Asexuálové. Nezajímá je sex a společnost je prý každodenně trápí. Tak už je tu o nich film

Homosexuálové a transsexuálové, to už jsou provařené menšiny. Nový film Evy Lammelové je o asexuálech – lidech, kteří necítí sexuální touhy nebo postrádají sexuální orientaci. „Asexuálové jsou pod každodenním tlakem okolí,“ říká autorka; proto o nich film natočila. Celý rozhovor je na serveru hatefree.cz.

V prvé řadě, co je to asexualita? Eva Lammelová se necítí být expertka na asexualitu, věnovala jí pouze svou diplomovou práci. „Vědecký výzkum věnující se asexualitě téměř neexistuje,“ tvrdí. A dodává: „Asexualita je některými sexuology vnímána jako diagnóza či porucha.“ Ale pro ni je asexualita sexuální identitou, biologickou podstatou se nezabývá. „Podstatné u asexuality pro mě je, že je to stav, kdy člověk necítí sexuální přitažlivost,“ definuje domnělou poruchu filmařka.

Jaká je situace v Česku? Asexuální komunita se podle ní začala tvořit kolem roku 2000. Známa byla pravděpodobně odjakživa, jen se neužívala ta terminologie, tedy termín asexualita. V Česku se o ní začalo ve veřejném prostoru více mluvit kolem roku 2007, kdy se tématem asexuality zabýval Lukáš Sedláček, tehdy student psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Původní zdroj ZDE

Procento asexuálů v populaci je malé, přibližně jeden ze sta. Toto číslo pochází z výzkumu amerického sexuologa Kinseyho. Změřit ho přesně je však velice těžké. Někteří lidé asexualitu srovnávají s celibátem, ale celibát je vědomé rozhodnutí, zatímco asexuálové žádné rozhodnutí činit nemusí, o sex prostě nemají zájem.

Potíže mají prý asexuálové v pubertě, kdy začnou zjišťovat, jak jsou od ostatních lidí odlišní. „To je mnohdy bolestivé a psychicky náročné,“ popisuje jejich situaci Lammelová. Podobají se v tom dalším menšinám ze zkratky LGBTQ, dodává.

Asi 80 % asexuálů jsou romantičtí asexuálové, kteří chtějí partnera nebo partnerku, popř. i děti. Pouze 20 % o vztahy nemá zájem. Sex je pro ně možný, ale nevyhledávají ho. Jejich rodiny prý reagují různě. Asexuálové jsou prý ve společnosti stigmatizovaní, stejně jako jiní lidé s odlišnou sexuální orientací. „Každodenně je jim v jakékoliv podobě nastavováno zrcadlo, jak jsou odlišní. Zkuste si být 30letá žena žijící bez vztahu a bez dítěte. Neustále vás někdo bude bombardovat otázkami na partnera a založení rodiny. Naše heteronormativní společnost je protkána sexuálními konotacemi,“ tvrdí Lammelová.

Partnerské vztahy jsou údajně vždy zobrazovány jako sexuální a billboardy se jen hemží nahotinami. Proto se asexuálové zúčastňují akcí, jako je Prague Pride. „Účast na Prague Pride je pro ně stejně důležitá jako pro ostatní LGBTQ komunity právě pro pocit sounáležitosti a osobního kontaktu,“ říká autorka dokumentu o asexuálech.

Článek také komentoval Petr Paulczynski. "Běžte už s tím hate free do prdele. Ostatně když se na ni dívám, tak se ani nedivím, že je asexuální. Kdo by na to vlezl," napsal na Facebooku.

autor: kas