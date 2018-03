Andreji, je to blbé: ANO může vyjednávat s ČSSD o čemkoliv, ale stejně to může krachnout. Proč?

Podle Hamáčka bylo po předchozím vyjednávání expertních týmů ANO a ČSSD 17 sporných bodů, deset z nich se podařilo dnes vyřešit. Zmínil například to, že by vláda neprivatizovala státní majetek, garantovala nezávislost veřejnoprávních médií, garantovala, že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů, nebo se přihlásila k závazku zvýšit výdaje na obranu do konce svého funkčního období na nejméně 1,4 procenta HDP.

Rozdíly naopak zůstávají v pohledu na daňovou problematiku. ČSSD požaduje zavedení sektorové daně pro banky nebo zavedení progresivní daně z příjmu. ANO takové kroky odmítá. Podle Faltýnka se opakuje situace z vyjednávání o předchozí koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL. „Věřím, že nakonec budeme schopni se dohodnout a jít tou cestou nezvyšování daní, úspor státu, efektivního hospodaření,“ řekl Faltýnek.

Obě strany se také liší v pohledu na proplácení prvních tří dnů nemoci, kde je podle Hamáčka na obou stranách vůle rozpory řešit, ale vyžádá si to ještě jednání. Brabec vyjádřil přesvědčení, že se v této oblasti podaří najít shodu na čtvrteční schůzce obou stran.

Hamáček na setkání s ANO řekl, že ČSSD má problém s tím, aby vládu vedl trestně stíhaný člověk. ANO ale podle něj trvá na tom, aby v čele kabinetu stál Babiš, a odmítlo i možnost, aby vláda byla bez předsedů obou koaličních stran. ČSSD proto chce garanci, že Babiš v čele vlády nebude mít vliv na vyšetřování svého obvinění z podvodu. „My jsme řekli, že za předpokladu, že bychom měli o takovémto projektu uvažovat, tak sociální demokracie bude požadovat buď řízení Ministerstva vnitra, nebo Ministerstva financí,“ řekl Hamáček.

Faltýnek prohlásil, že Babiš v čele vlády je pro ANO nepřekročitelná podmínka. Požadavek ČSSD na vedení Ministerstva vnitra nebo financí vzali vyjednávači ANO na vědomí, budou o něm dál jednat uvnitř hnutí.

Jak však píše server Info.cz, osoba Andreje Babiše v čele vlády může narazit u sociálních demokratů natolik, že ve vnitrostranickém referendu rozhodnou, že do vlády s ANO nepůjdou. Teď je jen otázkou, zda se skutečně vnitrostranické referendum bude konat. „Jedině, že by se změnilo usnesení, a to nepředpokládám,“ popsal pro Info.cz Tomáš Svoboda z Krajského výkonného výboru Karlovarského kraje. O vnitrostranickém referendu budou definitivně rozhodovat delegáti sjezdu 7. dubna v Hradci Králové.

Kritika na spolupráci s ANO pak zaznívá i od Mladých sociálních demokratů, kteří k referendu uspořádali vlastní vnitrospolkovou anketu. Předseda spolku Radek Hlaváček je však proti spolupráci zásadně. Podle něj by sociální demokraté měli odejít do opozice a usilovat o návrat voličské důvěry.

