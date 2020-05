Ani ve „vyspělých demokraciích“ nejde do kultury tolik státních peněz, jako u nás. Zkušený hudebník mnohé naštve

ROZHOVOR Miliardy do hudby – ale pro koho? Pro ty, kteří nezpívají česky, nevyužívají tuzemských služeb a skoro se za lidový folklór stydí? Naši kulturu nám může ledaskdo závidět – a tak štědré dotace jako u nás nejsou ani ve vyspělých státech. Cizinci se oprávněně diví, proč nepodporujeme náš folklór a lidové písně. Je normální, aby Česká televize či Český rozhlas byly plné anglosaské hudby na úkor domácí i tradiční tvorby? To v rozhovoru uvádí Josef Pospíšil, dlouholetý hudební redaktor, dramaturg a moderátor Českého rozhlasu, autor knih o historii české melodické hudby, se zaměřením na historii dechové hudby a folklóru, autor cyklu pořadů v České televizi „Za vesnickými muzikanty“, profesionální hudebník, kapelník populární netradiční malé dechové hudby ŠŤÁHLAVSKÁ ŠESTKA“ a v neposlední řadě oblíbený harmonikář.

Narodil se 19. května 1951, a jak v legraci před rozhovorem glosoval, že se snad může nad různými věcmi zamýšlet, „… protože už mu bylo šedesát a byl jednou v Rusku…“ A uvádí, že koronavirus je velké varování a nic nebude stejné jako dříve…

Jak vidíte dlouho očekávané koronavirové uvolňování – už bylo načase, nebo se díváte s určitými obavami do blízké i vzdálenější budoucnosti?

Samozřejmě uvolnění karanténních opatření vítám, ale jsem do budoucna trošku skeptický. Stále si lámu hlavu, jestli COVID-19 je opravdu běžný virus, nebo je za tím něco jiného, jak se mnohde píše – laboratoře, výzkum a únik viru. Vím, že existuje ebola, HIV – AIDS a podobně… jak je také známo, pokud takové nemoci propuknou a raketově se rozšíří, bývá zdravotnictví a hlavně věda krátká. Nemoc je vždy rychlejší než vědci. Nemohu a ani nechci soudit, nebo dělat chytrého. Jsem muzikant, a tak jen hodnotím a zkoumám v dostupné osvětě.

Nezávidím politikům a natož vědcům z oboru imunologie, jak se musí v daný čas s prozíravostí, ale bez zkušeností s tímto virem pohotově a neodkladně rozhodovat. Každopádně hluboce smekám před všemi zdravotníky a dalšími profesemi, které v těchto případech musejí být neustále v první linii! Čas ukáže, jak tato hrozba pohnula s lidmi. Zda si uvědomí, že v krátkém okamžiku může být vše jinak bez ohledu na postavení, věk a nahromaděný majetek.

Ještě jste se ptal, jak to vidím s „koronavirem“ do budoucnosti. Odpovím na základě toho, co jsem jako amatér – pozorovatel už řekl. Všechny zákeřné nemoci se vracejí, nejsou zatím dostupné účinné vakcíny. Proto uznávám všechna vyhlášená ochranná opatření, která nařizují odborníci. Čím dříve se epidemii podaří ukočírovat, tedy zastavit, nebo zbrzdit, tím lépe. A budoucnost, promiňte, nevidím vůbec růžově, vše bude jinak, bohužel. Svět se totálně změní.

A měli by se změnit i lidé – ve vztahu k přírodě a hlavně vůči sobě.

Důležitá je samozřejmě ekonomika, ale vy jste muzikant – vadí vám omezení kultury, konkrétně vaše koncertní činnost je omezena.

To je pravda, ale věřím, že rozvolňování všech opatření a hlavně disciplinovanost – a to bych podtrhl – by mohla ten nepříjemný čas nicnedělání zkrátit. Jak se říká, nastartovat znovu nejen ekonomiku, ale i další nezbytné obory včetně kultury. Teď bude především záležet na tom, jak kvalitní a správná rozhodnutí vzniknou a budou se realizovat. Nelíbí se mně ten každodenní mediální boj establishmentu. Jak se lidově říká, „jeden hot a druhý čehý“. Jeden chytřejší než druhý… ale někdo nese kůži na trh a musí rozhodovat. V případě takovéhle epidemie by se měli všichni semknout a hledat východiska, respektive nejrozumnější řešení – odborníky, pozitivní východiska, a ne všechno jen kritizovat podle „fekálního zákona“.

... muzikantské svazy chtějí od státu prý alespoň čtyři a půl miliardy. Je to reálné? Dostanou se peníze tam, kam skutečně mají a kde je nejvíce potřebují?

Možná budu mluvit kacířsky a někdo se na mě naštve… já už mnoho let poukazuji na to, proč média veřejné služby – Český rozhlas a Česká televize – zahlcují program angloamerickou proveniencí. Mnoho lidí asi netuší, proč ta moje kritika. Ale toto je likvidace českých muzikantů, skladatelů, textařů, umělců – interpretů a vlastně celé české kulturní fronty. To znamená i těch, kteří jsou okolo a například technicky spolupracují.

Kultura by mohla nejen vydělat dobré peníze – mám na mysli, aby tantiémy, reprízné od OSA, INTERGRAM, DILIA, prostě české peníze aby zůstávaly v Česku! Protože vše platíme my občané prostřednictvím nařízených poplatků! Tak to ale není. Proč? Kdo za to může? Proč se tedy ti odpovědní, co usilují o miliardy do kultury, nesnaží jít i touto cestou? Vlastně můžu říci, že už dávno se měli snažit! Vidím to jako obrovskou příležitost. Až uvidím, že taková snaha nastává, budu spokojený jistě nejen já. A také je potřeba zmínit, že ve světě není tolik kultury, kolik je u nás. Ve vyspělých demokraciích – a to jsem leccos poznal a ocenil v zahraničí – široká kultura není a určitě asi dlouho nebude dotovaná ze státních peněz. Pravda, jsou tam třeba benevolentnější sponzoři. U nás zatím asi jen ve sportovních odvětvích.

Jezdili jste často do zahraničí, přes oceán, jistě se vám po tom stýská a fanoušci vám píší či sledují vás na sociálních sítích.

Ano, to je pravda. Jen namátkou, zahráli jsme si třeba v USA, Kolumbii, Brazílii, Arábii, v celé Evropě. Máme spoustu fanoušků a ctitelů, kteří nás sledují. A je paradox, že česká melodická hudba se velmi líbí. Abych to odlehčil, však mnozí z vašich čtenářů jezdili – vidíte a jsme zase u toho mizerného koronaviru – na dovolené do zahraničí. A ze zahraničí turisté zase k nám. Mám spoustu přátel, které, když dorazí ke mně na návštěvu, beru také například do restaurace, na různé „live“ koncerty… jsou z české hudby okouzleni. A pak se podívají na Českou televizi, poslechnou si třeba v autě nejrůznější naše stanice rozhlasového vysílání. A věřte, že jsou většinou zděšeni, ptají se, proč není alespoň nějaký kanál s touhle českou melodickou hudbou všech nejrůznějších žánrů? A že je k dispozici nepřeberné množství nádherných evergreenů! Znáte přece srovnání s Řeckem, Chorvatskem či Rakouskem. Tam se za svoji krásnou, neopakovatelnou tradiční, národní muziku nestydí. A to bych vám přál poznání z Latinské Ameriky. Nebojte, i když v TV ŠLÁGR nepůsobím už od roku 2015, nezapomněl jsem. Ale všude jsou veliké rezervy a chybějí i odborníci a v neposlední řadě rovněž poctiví dramaturgové. Když se chce, všechno jde! Jenom malé děti se prý musejí vodit za ručičku.

Jak hodnotíte současnou politickou situaci, názory opozice?

Jsem mile překvapen a hlavně rád, že naše vládnoucí koalice je i v zahraničí hodnocena velmi pozitivně. Z té dnešní ufňukané a naoko jako bojovně naladěné opozice, promiňte, se mně často zvedá žaludek. Některé mediální pořady, respektive některé moderátory, už vůbec nevyhledávám. Jsem muzikant, a když dovolíte, poznám už pár let, když někdo „hraje“ falešně… a oblbuje národ.

Změníme se nějak, nebo to podle vás zase brzy spadne do starých, vyjetých, ošoupaných kolejí?

Nemám křišťálovou kouli, nevím. Ale viděl jsem teď, jak se zase celý ten náš národ v téhle nouzi a hrozbě semkl, pomáhal s přípravky pro karanténu a ve většině případů byl ukázněný. Já to vše vidím jako poselství a velké varování nějaké neviditelné hrozby, která má otestovat, zda všichni chceme zase dobře žít a být zdraví! Neplýtvat s ničím, neškodit přírodě, chránit ovzduší… hlavně by si měli všichni určitě zodpovědně uvědomit, že už je možná dnes na těch pomyslných světových hodinách hodně minut po dvanácté. Sám za sebe to vidím a budu brát tuhle zkušenost jako opravdu velké varování!

