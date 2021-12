Až 20 tisíc za „neočkování“. Rýsuje se prý nové řešení

Pondělní Lidové noviny upozorňují, že část odpíračů očkování stále hledá cesty, jak získat potvrzení o očkování proti covidu, aniž by podstoupili očkování. Prý kvůli tomu zdravotníkům nabízejí i úplatky, a to v rozmezí od 2 do 20 tisíc korun. Policie varuje, že se jedná o chování, které je v rozporu se zákonem. Jenže teď přichází doba, kdy se na trh dostane vakcína, kterou by mohli akceptovat i největší odpírači očkování. Nahlédněte.

reklama

Do ordinací lékařů či do očkovacích center občas dorazí lidé, kteří se ve skutečnosti nechtějí nechat očkovat proti covidu, jen hledají zdravotníka, který by byl ochoten jim píchnout vakcínu tzv. do svetru, to jest, vydat žadateli doklad o prodělaném očkování, ale vakcínu vylít do umyvadla.

„Sama jsem to zažila v očkovacím centru. Šlo o nabízení úplatku za to, že dotyčného nepíchnou, ale certifikát dostane. Nabídky jsou od dvou do dvaceti tisíc. Bohužel se děje, že na to personál přistoupí. A většinou neaplikují přímo doktoři, ale zdravotní sestry nebo medici,“ popsala dobrovolnice Českého červeného kříže a lékárnice Daniela, která si nepřála zveřejnit celé jméno.

Nechuť některých lidí nechat se očkovat by však mohla prolomit nová vakcína od společnosti Valneva, kterou lze označit za vakcínu vyráběnou tradičním způsobem, to znamená, že obsahuje inaktivní virus. Jde o vakcínu francouzské společnosti Valneva. Nejde tedy o tzv. mRNA vakcíny, což jsou vakcíny od společností Pfizer a Moderna. V Česku by se tradičně vyráběná vakcína mohla objevit příští rok.

„Přes 85 procent lékařů je očkováno. Mezi sestrami je to sice složitější, přesto doufám, že po Novém roce, až přijdou vakcíny, které jsou na starém principu, se část bojovníků s očkováním očkovat nechá. Mají prý odpor jen k mRNA vakcínám,“ řekl LN šéf České lékařské společnosti Štěpán Svačina.

Ředitel pražské fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík mluví obdobně.

„Často se děje i to, že inaktivovanou vakcínu chtějí antivaxeři,“ dodal s tím, že důvodem je zřejmě fakt, že jde o nejprověřenější postup.

Člen výboru České vakcinologické společnosti a praktický lékař Daniel Dražan má však dojem, že se lidé na vakcínu vyráběnou postaru vymlouvají a až se v Česku objeví, stejně se nenechají očkovat.

Stejně to vidí i prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Čekat na něco zastaralejšího mi nedává smysl,“ upozornil prezident.

Psali jsme: Vojtěch: Nemám se za co stydět. Bůh mě směroval a zkoušel Rozmáchlý Válek: Jste moji bratři a sestry, řekl občanům v TV Špinavá dohoda Babiše a Fialy. O očkování. Lídr covid opozice vynáší Zrušte tu vyhlášku! Proč tak pomalu? Okamura šil do Válka, ten vysvětloval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama