Až se bojíme napsat: Peszynski si vylil vztek na TOP 09. Zle

Aktivistu Tomáše Peszynského rozpálil komentář TOP 09 ohledně eura. Strana napsala, že sice společnou unijní měnu stále prosazuje, je však „třeba vnímat ekonomickou realitu“ a připomenula, že Česká republika v současnosti nesplňuje maastrichtská konvergenční kritéria, aby se vůbec o přijetí eura mohlo uvažovat. „Bylo by to populistické slibování něčeho, co v daný moment prostě není reálné,“ vzkazuje TOP 09 těm, kdo by chtěli rychlé přijetí evropské měny.

reklama

Anketa Jakému ze jmen byste vyjádřili největší obdiv? (dle abecedy) Ladislav Adamec 74% Tomáš Ježek 2% Jan Kalvoda 1% Josef Lux 9% Jaroslava Moserová 7% Richard Salzmann 4% Miroslav Šlouf 3% hlasovalo: 2369 lidí



Už předem je jisté, že hledání shod nebude u vysoce odlišných stran jednoduchý, a velmi třaskavou otázkou může být i přijetí eura. Zatímco TOP 09 přijetí společné evropské měny v minulosti hlasitě prosazovala, občanští demokraté vystupují ostře proti jejímu přijetí. Dá se tak předem odhadovat, že nejsilnější ODS prosadí, aby koalice přijetí eura za žádnou cenu neprosazovala. To se však příliš nelíbí tradičním voličům TOP 09.



Na dotazy ohledně vyřazení eura ze svého volebního programu nyní strana reagovala a své voliče ujistila, že „přijetí eura prosazuje i nadále“. „Ostatně tak se ČR zavázala už při vstupu do EU,“ podotýká. Pak ale doplňuje: „Je ale třeba vnímat ekonomickou realitu. Česká republika v současné době nesplňuje maastrichtská kritéria pro přijetí eura. My se proto nyní musíme soustředit především na to, abychom kritéria opět splňovali. Slibovat proto během současné krize rychlé přijetí eura by bylo populistickým slibováním něčeho, co v daný moment prostě není reálné.“



„Tohle mi přijde naprosto neuvěřitelné. Abych řekl pravdu, tohle mě dokáže vytočit víc než Zeman s Babišem dohromady,“ zhrozil se po přečtení příspěvku TOP 09 aktivista Peszynki, jenž dlouhodobě lobbuje pro přijetí společné unijní měny. Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My jsme pro euro! Jen ho nechceme přijmout. Nepřiznáme, že jsme ho obětovali koalici s ODS, radši se budeme vymlouvat na nesmysly… a ten, kdo s námi nesouhlasí, je populista!“ hřímá. To, že není sladěná ČR s eurozónou, za argument nebere. „Protože chtít euro je populismus! Nová doba. Euro chce 24 % lidí, ale je to populismus. A my populisti nejsme, proto jdeme s většinou,“ rozčílil se.



Straně pak vzkázal jediné: „Víš co, drahá TOP 09? Jdi do prdele!“

Předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová zřejmě nebude potěšena ani dalšími řádky od něj. V komentářích postoj strany k euru označil za „zradu“ a vyhlásil vůči TOP 09 boj. „Každopádně, ústupek neústupek, TOP 09 teď euro nechce, tudíž nejenže nedostane můj hlas, ale ještě ji budu hejtovat. Protože proč bych měl volit a podporovat stranu, která hlásá, že euro nechce? Proč, proboha? Dám přednost straně, která ho bude chtít... tu podpořím a stranu, která ho nechce, budu hejtovat… jako přijde mi to logické,“ přemítal.



V prosinci vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura. Podle obou institucí nebylo dosaženo adekvátního pokroku při tvorbě podmínek pro přijetí eura.



Konstatují, že aktuálně Česká republika letos s největší pravděpodobností splní pouze jedno z maastrichtských konvergenčních kritérií, a to kritérium týkající se úrokových sazeb. Kritéria stavu veřejných financí ani cenové stability plněna nebudou. Poslední kritérium hodnotící účast v mechanismu směnných kurzů formálně plnit nelze, protože se příslušného kurzového mechanismu Česká republika neúčastní. Fotogalerie: - Euro ne, EU ano

Ve vlastní připravenosti České republiky na přijetí eura přetrvávají slabá místa. Za překážku vstupu do měnové unie vláda považuje nedokončený proces reálné ekonomické konvergence české ekonomiky, kde odstup u většiny klíčových ukazatelů, zejména pak cenové a mzdové úrovně, zůstává značný.



Nadále se rovněž významně odlišuje struktura českého hospodářství vůči eurozóně, což by komplikovalo výkon jednotné měnové politiky. Vzhledem ke stárnutí populace není také dořešen problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, jejichž stabilizační působení by mělo po přijetí eura částečně nahradit ztrátu autonomní měnové politiky. Psali jsme: EU proti vůli národů, správně! řekl Havel a Jan Kraus kýval. Bude vás mrazit Vrátí se nám to! Ekonomka Šichtařová varuje před zadlužením a připomíná řecký scénář Hloupost Leyenové, která zničí evropský průmysl. USA, Čína a Rusko si mnou ruce, lamentuje Skopeček Chcete euro? Ano - ne? četl Michael Žantovský. A příznivce EU asi zaskočil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.