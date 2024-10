Američan nám: Rusové budou silnější. Přestaňte se jim smát a plaťte

21.10.2024 7:43 | Zprávy

Generál Christopher Cavoli, vrchní velitel sil NATO v Evropě, věří, že bez ohledu na to, jak válka na Ukrajině skončí, bude ruská armáda silnější než nyní. „Musíme být připraveni a potřebujeme ozbrojené síly, které to vydrží," apeluje Cavoli s tím, že dvě procenta z rozpočtu jednotlivých zemí vložených do obrany nestačí. Kolik dává ČR do obranného rozpočtu? A začali Němci u rozpočtu tak trochu „švejkovat“?