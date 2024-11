Amatérský střelec gólů Fiala. Nikde záznam... Na síti se rozjela debata

Vše začalo tím, když Fiala na síti X k překvapení všech okomentoval výsledky fotbalové ankety Zlatý míč. Fiala přidal svůj názor na spor, zda měl vyhrát útočník Realu Madrid Vinícius Júnior, nebo defenzivní záložník Manchesteru City Rodri.

„Zlatý míč pro Rodriho mě potěšil. Defenzivní záložníci nebývají pro média a veřejnost takové hvězdy jako ofenzivní hráči. Přitom je jejich význam zásadní. Rodri je mimořádný hráč, rozdílový, jak pro City, tak pro španělskou reprezentaci. Rozdílový, co to znamená? Mužstvo hraje jinak a je silnější, když je na hřišti. A třeba způsob, jakým rozvíjí hru, je radost sledovat,“ uvedl premiér, kterému prý Rodri imponuje také proto, že dokázal při vrcholovém fotbale vystudovat vysokou školu.

Fialovu překvapivou expertizu se rozhodli využít autoři podcastu Nosiči vody. „Pane premiére, přijdete k nám do podcastu?“ otázali se napřímo a Fiala výzvu přijal.

V podcastu Jaromíra Bosáka a dalších premiér vzpomínal na svá mladá léta, kdy fotbal hrával. „Já sám jsem fotbal hrával, ovšem výhradně na amatérské úrovni. Jako malý kluk jsem začínal v obraně, možná proto, že docela dokážu předvídat, co ten druhý udělá. Ale zhruba od patnácti jsem pak hrával středního útočníka,“ uvedl Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kamarád mi řekl: běž dopředu, já uteču po křídle a nachystám ti to. A mně to před brankou soupeře opravdu šlo. Musím přiznat, že jsem byl takový ten centr forvard klasického typu, který se moc nevrací, na dvou třech krocích udělá kličku a střílí. A dával jsem spoustu gólů, to mě vždycky moc bavilo. Třeba i pět za zápas. Musím říct, že mám fotbal rád ze všech možných pohledů. Ale to střílení gólů má opravdu něco do sebe,“ pokračoval Fiala ve vzpomínkách.

Našli se i tací, kterým Fialovo vzpomínání na to, jak dával góly, nedalo spát a vše si raději ověřili ve statistikách FAČR. „Tak jak jsi hrál, Péťo, ten fotbal? Dal jsem si tu práci a zjišťoval, jak jsi na tom s tím fotbalem, s tím, že jsi dával i pět gólů za zápas… FAČR vede registraci všech hráčů. Žádný Petr Fiala ročník 1964 nebyl nikdy v žádném klubu registrován. FAČR vede i již dávno neaktivní hráče, pro srovnání jsem si vyhledal svého otce, ročník 1957, a i on, přesto že již třicet nehraje, je veden jako neaktivní, ale je tam. Jsem tam i já,“ zjistil Aleš Svoboda.

Podle něj tak premiér lže. „Petr Fiala tedy pro změnu lže. Stojí ti to za to, premiére? To si doopravdy myslíš, že jsou Češi tak úplně blbí, že si to nedokážou zjistit? Co příště? Byl jsi nominován na Zlatý míč, ale těsně ti unikl, protože ten rok vyhrál Messi? Jako ty tvoje lži už jsou fakt diagnózou. Že se nestydíš. Nebo FAČR lže, stejně jako Eurostat, STEM, ČNB, všichni lžou, jen ty máš pravdu,“ prohlásil natvrdo Svoboda.

Premiér reagoval na tyto výtky a všem rýpalům připomněl, že i v podcastu uvedl, že hrával amatérsky. „Bohužel se však o pořad nezajímají jen milovníci fotbalu a teď má být téma moje registrace u FAČR. Bohužel ti, co takovou absurditu rozehrávají, neposlouchali dobře. O ničem takovém jsem nikdy nemluvil, v žádném klubu jsem nehrál. Zato jsem vzpomínal na to, jak mi skoro třicet let amatérský fotbal s partami kamarádů na hřišti a pak i v tělocvičně dělal velkou radost. Ale v podcastu proboha vůbec nešlo o to, co jsem hrál já (i když mě hrát nesmírně bavilo). Bylo to moje vyznání vztahu k této úžasné hře, k hráčům a trenérům, kteří nám dělali a dělají radost,“ uvedl Fiala.

Debata na sociální síti ale pokračovala dál. Uživatel Petr Bosnakov poznamenal, že nedorozumění nejspíš vzniklo ve výkladu pojmu amatér. Sám prý "rozdával radost v žákovské i seniorské kategorii, ale profesionálem nikdy nebyl. Drtivá většina registrovaných fotbalistů má totiž amatérský statut. A přidal historku s registračkou ze seriálu Okresní přebor.

Petr Fiala zjevně hrál jako neregistrovaný. Pak ale stejného glosátora zaujalo, že při potenci pěti gólů za zápas nepomyslel na registraci a vyšší fotbalové mety. Když se k tomu připočte Fialova excelentní angličtina, klidně to prý mohl dotáhnout třeba do Liverpoolu.

Jinak prý premiér dostal na svoji účast ve fotbalovém podcastu pozitivní reakce, což ho těší. „Na vystoupení v podcastu Nosiči vody jsem od vás dostal spoustu krásných reakcí. Moc děkuji, jsem rád, že jsem si mohl chvilku povídat o fotbale, vzpomínat na slavné hráče a občas si i udělat legraci, jak by mi to dnes v politickém zápase ‚střílelo‘,“ dodal premiér.

Psali jsme: Ševčík: Za Fialu mě vyhodili. Ale řeknu, co se stane, když bude ještě 4 roky vládnout Vždy Fialu hájili, najednou změna. Markéta Šichtařová hovořila s poradcem premiéra Fiala „poučoval“ o fotbalu. Zhrození: Má komentovat německého ministra, ne toto Fiala mění tvář. Bude k Čechům mluvit o fotbalu