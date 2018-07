Zelení: Pane Brázdile, vyzýváme vás k omluvě všem dotčeným a k rezignaci

oslanec hnutí ANO Milan Brázdil se v minulých dnech dopustil dle Zelených neodpustitelných výroků. Proto dnes Zelení odeslali poslanci Brázdilovi otevřený dopis s výzvou k omluvě a rezignaci. Zároveň předali otevřený dopis také Andrejovi Babišovi, předsedovi hnutí ANO.

Dopis poslanci Brázdilovi

Pane doktore Brázdile,

zaměstnanče občanů České republiky ve funkci člena Poslanecké sněmovny za hnutí ANO. Vyzýváme Vás k okamžité omluvě za své výroky nejen směrem k LGBT+ minoritě, ale směrem ke všem lidem s postižením, párům, které děti mít nechtějí a rovněž k neplodným párům. Omluvte se všem, kteří uzavírají manželství, protože se milují, a proto chtějí být spolu – a primárně jim nejde o plození dětí (protože je mít nechtějí, nebo nemohou).

Vaše výroky jsou sice neomluvitelné, ale přesto Vás vyzýváme, abyste je odvolal a zvážil své postoje, například tento: „Mimoňi jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti.“ Opravdu myslíte vážně tyto výroky? „To, co tvrdím, je tady miliony let a teď se to má měnit?“ a „Tady je svazek muže a ženy a ti lidé mají potom potomky. To je jediné správně. Ten zbytek je potom už jenom nějaká… ani nevím, jak to nazvat. Z mého pohledu je to něco nenormálního.“

Není možné, aby poslanec ČR považoval manželství za Klub jen pro zdravé a plodné heterosexuální muže a ženy, kteří do něj vstupují jen za účelem plození dětí.

Není možné, aby poslanec ČR – lékař – dehonestoval osoby se zdravotním handicapem a jejich manželství považoval za něco nenormálního.

Není možné, aby poslanec zneužíval imunitu a svými názory urážel osoby na základě sexuální orientace.

Tímto Vás vyzýváme nejen k omluvě všem dotčeným, ale zároveň k rezignaci na post poslance PSP ČR.

Obracíme se tímto taktéž na premiéra této země a zároveň na předsedu hnutí ANO, který za vládu ČR poslal do poslanecké sněmovny zákon o manželství stejnopohlavních párů. Vyzýváme pana premiéra Babiše, aby zvážil členství pana doktora Brázdila v hnutí ANO a dal tak razantně najevo, že se od těchto homofobních názorů distancuje.

Dopis předsedovi hnutí ANO Babišovi

Pane Babiši,

my, občané České republiky, jsme vrcholně znechuceni prohlášeními, kterými se veřejně prezentuje zaměstnanec občanů České republiky ve funkci člena Poslanecké sněmovny za hnutí ANO doktor Brázdil.

Vyzvali jsme jej proto k okamžité omluvě za své výroky nejen směrem k LGBT+ minoritě, ale směrem ke všem lidem s postižením, párům, které děti mít nechtějí a rovněž k neplodným párům. Omluvit by se měl všem, kteří uzavírají manželství, protože se milují, a proto chtějí být spolu – a primárně jim nejde o plození dětí (protože je mít nechtějí, nebo nemohou).

Jeho výroky jsou sice neomluvitelné, ale přesto jej vyzýváme, aby je odvolal a zvážil své postoje, například tento: „Mimoňi jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti.“ Opravdu myslí Váš poslanec vážně tyto výroky? „To, co tvrdím, je tady miliony let a teď se to má měnit?“ a „Tady je svazek muže a ženy a ti lidé mají potom potomky. To je jediné správně. Ten zbytek je potom už jenom nějaká… ani nevím, jak to nazvat. Z mého pohledu je to něco nenormálního.“

Není možné, aby poslanec ČR považoval manželství za Klub jen pro zdravé a plodné heterosexuální muže a ženy, kteří do něj vstupují jen za účelem plození dětí.

Není možné, aby poslanec ČR – lékař – dehonestoval osoby se zdravotním handicapem a jejich manželství považoval za něco nenormálního.

Není možné, aby poslanec zneužíval imunitu a svými názory urážel osoby na základě sexuální orientace.

Z těchto důvodů jsme poslance Brázdila vyzvali nejen k omluvě všem dotčeným, ale zároveň k rezignaci na post poslance PSP ČR.

Za konání poslanců ANO nesete podobnou odpovědnost, jako nese manažer za jednání svých podřízených s oprávněním komunikovat na veřejnost postoje firmy. Výroky poslance Brázdila jsou samy o sobě neomluvitelné. Staly se, a i kdyby se nakonec pod nátlakem omluvil, míra jejich despektu vůči spoustě občanů Česka nejde zapomenout.

Obracíme se proto i na Vás jako na premiéra této země a zároveň předsedu hnutí ANO, který za vládu ČR poslal do poslanecké sněmovny zákon o manželství stejnopohlavních párů. Vyzýváme vás, pane premiére Babiši, abyste zvážil členství pana doktora Brázdila v hnutí ANO, a dal tak razantně najevo, že se od těchto homofobních názorů distancujete.

Za konání svého člena-poslance nesete plnou manažerskou odpovědnost.

Za Stranu zelených:

Vit Masare

Petra Jelínková

Petr Štěpánek

Magdalena Davis

Jenda Perla

Karolína Žákovská

František Vosecký

Za podpory:

Michaela Trtíková-Vojtková, socioložka

Karolína Chloubová, obhájkyně lidských práv – vozíčkářka

Jiří Hromada, herec a bývalý předseda Gay iniciativy v ČR a poradce ministrů pro lidská práva

Adam Podhola, obhájce lidských práv

