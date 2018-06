Poslanec ANO označil homosexuály za postižené lidi a Šlechtová zuří. Takto ho za to vypráskala

Poslankyni Karlu Šlechtovou zvolenou za hnutí ANO notně rozčílil její kolega poslanec Milan Brázdil, který označil homosexuální páry za postižené. A postižení lidé podle jeho názoru nemají právo mít děti. Šlechtovou tím rozzuřil takřka do běla. Sluší se připomenout, že paní exministryně se před časem přihlásila ke komunitě gayů a leseb. Slova poslance Brázdila jsou tak pro ni ještě závažnější, než by se mohlo na první pohled znát.

„Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti,“ vyjádřil se doslova Babišův poslanec z Olomouckého kraje. Za svými slovy si pevně stojí a odmítá se omlouvat. Dovolává se přitom poslanecké imunity. „Já mám přece na vyjádření svého názoru imunitu. Za to, že předkládám a podepisuji (návrhy zákonů, pozn. red.) a že chci, aby normální bylo manželství mezi mužem a ženou, nemůžu být dehonestován. Docela se to teď valí, e-mailů přibývá, lidí, kteří jsou tím, nechci říct potrefení, ale kterých se to týká. Už toho je moc,“ dodal zákonodárce. Jeho slova přinesl Český rozhlas.

Víc se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Zato poslankyně Šlechtová se vyjádřila. Když četla názory svého olomouckého kolegy, nevěřila vlastním očím. Bývalá ministryně doufá, že kolega se za svůj výrok omluví celé gay komunitě. Ten však už předem sdělil, že tak rozhodně činit nebude.

„Nevycházím z údivu, opravdu poslanec za ANO řekl, že ‚postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti‘? ‚Postižení‘ míněno homosexuálové. Doufám, že měl horečku a že jako poslanec volený voliči do Sněmovny se omluví celé gay komunitě,“ vyjádřila své rozhořčení Šlechtová.

autor: mp