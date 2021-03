Au. Dan Landa se pomstil Babišovi. Premiér proskočí stropem

V únoru se nakonec odehrálo setkání představitelů Blanického manifestu s vládními experty. Bylo k něčemu? Představitelé manifestu se shodují. Nebylo. „Narazili jsme do zdi. Nebyla to debata, nebyla to diskuse,“ prohlásil Daniel Landa. „My jsme prezentovali nějaké věcné postoje a názory. Pan premiér prezentoval svůj chaos,“ řekl Radomil Bábek, předseda podnikatelských odborů. O diskusi dle něho nemohla být řeč. A epidemiolog Jiří Beran si myslí, že tomu, co představil, ve Sněmovně nikdo nerozuměl.

24. února proběhlo dlouhé a již několikrát odložené jednání mezi odborníky Blanického manifestu a vládními experty a představiteli. Po tomto jednání vláda v opatřeních ještě přitvrdila. Blanický manifest nyní připravil krátký film, který ilustruje údajnou bezmoc a bezradnost vlády.

Jednak bylo v tomto shrnutí zmíněn požadavek Blanického manifestu, aby vznikla platforma, ve které bude vyslechnut kromě vládních odborníků i hlas zatím nevyslyšených odborníků. „Pokud něco je, my rádi to budeme řešit, určitě i pokud jsou nějací experti, my rádi budeme spolupracovat," pravil pak premiér. Předseda podnikatelských odborů Radomil Bábek podotkl, že setkání s Babišem a spol. se podařilo. Napotřetí. „Vzhledem k tomu, že jsem už starší kus, tak žádná velká očekávání jsem neměl a byl jsem rád, že jsem je neměl, protože by ta skutečnost byla horší, než by mohla být ta očekávání," komentoval setkání docent Ševčík z NF VŠE.

„Já jsem tam šel s tím, že jsem chtěl, aby tomu bylo porozuměno, a mám ten dojem, že tomu porozuměno nebylo,“ vyjádřil se o schůzce epidemiolog prof. Jiří Beran, který na ní kritizoval zejména to, že se vláda příliš soustředí na nepřesná data z každodenního testování. „Já bych byl velice rád, kdyby se školy uvolnily a mohlo se do školy jít. Osobně jsem navrhoval to, aby se děti netestovaly. Aby se otestoval jednou v určitý časový okamžik jeden člen z rodiny,“ dodal.

Jako příklad vládního přístupu zazněla slova Petra Smejkala. „V tuhle chvíli se tyhlety návrhy nedají realizovat. To neznamená, že za dva měsíce by takhle neměly být, to neznamená, že spoustu z těch věcí jsme neměli dělat dávno, to je všechno pravda. Ale teď jsme v tak špatné situaci, že jakákoliv malá věc, která by byla rozvolněním a tohle jsou občas návrhy, které by byly rozvolněním, by prostě byla chybou a vedla by ještě ke zhoršení,“ uvedl hlavní epidemiolog IKEM.

Ovšem Radomil Bábek se pak ptal jednoduše, čeho vláda opatřeními dosáhla. „Funguje to takto rok a nic se nezlepšilo,“ kritizoval a přirovnal vládu k opraváři, který na rozbitou věc vezme kladivo. A když to nepomůže, vezme ještě větší kladivo.

Od Andreje Babiše zaznělo, že se musí utužovat opatření, protože vir teď prý zabíjí i mladé lidi a lidi středního věku. Ovšem docent Ševčík Babišovi ukázal vývoj podle tabulky počtu mrtvých s covidem. Mladí podle nich umírali ještě předtím, než se v Česku začalo mluvit o mutacích. Ale podíl mladých na počtu úmrtí je pořád stejný a pořád oproti počtu úmrtí u vnímavé populace zanedbatelný.

Zvláštní pozornost věnovali zástupci Blanického manifestu vystoupení ekonomického poradce vlády Jaroslava Ungermana, který hájil opatření, že je vymysleli odborníci, lékaři a epidemiologové, na Ministerstvu zdravotnictví. „Těžký z toho dneska někoho vinit, koho z toho chcete vinit?“ ptal se. Bránil i systém PES, že po něm byla poptávka. „Já samozřejmě vím, že ten ukazatel PES je asi podivnej. On nebyl testovanej, protože vznikl, bych řekl za pochodu. A podle mýho soudu není testovanej v těch extrémních polohách,“ řekl. A pak utekl k zubaři. Ungermana už kritizoval Landa, že se mu to mluví, když nezavírá svou domácnost.

„Nejenom že mě nepřekvapil, ale on mě vyděsil. Jestli tohle jsou lidé, kteří nám vládnou...“ vyjádřil se později zpěvák. Z Ungermana šel mráz po zádech i Bábkovi, který z projevu měl pocit, že vidí prokurátora Milady Horákové Josefa Urválka.

„Děláme maximum, možná jsme neschopní, můžete nám samozřejmě nadávat, ale já mám čisté svědomí, vůbec nezneužíváme, není to pravda, že bysme něco zneužívali, není to o vládě, je to o tom viru, který přišel a se kterým bojujeme. A ten je nevidetelnej,“ zaznělo také od předsedy vlády.

„My jsme samozřejmě otevřený veškeré debatě, ale zkusme spíš přemýšlet, jak to společně zvládneme a jak přesvědčíme a vy byste měli přesvědčovat ty podnikatele, že je důležité, abysme se znovu do toho března (neslyšitelné). Vždyť to nikdo nezpochybňoval, dyť to fungovalo perfektně, ale potom jsme samozřejmě asi... Tak já už mlčím, děkuju za účast, mějte se hezky a nashledanou,“ pokračoval. Předseda Sněmovny Vondráček pak poděkoval a tvrdil, že u účastníků byl průnik myšlenek a jednání bylo prospěšné.

Landa ovšem žádný průnik nenašel vzhledem k tomu, že odborníci Blanického manifestu prosazují cílené dobrovolné očkování ohrožených skupin. „Nepřišli jsme válčit, ale nabízet nějaké řešení, ale narazili jsme do zdi. Nebyla to debata, nebyla to diskuse, byla to chaotická prezentace vládních stanovisek, a tím to vlastně celé skončilo,“ zhodnotil Landa setkání s Babišem a spol.

I Radomil Bábek by použil výraz prezentace. „My jsme prezentovali nějaké věcné postoje a názory. Pan premiér prezentoval svůj chaos. Ale slovo diskuse bych pro to setkání nepoužil nikdy,“ pravil. „Já jsem chtěl vědět, zda tam bude někdo, kdo si vyslechne ty věci, o kterých jsem chtěl hovořit, především o těch protiepidemických opatřeních a jejich strukturovanosti. A mám ten dojem, že jsem přednesl něco, čemu ve Sněmovně téměř nikdo nerozuměl nebo nechtěl rozumět,“ podotkl Jiří Beran.

Docent Ševčík uznal, že manifestu byl dán prostor, ale pousmál se, že vláda rozhodla opačně, než jí bylo doporučováno. „Mrzí mě to ani ne kvůli mně samotnému, ani kvůli ekonomickým záležitostem, protože napravování toho marasmu, který tu je, bude trvat spíš desetiletí než jednotlivé roky, mrzí mě to hlavně kvůli těm expertům, kteří radili v oblasti epidemiologické a tam si myslím, že měli daleko větší pravdu, než mají matematičtí modeláři, kteří vlezli pod kůži vládním činitelům a vláda se rozhoduje podle jakýchsi pseudomatematických modelů, které postrádají jakoukoliv datovou základnu a jakýkoliv výzkum,“ řekl.

Daniel Landa měl pak poslední slovo. Oznámil, že hodlají desatero vědecky podložit a budou dále informovat veřejnost, co by se podle akademiků mělo dál dělat. „Já jsem jenom zesilovač, ale jsem rád, že k tomu došlo, protože si každý může udělat obrázek sám,“ pravil nakonec.

