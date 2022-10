Ajaj, Topol a bývalá hvězda ČT si vjeli do vlasů. A oba to rozmázli

reklama

„Homosexuálové jsou obrovská skupina. Barevná a různorodá. Najdeme tam všechny možné jedince a pochybuji, že je tady někdo, kdo za ně hovoří jednotným hlasem, jelikož jde o statisíce úplně odlišných lidí. Můžeme mít homosexuála, který žije na vesnici sám ve svém rodinném domku, orá, dojí… A vedle toho můžeme mít liberála, který navštěvuje speciální kluby, které jsou mimochodem vůbec zvláštní sortou míst. To jsou přece úplně oddělení lidé,“ vyjádřila se s tím, že homosexuály nelze vnímat jako jednotnou LGBT skupinu.



Dodala, že pokud tak někdo tvrdí, že svými názory hovoří za celou homosexuální komunitu, tak to „není pravda“. „Homosexuální komunita vůbec jednotná není. To bychom mohli říct, že někdo může hovořit za heterosexuální komunitu… A proč v tom případě zdůrazňovat, že je někdo homosexuální a někdo heterosexuální orientace,“ zaznělo od Kovářové.

Novinářka a někdejší moderátorka České televize Linda Bartošová na to reagovala: „Chtěla bych paní Danielu Kovářovou ujistit, že do gay a queer barů chodí lidi úplně stejní, jako jsme my všichni, z vlastní zkušenosti se v nich i hetero ženy kolikrát například cítí bezpečněji než na místech, kam asi chodí podle senátorky ‚neoddělení‘ lidé.“

S podobnými výroky bychom už měli přestat mít trpělivost. Už dost. Jestli nás ani útok na Slovensku nedonutí tyhle věci přestat tolerovat, pak jsme fakt ztracení. — Linda Bartošová (@lindabartos) October 15, 2022

„S podobnými výroky bychom už měli přestat mít trpělivost. Už dost. Jestli nás ani útok na Slovensku nedonutí tyhle věci přestat tolerovat, pak jsme fakt ztracení,“ dodala s poukazem na dvojnásobnou vraždu před bratislavským podnikem Tepláreň, kde se scházela LGBT komunita.

Dvojnásobný devatenáctiletý vrah o svém činu hovořil jakožto o „příležitosti zaútočit na tento okupační židovský systém“ a podle slovenských vyšetřovatelů zamýšlel též spáchání útoku na slovenského premiéra Eduarda Hegera či lídra opoziční strany Směr-sociální demokracie a expremiéra Roberta Fica. Televize Joj také tvrdí, že vrah zamýšlel zaútočit také na osoby z prostředí americké a ruské ambasády v Bratislavě.

Expremiér Topolánek na slova Bartošové odvětil, že mu „připadá hodně oddělená“. „Ale pokud to sama pokládáte za výhodu, tak máte mou plnou toleranci. Hlavně nás, kteří ve zločinu vidíme zločin, v xenofobii xenofobii a v netoleranci netoleranci, nechte s těmi svými mravokárnými a moudroprdnými cancy na pokoji,“ vzkázal jí.

Mně připadáte teda hodně oddělená. Ale pokud to sama pokládáte za výhodu, tak máte mou plnou toleranci.



Hlavně nás, kteří ve zločinu vidíme zločin, v xenofobii xenofobii a v netoleranci netoleranci nechejte z těmi svými mravokárnými a moudroprdnými cancy na pokoji. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 20, 2022

Bývalá moderátorka ČT reagovala příspěvkem, ve kterém napsala, že Topolánkův příspěvek „nepobrala“. „Snažím se vás pochopit, ale ani po ránu to moc nejde... Pardon, asi na vaši filozofii nestačím,“ odpověděla.



„Tomu rozumím. Vůbec nebráním Danielu Kovářovou. Ubrání se sama. Bráním se proti progresivistické ideologii, nálepkování, ostrakizaci (pozor, to je cizí slovo), cancel culture (pozor, to je anglicky), vševědoucí agresivitě a proti ‚novým‘ kolektivistickým právům a nárokům,“ vysvětlil jí na to Topolánek.

Tomu rozumím. Vůbec nebráním @DanielaKovarova . Ubrání se sama.



Bráním se proti progresivistické ideologii, nálepkování, ostrakizaci (pozor, to je cizí slovo), cancel culture (pozor, to je anglicky), vševědoucí agresivitě a proti "novým" kolektivistickým právům a nárokům. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 21, 2022

Později se pak v diskusi s twitterovou komentátorkou Marií Sedláčkovou nechal slyšet, že mu vadí postoje Kovářové i Bartošové.

„Paní Bartošová je vyhrocená progresivistka a paní Kovářová je vyhrocená populistka pro důchodce,“ uzavřela diskusi Sedláčková.

Paní Bartošová je vyhrocená progresivistka a paní Kovářová je vyhrocená populistka pro důchodce.????+? — Marie Sedlackova (@MarieS345) October 22, 2022

A Bartošová se pro změnu chlubila na instagramu, jak jí přicházejí slova podpory od fanynek.

