240 km, ale migranti jej stejně překonávají.

Ačkoli ve většině evropských zemí mají Eritrejci zaručen statut uprchlíka, izraelská vláda je mnohem přísnější a Netanjahu je na rozdíl od politicky korektních evropských vůdců nazývá „vetřelci“. Do roku 2013 dokonce ani migranti z Eritreje a Súdánu nemohli žádat o azyl. To se sice ve zmiňovaném roce změnilo, ale přesto azyl získali od té doby jen tři Eritrejci a žádný ze Súdánu. Do svých válkou zasažených zemí se však vracet nemusí.

Izrael uzavřel dohodu s Ugandou a Rwandou, které za každého přijatého Súdánce a Eritrejce platí po 5 000 dolarech. Vláda Benjamina Netanjahua rovněž odmítla před třemi lety přijímat migranty ze Sýrie s vysvětlením, že Izrael je příliš malá země, aby byla schopna postarat se o stovky tisíc příchozích. Za své zásadové postoje sklízí Izrael kritiku od nevládních neziskových organizací z celého světa. To se však děje pravidelně i bez toho, takže to Netanjahua nijak nezneklidňuje.

autor: pro