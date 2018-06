Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti, řekl o homosexuálech poslanec ANO. A popotahují ho za to

Bránit instituci manželství – to je úkol, který většinou spadá na křesťanskou KDU-ČSL. Ale hlásí se k němu i poslanec hnutí ANO a lékař Milan Brázdil. Lékařka Vendula Svobodová ho žádala o schůzku k umožnění manželství homosexuálních párů, on ji však odmítl. V e-mailové konverzaci pak pronesl takové výroky, že server iRozhlas uznal za vhodné udělat s ním interview.

Milan Brázdil připojil svůj podpis pod návrh novely zákona z dílny KDU-ČSL. Tato novela by v Ústavě zakotvila manželství jako svazek muže a ženy. Minulý týden totiž vláda podpořila návrh, aby homosexuální páry mohly uzavírat manželství.

„Tento návrh se mě přímo dotýká a do budoucna mi uzavírá cestu do manželství s člověkem, kterého miluji a se kterým plánuji budoucí život i svatbu. Chtěla jsem proto najít někoho, kdo mi dovede sdělit, v čem je vztah dvou žen nebo dvou mužů horší než vztah muže a ženy,“ zdůvodnila serveru iROZHLAS.cz Svobodová své rozhodnutí se s poslancem sejít.

Anketa Bude Miroslav Kalousek zvolen do příští Poslanecké sněmovny? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 640 lidí

Na to měl podle serveru Olomoucká drbna Brázdil odpovědět: „Můžeme se vidět, ale nemusíme. Já nejsem takový hňup, za koho mne máte. Mimoni jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti.“ Pravost výroku poslanec potvrdil, ale nechtěl ho komentovat.

Brázdil necítí, že by měl své výroky nějak komentovat, ani to, zda byly příliš ostré. Argumentuje svou poslaneckou imunitou. O zdůvodnění svého podpisu se ale následně rozhovořil. „Gayové nemohou mít děti, to se snad shodneme. Tahle společnost se vyvinula právě proto, že lidi mohli mít děti. A jestliže mi kladete otázku, zda to cítím jako diskriminační, tak bych řekl, že je to obráceně,“ odmítá Brázdil osočení z diskriminace. Diskriminovaný se cítí on sám. Prý jen brání uspořádání, které je tady už miliony let.

Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Na otázku, zda by se tedy mělo registrované partnerství postavit na roveň manželství odpověděl Milan Brázdil takto: „Já jsem měl za to, že tito lidé jsou už dávno spokojení. Tito lidé, kteří mají odlišnou sexuální orientaci, ať si ji mají, mají na to přece zákon.“

Že by jim chtěl upírat nějaká práva odmítá. „Ať se mají rádi a hodně rádi, nakonec je to dobře, je to furt lepší než někoho nenávidět,“ říká na adresu gayů a leseb. Ale smysl žití vidí jako plození potomků a toho takové páry nejsou schopny, říká Brázdil jako lékař. Znovu připomíná, že je popotahován za obranu něčeho, co je podle něj normální.

Fotogalerie: - Střet s LGBT

Pak upřesňuje: „Děti mohou mít, ale ne spolu. To znamená, že žena, která je lesba, jistě může mít miminko, ale s někým jiným, koho nemiluje. Je toto správně?“ klade Brázdil otázku. Opět odmítá, že by chtěl gayům a lesbám něco upírat. „Mohou si osvojit děti, jeden nebo druhý,“ považuje situaci za adekvátní poslanec ANO.

Další otázka byla na téma, zda je svazek homosexuálů tedy méněcenný. Brázdil odpovídá: „Tady je svazek muže a ženy a ti lidé mají potom potomky. To je jediné správně. Ten zbytek je potom už jenom nějaká… Ani nevím, jak to nazvat. Z mého pohledu je to něco nenormálního.“

„Máme tu mít zdravou společnost. Nemocí přibývá. Já si myslím, že společnost se řítí někam, kam asi nikdo nechce, abychom šli,“ pokračuje. Ale zda homosexuálové přispívají k tomu, aby společnost byla nezdravá, na to odpovědět nechce a opět se brání, že je napadán pouze za tvrzení, že je manželství svazek mezi mužem a ženou. Kolik mu chodí naštvaných e-mailů, komentuje takto: „Jsou toho kvanta. Chodí to i jiným kolegům, kteří zastávají tuto normálnost, tuto většinovost. Kulminuje to stále víc a víc a já se ptám proč. Proč mi nepíšou lidé, kteří jsou manželé a nepoděkují mi, že jsem se postavil za ně, kteří jsou tu miliony let a jsou dle mého normální?“

„Tak promiňte, že mám svůj názor. Mám se za to omlouvat? Nebudu se za to omlouvat,“ ukončuje diskuzi Brázdil, když byl osočen, že se vyjadřuje k problematice, která se jej přímo netýká.

Psali jsme: Tereza Spencerová má blbé zprávy pro příznivce USA jako „světového policajta“. A bude hůř. Už slyší řev Německo do hajzlu, v Rusku mu to nikdy nešlo. Vyvolá další válku? Šok po krachu Němců na mistrovství světa ve fotbale Ha, a podepsali vám to ti dva, Klaus a Foldyna, vmetla bojovnice za homosexuální páry v rozhlase protestujícímu lidovci Kardinál Duka vyzval věřící, aby podepsali petici proti manželství homosexuálů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak