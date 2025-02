Americký diplomat naznačil ukrajinskou dohodu: Ustoupí obě strany, to Trump dovede

Podle vyslance USA pro Blízký východ Stevea Witkoffa se Spojené státy údajně blíží dosažení mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Uvedl, že případná dohoda bude vyžadovat územní i hospodářské ústupky obou stran.

„Dočkáte se ústupků z obou stran. A to je to, co prezident Trump umí nejlépe. Dokáže lidi sjednotit. Dává jim najevo, že cesta k míru vede přes ústupky a dosažení konsenzu,“ řekl Witkoff v rozhovoru pro CNN.

Witkoff také naznačil, že istanbulské dohody z roku 2022 mohou posloužit jako základ pro budoucí mírovou smlouvu mezi Ukrajinou a Ruskem. „Rusko bylo připraveno to ukončit. Byla tu přesvědčivá jednání, která jsou zanesená v protokolu o jednáních v Istanbulu. Byli jsme velmi blízko tomu, aby se něco podepsalo. Myslím si, že použijeme tento rámec k uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem,“ uvedl Witkoff.

Istanbulské dohody mezi Ukrajinou a Ruskem z roku 2022 odkazují na sérii jednání, která se konala v tureckém Istanbulu koncem března 2022, krátce po ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu. Vypracované komuniké nastínilo možné podmínky mírové dohody včetně přijetí neutrálního statusu Ukrajiny a ukončení snah o vstup do NATO, omezení ukrajinských vojenských sil, bezpečnostních záruk Západu pro Ukrajinu, vyjednávání o statusu Krymu v průběhu 10–15 let a umožnění Ukrajině požádat o členství v EU.

Jednání o tomto návrhu následně skončilo. Ukrajinci tvrdí, že důvodem bylo odhalení masakru v Buči, jiní upozorňují na časovou souvislost s kyjevskou návštěvou britského premiéra Borise Johnsona.

Witkoff v rozhovoru také uvedl, že válka vypukla zejména kvůli aspiraci Ukrajiny na členství v NATO a Rusko nelze považovat za jediného agresora v tomto konfliktu. „K válce nemuselo dojít. Byla vyprovokovaná, neznamená to, že ji nutně vyprovokovali Rusové. Probíhaly tu nejrůznější rozhovory o vstupu Ukrajiny do NATO. To se nemělo stát, protože to byla hrozba pro Rusy. My musíme pracovat s těmito fakty,“ uvedl podle informací The Kyiv Independent.

Vztahy mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem jsou podle Witkoffa pozitivní a konstruktivní. Sám Witkoff dokonce prý s Putinem má přátelský vztah. „Strávil jsem s Putinem hodně času. Mluvil jsem s ním a rozvíjel s ním přátelství a vztah...,“ uvedl podle informací Sky News a narážel tím na svoji noční cestu do Moskvy minulý týden, kde zajišťoval propuštění amerického občana Marka Fogela.

Konflikt na Ukrajině podle Witkoffa musí skončit, protože už si údajně vyžádal na 1,5 milionu lidských životů. „Válku je bez ohledu na to, kdo ji začal, potřeba ukončit. V jejím důsledku bylo ztraceno příliš mnoho lidských životů, a to nedává prezidentovi smysl. On chce být mírotvorným prezidentem,“ dodal velvyslanec pro Blízký východ.

