Až skončí nouzový stav, vláda může omezit mnohé, musí ale dobře vysvětlovat, jinak hrozí žaloby, upozorňuje senátor Kraus

V jaké podobě budou opatření, o kterých vláda rozhodne, nechtěl Kraus předem prozrazovat. „Zítra se je dozvíme. Na variantu omikron chceme být co nejlépe připraveni,“ řekl úvodem.

Vzhledem k tomu, že 25. prosince končí nouzový stav, popsal, co vše může vláda omezit v rámci pandemického zákona: „Může omezit velmi mnoho věcí. Nemůže to, co nouzový stav umožňuje, to znamená zákaz vycházení, pracovní povinnost. Není bohužel jednoznačný výklad omezení ať už časového, nebo úplného zákazu obchodních provozoven, protože v tom zákonu je to uvedeno velmi obecně. Není jasné, zda jde o bary, diskotéky, restaurace, Judikát neumožňuje podle pandemického zákona omezit nebo zavřít tyto provozovny,“ uvedl.

Může tedy vláda vyhlásit nějaká opatření plošně, aniž by se vyhnula riziku žalob? „Ano, samozřejmě může, ale aby se nevystavila riziku žalob, je potřeba každé to opatření přesně zdůvodnit tak, aby odpovídalo zákonu. A záleží také, jak bude vyhodnoceno. Podle zákona musí být co nejméně restriktivní a musí splnit svůj účel,“ upozorňuje senátor.

„Jsem příznivcem co nejmenšího nařizování a co největší osobní odpovědnosti. Vše, co je nařízeno, většinou bývá obcházeno, protože to vyvolává jakou averzi. Možná jsem nenapravitelný optimista a lidem věřím více, než bych chtěl,“ přemítá Kraus.

V případě, že se varianta omikron skutečně v Česku rozšíří, má vláda prý jasnou strategii: „Je zde strategie do konce roku, kdy tu omikron nebude zatím převažující variantou. Zatím o ní nemáme ucelené informace, vypadá to, že se šíří dvojnásob rychle a dokáže obcházet imunitu vyvolanou očkováním. Zásadní strategie tak je, co nejdříve naočkovat co nejvíce lidí třetí posilující dávkou,“ řekl Roman Kraus.

